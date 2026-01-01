【專欄】台灣大幅提高軍費展現自我防衛的真正決心

文/楊聰榮（台中科技大學會計資訊系兼任教師，中台灣教授協會理事長，任教於台灣師範大學）

台灣政府在今年底宣布大幅提高軍事預算，提出長達數年的特別國防計畫，總額高達400億美元，並設定在2030年前把國防支出提高到占GDP約5%的水準。這項政策受到美國《華盛頓郵報》的高度注意。該報刊出由前美國國防部印太助卿Ely Ratner與前美國國防部印太事務副助卿Randall Schriver共同撰寫的評論，將台灣的這一步視為「以前所未見的決心」，同時認為這不只是一次性的軍購，而是長期戰略上的根本轉向。

文章指出，台灣長期面臨外界對其「缺乏自我防衛意志」的批評。過去不論是美國國會、美國智庫或國際安全社群，都時常質疑台灣是否願意為自身安全承擔相應的責任。如今台灣提出的長期軍費增幅，已經改寫這種形象。作者強調，台灣若能持續保持這樣的投入，就能形成更強的嚇阻力，讓任何可能試圖以武力改變現狀的力量承受更高風險，進而降低區域衝突爆發的可能。

台灣提高軍費的內容不再以單純軍購為核心，而是著眼於整體國防體系的升級。新預算涵蓋無人機、反艦飛彈、分散式防空系統、後勤補給、關鍵通訊韌性、以及國防工業基礎能力的擴充。這些項目都屬於「不對稱戰力」的範疇，符合美國多年來對台灣的建議。作者指出，這樣的方向比採購大型平台更能應對中國的軍事壓力，因為台灣地理受限，不可能與中國進行對稱式軍力競爭，戰力分散、機動與韌性才是真正提升安全的方式。

台灣的這項政策也提升了國際對台灣的信任。美國安全圈長期強調「自助者人助」，當台灣展現出願意自行強化防衛力量的態度，美國與盟友提供協助的正當性與意願自然會提升。華盛頓郵報的評論直言，台灣新的防衛方向讓外界看見一個更加成熟且自主的安全策略，這對於美國形成更穩定的印太戰略布局具有正面意義。

台灣的挑戰仍然存在，特別是這類長期計畫是否能在國內政治環境起伏之下保持穩定。軍費提高與公共財政之間的平衡也必須被社會充分討論。此外防衛建設涉及供應鏈、人才培育、跨部會管理、後勤體系等多層面問題，不是單一預算就能立即解決。這些難題需要透過制度化方式逐步克服。

台灣面對的局勢使得這場軍事改革不只是國防政策，更是國安與國家治理的重大工程。當中國持續以軍事壓力、灰色地帶行動與政治脅迫挑戰台海現狀，台灣勢必必須重新調整安全優先順序。提高軍費是回應威脅的一部分，也是民主社會必須面對的現實。這項決策並不代表台灣想進行軍備競賽，而是要讓外界知道台灣有能力也有意志保護自己的生活方式。

台灣如今選擇以更堅定的方式建構自主防衛體系，讓安全不再僅靠外交呼籲或國際支持，而是建立在自身的力量之上。華盛頓郵報的文章所呈現的國際觀點，顯示台灣的這一步確實被世界看見，這讓台灣在面對未來可能的風險時能站得更穩，也為區域和平奠定更具韌性的基礎。