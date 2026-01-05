【專欄】台灣人歡迎日本國會議員石平先生蒞臨台灣



周倪安（台聯黨主席／前立法委員）

日本參議員石平先生在一月六日訪問台灣，台聯黨與印太戰略智庫等多個台派團體特地前往台北松山機場迎接，筆者也親自獻花致意。這不僅是對一位日本國會議員的禮遇，更是台灣民間對長期為揭露中國共產黨邪惡本質、守護自由價值而發聲的國際友人的高度肯定。

石平參議員的特殊之處，在於他不是在書齋中「研究中國」的學者，而是親身從極權體制中走出來的見證者。他成長於中國文化大革命時期，那是一個人性被踐踏、思想被管制、社會被全面政治化的年代。在那樣的環境下，中共政權不只是壓制異議，更是系統性地摧毀個人尊嚴與道德秩序。正因如此，石平對中共這個以「左派革命」為名、實際卻行極權統治之實的政權，有著比許多西方政治人物更清醒、更深刻的認識。

近期，中國官方更公然將石平點名為「漢奸」，並對他實施不得入境中國的制裁。這樣的作法，反而再次證明了中共政權對自由言論與追求真相的極度恐懼。當一個政權連一位在日本國會中發言的議員都要打壓、威嚇時，台灣人還看不清楚嗎？中共政權真正害怕的不是敵人，而是被人民揭穿的謊言。對台灣而言，這正是最重要的警訊：我們面對的敵人，不是一個可以用善意換取尊重的政權，而是一個以恐嚇與控制為本質的極權體系。

在日本政壇與輿論界，石平長期以保守派、右翼的立場著稱。他對中國問題的分析，並非基於浪漫的理想主義，而是基於權力現實與歷史經驗。他深知中共的對外擴張，並非偶然，而是制度內建的必然結果。這樣的觀點，對台灣格外重要。台灣長期在藍綠與統獨的內部爭論中消耗能量，卻時常忽略一個根本問題：中國共產黨究竟是什麼樣的政權？若我們沒有清楚答案，就難以制定真正務實而有效的國安與對中政策。石平的存在與發言，正是提醒台灣人：看清對手，是自保的第一步。

在當前印太局勢劇烈變動之際，日本的角色也日益關鍵。日本不再只是經濟大國，而是區域安全的核心支柱。越來越多日本政治人物明確指出，「台灣有事，就是日本有事」，這不只是情感性的口號，而是基於地緣政治與國家利益的冷靜判斷。石平作為日本國會中的重要聲音之一，此行訪台，正象徵日台之間在安全、價值與戰略上的高度連結。

台灣人民歡迎石平先生，不只是因為他反對中共、支持台灣，更因為他說出了許多人不敢說、卻必須面對的真相。面對極權擴張，沉默是縱容，幻想是自殺。台灣唯有與理念相近的國家與政治力量站在一起，才能在風雨欲來的國際局勢中，穩穩站住腳步。

這一次的迎接，不只是表現台灣人的外交禮儀，更是一場價值的宣示：台灣站在自由民主的一方，反對中共擴權，與全世界的自由陣營同行。