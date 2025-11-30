【專欄】台灣晶片領導力：全球科技經濟的戰略核心
文/童振源 (美國約翰霍普金斯大學高階國際研究學院(SAIS)博士，現任駐新加坡代表處代表)
隨著2025年第三季告一段落，全球晶圓代工產業正明顯邁向更高度的集中化。過去競爭者眾多、版圖多元的市場，如今逐步向少數具備突破性製程能力的企業集中。儘管先進運算需求不斷推升全球市場規模，但最新財務與產業資料顯示，龍頭企業之間的差距反而持續拉大，而台灣在全球供應鏈中的戰略位置也因而更加突出。
財務表現與競爭差距的擴大
TrendForce 的統計顯示，台積電在2025年第三季再次交出耀眼成績，單季合併營收達331億美元，較去年同期大幅成長40.8%，創下歷史新高。受惠於高效能運算與智慧手機需求不減，七奈米以下先進製程帶來高達七成四的營收比重。台積電的59.5%毛利率與45.6%淨利率，顯示其在製程效率、良率管理與供應鏈協作上仍保持全球領先水準。
相較之下，三星雖公布83.7億美元的營業利益，並在2奈米 GAA 製程取得技術進展，表現出努力重整市場地位的企圖，但整體市場份額仍未恢復至過去高點。
英特爾則持續朝組織再造邁進，第三季營收成長至137億美元，同時透過出售 Altera 股權與獲得美國政府57億美元資助，加速推進其製造能力轉型。
中芯國際雖然營收成長，但因受限於無法取得 EUV 微影設備，其淨利率僅13.2%，與台積電的差距十分明顯，也限制其在高階邏輯晶片市場的拓展。
先進製程競賽的決勝點
這些差距在先進製程布局上更為顯著。根據工研院資料，在驅動人工智慧運算的2奈米技術中，台積電掌握了全球53%的產能，遠遠領先三星的19%與英特爾的12%。在更具商業價值的3奈米製程上，台積電市佔率高達69%，三星為23%，英特爾則落在8%。
即便是在已進入大規模量產、競爭成熟的4至6奈米節點，台積電仍擁有約85%的市場份額，三星與中芯國際的占比則明顯落後，突顯台灣在微影設備、供應鏈整合與人才體系上的深厚實力。
台灣半導體生態系的厚實基礎
支撐台積電全球領導地位的，不僅是企業自身的技術深度，也是台灣完整而有韌性的產業生態系。根據工研院統計，台灣在2024年展現強勁動能：IC 設計產值達396億美元，市佔16.8%，僅次於美國；IC 製造產值達1,065億美元，其中晶圓代工市佔率高達78.1%，穩居全球第一；封測產值達194億美元，占全球49%，持續維持領先。(見下圖)
展望2025年，工研院預測，台灣IC 設計產值預計成長至471億美元，市佔率提升至18.7%，仍僅次於美國；IC 製造產值可望擴大至1,428億美元，晶圓代工市佔率提升至78.6%；封測產值則預估達234億美元，市佔率維持在世界第一的48.1%。這些趨勢表明，台灣在全球半導體供應鏈中的角色將更加深化，產業聚落的整合能力與創新能量也將持續增強。(見下圖)
地緣政治背景下的全球布局競合
儘管全球地緣政治不斷變化，各國紛紛推出政策強化半導體供應鏈，例如美國的《晶片與科學法案》與關稅政策，但先進製程的核心仍牢牢落在台灣。根據既有的建廠計劃與產能規劃，工研院的中長期預測指出，到2029年，全球2至6奈米產能有61%將分布於台灣，美國約占16%，南韓11%，日本7%，而中國則僅占1%。(見下圖)
美國透過英特爾亞利桑那州新廠與台積電400億美元投資所建立的本地產能，雖有助於強化供應鏈韌性，但主要作用是補強，而非取代台灣的核心地位。面對三星在德州積極布局、英特爾押注18A 製程技術，台灣在新竹、台南、高雄所建立起的龐大產業聚落與工程人才密度，仍具不可替代的重要性，並構成台灣在全球競爭中的基礎優勢。
