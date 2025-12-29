【專欄】台灣是否要跟進以色列而承認索馬利蘭



文/楊聰榮（台灣新國策智庫諮詢委員 / 中台灣教授協會理事長／任教於台灣師範大學）

以色列在2025年12月26日正式承認索馬利蘭，並且與索馬利蘭簽署互相承認與建立完整外交關係的文件，這讓索馬利蘭首次突破長年缺乏國際承認的天花板，也立刻引發索馬利亞政府強烈反彈，非洲聯盟與多個國家則重申支持索馬利亞的主權與領土完整，中國也公開反對任何分裂索馬利亞領土的作法。 ￼

把這個新變化放回台灣的外交現實來看，台灣是否要走到正式承認，關鍵不在於索馬利蘭像不像一個國家，而在於台灣要不要承擔一個高風險的主權表態，並且能不能把風險轉化成可持續的外交收益。台灣與索馬利蘭自2020年互設代表處以來，已經累積了醫療、教育、農業、資通訊、安全等合作成果，這條路徑的優勢在於實質深化、名義降級，好處是低風險，讓台灣在不觸及主權承認紅線的前提下，把雙邊關係做成接近準邦交的強度。 ￼

在這個基礎上，如果要再往前一步，可以加入一個更具突破性的思考，也就是把溝通的終點設定為互相承認，但互相承認不必然等同於台灣單方面跟進以色列模式，而是可以被設計成一個可談判、可交換、可降低外部衝擊的路徑。台灣在國際承認政治上長期處於被動，若能把與索馬利蘭的互動拉到一個明確的雙向承諾框架，讓對方也在外交與政策層次對台灣提出可驗證的回饋安排，例如在第三方合作、國際倡議、經貿制度化與安全合作上形成一套對等承諾，互相承認就會從象徵性賭注變成可操作的策略工具，事件的發展也可能因此出現突破性的缺口。

這個互相承認的設計，正是以色列案例相對欠缺的部分。以色列是全球承認體系內的國家，它的承認更像是單向打開門，索馬利蘭的回應主要是外交站隊與合作意向，包括加入亞伯拉罕協議的表態，整體仍以以色列的區域戰略與安全盤算為主軸。 ￼台灣的處境不同，台灣更需要把每一次可能的名義突破，轉化成一個能擴散到更多國家與更多場域的制度性成果，而不是只停留在雙邊互動的情緒高點。

如果台灣希望在對索馬里蘭方面有所突破，應該要加上一個條件，這條件幾乎是必要條件，也就是台灣必須先有一整套非洲國家外交突破的戰略，索馬利蘭關係才適合被放進來當作其中一環。如果突破了索馬利蘭而與非洲其他國家為敵，這並不是有利的策略。換句話說，承認不是為了承認而承認，而是要服務一個更大的非洲布局，例如以公共衛生、教育訓練、數位治理、資安合作、農業韌性、港口與海運安全等議題形成多點合作網，讓台灣在非洲的存在感由單點轉為網絡，索馬利蘭可以作為一個穩定的樞紐節點，協助台灣在區域內建立可信任的長期合作形象。當台灣能把索馬利蘭的互動嵌入這種多點策略，正式承認才不會變成一個孤立的高風險動作，而會成為可被解釋、可被支持、也更不容易被對手單點擊破的整體戰略推進。

最後仍要強調，台灣目前歡迎以色列承認索馬利蘭，並且表態期待三邊合作，這其實已經替台灣保留了彈性。 ￼台灣可以繼續把實質關係做深，同時把互相承認當成一個可被談判的政策選項，並且把非洲突破戰略先做出雛形與配套，等到外部承認出現群聚效應、區域反彈可控、雙向回饋可驗證，台灣再評估是否跨過主權承認紅線，才會是一條更符合風險控管與戰略收益的路徑。