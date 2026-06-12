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【專欄】又是場「政治人格崩壞」劇

文/洪三雄

民進黨創黨黨員、彰化市前市長邱建富，2026年6月9日遞送退黨申請書，並宣布將參選彰化縣長。每逢選舉，類似脫黨參選的戲碼，總會一再重演。

邱建富曾經參加民進黨的彰化縣長初選失利，現在卻不認輸，宣布退出民進黨。雖然參選是每一個人的政治權利，但他既已參加初選，敗選卻又不認帳，這種政治人格當然值得非議。

今年彰化的邱建富與二年前台東劉櫂豪的脫黨參選行徑，在政治脈絡與行為模式上高度相似。兩人都曾是民進黨具代表性的資深政治人物，皆是在黨內初選（或類初選機制）中挫敗或察覺勝算不高後，選擇「不認帳」、並冠冕堂皇退出民進黨，以無黨籍身分參選。

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他們的這套政治舉止並非少見，在許多關注政治者的眼中，往往被視為一種「政治誠信的透支」或「政治人格的崩壞」。究竟是否果真如此？值得深思。

邱、劉兩人的政治歷程與退黨參選所引起的爭議，可從以下幾個面向來剖析其相似性與本質：

1. 自願參與初選，卻心懷「雙重標準」

在民主政治的運作中，參加政黨，當然就要服膺黨紀。除非自始表明必定參選縣長的立場而不參加初選，一旦參加初選即代表對該機制的認可。遵守「初選規則、願賭服輸」，正是維持政黨政治穩定運作的基礎，也是個人人品之所繫。

(1) 邱建富身為近40年黨齡的民進黨創黨黨員、代表民進黨當選兩屆彰化市長、兩屆縣黨部主委。他吃盡黨的好處，卻在黨內「類初選」機制（立委陳素月勝出）落敗後，於6月宣布退黨，並以「無黨籍」身分參選彰化縣長。此舉難免被黨內、外批評為「輸不起」與「背骨」。

(2)劉櫂豪曾代表民進黨連任三屆台東縣立委，在2023年的立委黨內初選敗給對手賴坤成後，他不承認初選失利，同樣選擇退出民進黨而以「無黨籍」參選。

過去他贏得立委初選時對民進黨的規則並無異議，其他參加初選者也都認了。但最近一次落敗後，他卻質疑初選機制的瑕疵，進而脫黨競選。立委競選結果，民進黨賴坤成23,420票，劉櫂豪得18,744票，國民黨黃建賓25,778票，劉氏硬是拖垮民進黨在台東縣一席立委席次。當時引發了「背骨參選」與「缺乏民主素養」的非議，自是理所當然。

2. 退黨理由的「自我合理化」

圖/取自劉櫂豪臉書

邱、劉兩人在脫黨時，均將個人的政治抉擇，包裝美化成對政黨體制或大環境的不滿，而非自己對初選失敗的「堵爛」，試圖合理化自己「不服輸」而出走的「正當性」：

(1)邱建富退黨時痛批「民進黨只剩下派系利益、失去創黨精神」、「當一個政黨開始只剩下派系利益，而忘記人民需求時，就會離人民越來越遠」。他避談自己「願賭不服輸」，也沒有承認他口中黨的缺失，豈不正是在他任內積累而成？

(2)劉櫂豪在退黨與後續評估參選時，絕口不提他曾包辦過三屆立委，卻批評藍、綠兩黨政治長期被「家族」壟斷，強調要給選民「第三種選擇」。一個「壟斷」過三屆立委12年的人，卻回頭批判自己的黨「被壟斷」，實在可笑！

他們就差沒有自我標榜：是維護政治清流的殉道者。然而，他們的這些論述在選民與政黨支持者眼中，往往被解讀為「賭壞跤、不認輸」（台語）、「不願接受初選結果」的搪塞（虎爛）之詞」。

3. 對政黨版圖的衝擊與後續影響

這種類似「政治人格崩壞」的言行，對他們個人與整體政黨都會造成深遠影響：

(1) 分裂危機：邱、劉兩人作為盤據地方部分實力的政治人物，脫黨參選多少都會瓜分泛綠陣營的票源，當然也都會直接衝擊民進黨在當地的選情布局，甚至可能保送藍營或第三勢力當選。劉櫂豪造成台東縣立委版圖綠地變色的悲劇，正是如此。然而迄今不見他有任何愧色！

(2) 個人政治生命的考驗：當政治人物撕毀了政黨體制的契約精神，也不惜挑戰政治誠信時，雖然或能憑藉在地資源勉強維持其殘兵游勇的基本盤，但也同時喪失了政黨政治運作下的誠信、人和基礎。長期來看，往往會面臨政治信用破產、人際關係蒙羞、甚至逐漸被邊緣化的下場。

即便劉櫂豪敗選之後，僥倖獲得小英基金會的政治庇護，甚至還揚言要參選本屆台東縣長，但已無法令人如同往昔正眼相待了。

總結來說，邱建富與劉櫂豪的政治玩法，在核心本質上是一致的，無非就是將個人的政治利益與參選慾望，置於政黨倫理與民主機制之上。他們不是「捨我其誰」的光明磊落，而是非常霸道的「非我莫屬」！

這種有我無他、唯我獨尊、私利為先的政客，「初選時是遊戲規則的創造者或參與者，落敗後卻是規則的破壞者及詛咒者」。

他們兩人在政壇上不分是非的政治操弄，於重視道德與誠信的選民心中，確實會被嚴厲檢視，並被非議為善於上演「政治人格崩壞」的狠角色，差別只是一個活在過去，另一個囂張在現在！