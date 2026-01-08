【專欄】台灣是棋盤上的關鍵支點





媒體人劉寶傑說，美國不可能放棄台灣，因為台灣的戰略地位極為關鍵，是連接東北亞與東南亞的樞紐，當然台灣人更不可能妄自菲薄。 https://www.facebook.com/share/r/14QR2KdE76p/

的確，台灣無論在地緣政治、軍事安全、經濟科技或國際秩序上，都具有高度影響力，主要可從以下幾個面向理解：

一、地緣戰略：第一島鏈核心樞紐

台灣位於第一島鏈的中心位置（日本—琉球—台灣—菲律賓），具有「鎖鑰」地位：控制 西太平洋與南海、東海的交會點

若台灣失守，解放軍可直接進入西太平洋，突破島鏈防線

若台灣穩固，能有效牽制中國海軍、空軍向外擴張，對美國、日本與區域盟友而言，台灣是印太防線的「關鍵節點」。

二、軍事價值：影響區域戰略平衡

1. 對中國（北京）

台灣是「近海防禦 → 遠海投射」的關鍵門檻，未控制台灣前，中國在西太平洋行動受限，解放軍將台灣視為戰略突破口，而非僅是政治問題。

2. 對美國與盟友

台灣可作為 情報、預警、反潛、空防節點，一旦台灣淪陷，美軍前沿部署（日本、關島）壓力劇增，日本南西諸島安全與台灣高度連動。

三、經濟與科技：全球不可替代節點

1. 世界半導體的核心

台灣（尤其台積電）掌握全球先進晶片關鍵製程，

先進晶片關係到：AI、軍事武器、通訊與資安，台灣若發生重大衝突，全球供應鏈將劇烈震盪。

2. 海上貿易命脈

台灣海峽是全球最繁忙航道之一，每天有大量能源、原物料與貨櫃船經過，若被中共封鎖或衝突，將影響日本、韓國、東南亞與全球能源與物價。

四、政治象徵：民主與威權的前線

台灣是華語世界少數成熟民主體制，在國際上常被視為民主是否能在華人社會成功的象徵與威權擴張是否能被阻止的指標案例。

台灣的存續影響國際對中國崛起的信任程度，以及其他小國對美國安全承諾的信心。

五、為何國際高度關注台灣？

簡要總結三個「不可忽視」原因：

1. 地理不可替代：位置獨一無二；

2. 科技不可替代：先進半導體短期無替代方案；

3. 戰略示範效應：牽動整個印太秩序。

長久以來，中共之所以千方百計要併吞台灣，原因如上，當然美國也不笨，知道台灣戰略地位的重要非其它國家能比，因為沒有台灣，就沒有美國，何況台灣主要是美國解放，不是中國，美國不可能枉費自己三軍將士當年的浴血奮戰。

當然，若要有歐美日的協助，首先台灣人要團結一致，要有捍衛自己家園的決心，軍購是否通過，是重要關鍵之一，而在野黨卻百般阻撓，很無恥，全民只有靠選票唾棄他們。

總之，台灣不是大國的「棋子」，而是「棋盤上的關鍵支點」，它的走向將深刻影響東亞安全、全球經濟與21世紀的國際秩序，台灣人要有自信。