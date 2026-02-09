【專欄】反共與親共

日本眾議院改選結果2月8日出爐，不出意外，高市早苗的自民黨拿到獨立過半數席次316席，加上維新派席次，已經通過3分2修憲門檻，面對日本新政局，中國最早跳腳，因為日本軍事大國即將甦醒。

一路唱衰高市選情的台灣紅色媒體和紅色名嘴，好像得了魔咒，把高市一路罵，老共也跟著一路打壓，因此惹毛了長期不關心政治的東京都，東京都親共候選人，全部被下架，紅色媒體的選前預測大翻車，高市早苗勇敢解散國會，獲得大成功。

高舉反共大旗的高市，選前喊出建設一個強大富有的日本，獲得日本人認可，被視為日本復興的開啟，也證明反共路線走對了，逆潮流的[親共反美派」全面潰敗，這次改選最大特色，很多對政治冷淡的日本年輕人，也加入群眾行列，印證高市群眾魅力確實非凡。

高市的政治路線反共親美，立場鮮明，川普選前給予奧援，並邀請高市到美國防問，美日同盟更加穩固，一掃長期日本遭到中共壓制的困境，加速日本恢復加強軍事武裝，對台海平靜甚至印太和平，都將是空前大利多。

高市競選口號很簡單，[沒膽量改變的國家，不會有希望」，這句話觸動日本人痛點，日本戰敗後在失敗陰影存活，社會充滿暮氣，靠著這次選舉突圍心理障礙，日本也因此從中共的威嚇壓力之下，走出一條路線。

但是，戰後被剝奪武器，只剩自衛隊的日本，不能號稱大國驕傲，甚至不能自以為正常國家，眼看中國越來越強勢，日本當然害怕，高市上任後面對紅色強權壓力，喊出[台灣有事，日本有事」，一句話撼動亞洲政壇，[中共國」生氣之下，只能對日本再度祭出稀土制裁，可惜已經不管用，日本政界很清楚，以美國為首的西方國家正努力和中國脫鉤，事實證明，離開中國才是明確政策，日本的財經先脫鉤，現在則是政治脫勾，面對日本的強硬，中共只能呼喊要斷交。

從日本堅定反共路線一事，回看台灣正陷入反共或親共的泥淖，只能說如同隔世。

反共也曾是台灣多數政黨路線，但是，台灣以善意開門迎匪之後，台灣社會遭老共認知作戰打到四分五裂，眼睛迷糊，尤其是國民黨，反共和親共共居一室，只是尚未撕破臉，沒想到選出一個親共黨主席，整黨全面歪樓，說實在，一個國民黨已經變成兩個國民黨，黨主席這一派政客不懼人言，靠著一嘴張，辯論四方，積極跑中國談合作，另一派則在台灣搖頭嘆息。

藍色高層迎合親共政策，本土國民黨政客則敢怒不敢言，賴清德上任以來，因為朝小野大，國會遭親共政黨佔據，執政理想遇到挫敗，尤其是公民團體發動的大罷免，也無法替國會僵局解套，反而造成國會更加杯葛政府，尤其是國防預算和總預算都遭擱置，形成施政反效果。

主導杯葛政府的政黨就是國民黨，過去和日本自民黨交情很深的國民黨，應該是順應世界反共浪潮前進，與自民黨攜手，沒想到如今陷入親共的泥淖，阻擋軍費，阻擋國家預算，傳達給世界錯誤訊息，以為台灣不反共，甚至給了老共錯誤妄想，以為台灣人喜歡被併吞，這才是帶來台灣危機的主要原因。