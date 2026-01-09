【專欄】台北濟南教會週五守護台灣祈禱會



by 陳月妙 （台灣教授協會副會長、中正大學外文系前系主任教授退休）

元月九日週五傍晚，踩著夜色，坐上高鐵，再上台北，參加2026新年第一次台北濟南教會週五晚上守護台灣祈禱。

台北濟南教會，在2024.5月青鳥運動中，扮演應世濟世方舟，是埋鍋造飯能量提供交流中心，守護運動也守護台灣。青鳥運動過後，為持續關懷守護台灣社會，黃春生牧師與蔡丁貴教授開始了每週五晚上守護台灣祈禱會。

自此，從2024.6月開始，蔡丁貴教授廣邀各界講者，在祈禱會中做30分鐘處境分享，報告台灣社會各個領域的智能知識觀察與實景等，運作至今未曾中斷，已一年半多。敬佩黃春生牧師、鄭仰恩牧師、張佳韻牧師不間斷地以台語反映台灣時事在祈禱會中佈道，蔡丁貴教授不間斷地邀請講者並親自參與守護祈禱會。

筆者也在此上帝殿堂祈禱會以全台語做了二次分享。2024.6.21的第一次分享，甚至遇到第五縱隊黑衣人挑釁，被我大聲喝斥及衆人合聲驅趕出上帝殿堂。

2025年9月份開始，受蔡教授之邀，我也加入了邀請講者的行列。既然講者是應我邀請而來，我也就每週一起參加了祈禱會。

在祈禱會之前，還有例行半小時的民防知識分享及急救操作實習。祈禱會是7:00開始第一節，昨晚是每月一次的泰澤詩歌禱告與大靜默，不是例行的唸經文與牧師講道。用台、華、韓、英語唸著馬太福音經文，唱著台、華、英語泰澤詩歌，祈禱在上主守護下，人的心裏有平安有依靠，台灣有平和安定的社會。

昨晚處境分享本來安排湯昇榮導演講述最新以中壢事件為背景的電影＜那張照片裡的我們＞，導演臨時南部有事，由行銷總監曾淑華上場，介紹分享電影發想田調角色故事舖陳的經過。

12.27新上映台灣電影＜那張照片裡的我們＞（The photo from 1977），講述1977年中壢事件的故事，經濟開始起飛的年代，城鄉社會劇烈變遷背景下，發生的一萬多人聚集抗爭選舉作票並犧牲了二人的中壢事件。事件至今近50年，許多事件目擊者參與者還在世，然竟找不到幾張相關影像或多少文字報導，學校歴史課本也只出現一行字說明此事，事件發生地中壢人中生代也少有人知道此事件。

因此，瀚草文創透過田調訪談與依1970年代社會背景下，設定照相館女兒范賢英與青梅竹馬及韓國跆拳道教練間的青春戀曲情感故事發展，帶出發生事件的人地時事物，還原中壢事件入境。讓影視以人物感情故事呈現出當時代歴史事件，以軟化的元素，試圖讓剛性的政治歴史進入觀影者的視野與心中。



行銷總監曾淑華說，年底12.27上映至今，雖票房不甚理想，所幸入院觀眾八九成都是2,30歲年輕人，其中絕大部份未曾聽聞過中壢事件，期待觀影後會好奇試圖了解事件歴史緣由等，以感情故事電影啓發觀眾進入台灣歴史的探索，也期待台灣社會多多關注台灣電影界的努力與耕耘。湯昇榮導演拍過＜茶金＞＜聽海湧＞等叫座電視劇，會持續探索台灣歴史，拍出1930年代台灣東京間的故事。

分享過後，每人手拿一支電蠟燭，在十字架的帶領下，正能量遶境立法院外圍包圍惡處一大圈。

一步一步穩重的步伐走著，一句一句心中禱告著，祈求上蒼賜下平安，灑淨我們腳下珍貴自由的母親土地，驅逐暗黑惡鬼內賊敵寇魑魅魍魎離境，讓承擔對抗最前線壓力的台灣增強智慧與生存韌性，有平衡穩定的能量應對內外惡敵夾攻，讓震盪的世界能得到祝福得到平安。

天佑台灣！