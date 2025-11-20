【專欄】叛徒的下場



暴力加上謊言，是中共奪取中國的兩手，這兩手策略，也讓中共可以對中國人民統治到現在，毛澤東最懂古代帝王術，「民可使由之，不能使知之」，讓老百姓變傻，會聽話，就可以永續統治，所以，中共紅色政權至今無法動搖，原因在此，即便現在經濟不振，已經半數人口陷入挨餓，中國人對中共黑幫邪教的信仰，依然如故，讓我想起，朝鮮的故事，

朝鮮人經常遇到水患，乾旱，寒冬，造成生產糧食不足，餓肚子是常態，老百姓問金小胖，為何糧食不足，金小胖回答，因為南韓人民挨餓，偉大的祖國不忍心看到悲劇，所以把一半糧食給了南韓，朝鮮人一聽，不但肚子不餓了，還讚美祖國偉大慈悲。

最近，國民黨處罰一位中配中常委，這一位中配在台灣，能夠混到國民黨中常委位置，居然相信毛澤東「為人民服務」的謊言，主張中共趕快併吞台灣。

紅色政權建政以來，從鎮壓反革命到文革，大飢荒，數千萬人被老毛愚笨政策害死，政權搖搖欲倒，天安門事件後，老共為安定社會不滿，只好學資本主義，搞起改革開放，中國慢慢致富了，但是，中共高官取走80%的中國人勞力付出所得，留下一地雞毛，豆腐基礎建設，中共竊取政權80年來，禍國殃民不停，偉大口號也不停，這是哪門子的為人民服務?

1949年，中共拿下國民政府的根據地南京，對外謊稱經過艱困的戰鬥，終於佔領南京，其實，解放軍進入南京根本不發一彈，也沒有戰鬥，南京政府已經全面被中共地下黨所控制，故事要從吳石說起。

1950年吳石在臺北與家人所拍的最後一張照片。 圖/維基

老蔣親手把吳石的無期徒刑，改為死刑，因為沒有吳石，老蔣依靠長江天險，可以守住半壁江山一年，美軍曾經估計，國府至少可以在江南與中共對峙三年以上，沒想到，不到半年，長江防務就垮了，因為吳石的情報。

吳石把老蔣長江部署防務軍事機密，全部交給老毛，詳細到團級幹部的名稱番號家庭，讓地下黨人可以預先進行收買策反，所以，解放軍大軍渡江之前，重要防務的領導人已經投共，包含海軍，江陰砲兵基地，無形中摧毀長江防務。

吳石來到台灣後，持續把老蔣部署在沿海山區準備反攻的部隊情資送給老共，中共紀念他，因為國民黨丟江山，關鍵人物是他。

吳石變成叛徒，背叛國民黨，讓吳石落網者也是一位中共叛徒蔡孝乾，蔡孝乾彰化人，曾經加入台灣文化協會，開始左傾，信奉共產主義，1928年，台共在上海成立，蔡被選為中央委員，1930年，蔡進入上海大學讀社會學，當時上海大學是左派學者大本營，1931年，中華蘇維埃共和國建立，蔡孝乾進入瑞金任職，他也是唯一跟隨毛澤東走完「跑路長征」的台灣人，西安事變後國共第二次合作，蔡孝乾成為八路軍政治指導。

1945年，蔡奉命組織省工委進入台灣，開啟顛覆任務，剛開始，省工委只有70人，一年後發展出900人陣容，1947年，228革命失敗，蔡孝乾偷渡回中國，不就又回台灣，直到1950年被捕，蔡孝乾被捕後投降，咬出吳石等人，被延攬到保密局工作，根據蔡的情資，保密局抓捕了1800位共諜，蔡孝乾升到少將軍銜，1982年死於台灣。

保密局宣布藏在台灣共諜已經肅清完畢，其實未必如此，1964年，一位保密局高幹程一鳴奉命到澳門出差，卻沒有回台，後來才知道，程一鳴外號「海燕」，潛伏國府保密局很長時間，大肅清逃過抓捕，14年後歸隊，而非叛逃。

老共對叛徒很殘酷，老蔣卻經常網開一面，這也是吳石和蔡孝乾下場不同之處。