全球晶圓代工產業正快速向技術領先者集中，市場競爭逐漸從廣泛競逐轉向深度整合。對台積電而言，持續深化技術、穩定擴充產能並維持卓越的執行力，是鞏固全球領導地位的關鍵。台灣在IC晶圓代工與封測領域分別維持近八成與五成的全球市佔，加上IC設計產業穩健成長，使得整體生態系展現強大韌性，也持續強化台灣在全球科技鏈中的核心角色。
其他人也在看
法人點火提前衝！內資狂敲「14檔新年潛力股」名單曝光 台股明年預期「飆到3萬5」聯發科強勢卡位主舞台
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導台股在年終震盪中快速換氣，內資與法人趁勢提前啟動2026年度布局，一批被視為「新年交投主旋律」的個股已悄悄躍上資金舞台...FTNN新聞網 ・ 15 小時前
金融股「這檔」獲利奪冠太香！老總曝股利政策 大哥連11日豪砸259億搶貨不手軟
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導台股加權指數本週（11/24~11/28）收在27626.48點，週漲1191.54點、漲幅4.51%。據證交所盤後公布籌碼動向，投信週買超217.9...FTNN新聞網 ・ 1 天前
EPS上看48元！「這檔散熱股」明年液冷營收衝55% 本益比18倍被嫌超跌？AI大爆發推著一路衝
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導輝達公布亮眼第3季財報後，AI產業再度被資本市場推上更高熱度。營收570.1億美元、年增62%，淨利319.1億美元、年增65%，EPS1...FTNN新聞網 ・ 19 小時前
外資狂殺台積電、鴻海、聯發科！卻砸15.8億橫掃這檔科技ETF 已連買8個月
[FTNN新聞網]記者曾奕語／綜合報導台股加權指數11月整體下滑606.87點，月跌幅2.15%，收報27,626.48點。涵蓋台灣晶片設計、晶圓代工、AI伺服器代工巨頭的ETF國...FTNN新聞網 ・ 2 小時前
大摩上調目標價！記憶體「這檔」反遭國家隊出貨破6千張 聯電最悲遭提款11.7億
[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／綜合報導台股加權指數本週（11/24~11/28）收在27626.48點，週漲1191.54點、漲幅4.51%。本週「國家隊」八大公股賣超上市個股排名，有...FTNN新聞網 ・ 1 天前
2026AI版圖大洗牌？輝達恐不再一家獨強 「TPU軍團來了」專家預告3檔黑馬將翻身
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導台股自28554點高檔回落後，一度探至26395點，外資自10月以來更已大舉調節逾5400億元，AI概念股成為結帳重災區，從台積電到...FTNN新聞網 ・ 1 天前
記憶體長多頭啟動！DRAM、NAND漲勢恐噴到2026下半年 除南亞科、「這檔」也被點名獲利動能大轉強
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導全球記憶體市場在AI伺服器與一般型伺服器需求同步升溫下，正進入罕見的長線多頭周期。法人預估，DRAM與NANDFlash供不應求的...FTNN新聞網 ・ 10 小時前
封面故事／中生代競爭暗潮洶湧 台積電接班布局魏哲家陷長考
上週科技業最重磅大事，莫過於退休的台積電資深副總羅唯仁帶槍投靠英特爾，雖然台積電已於25日向智慧財產及商業法院提出對羅唯仁的訴訟。本刊調查，不僅老將跳槽敵營讓台積電董座魏哲家傷神，近期更因中生代接班競爭暗潮洶湧，讓他陷入長考。「衝刺先進製程重要性與日俱增，原本年初要晉升資深副總的王英郎，正面臨掌管先進製程的張宗生強力挑戰，由於過往曾有梁孟松因不滿人事安排，憤而跳槽對手對台積電造成傷害，CC（魏哲家）正陷入兩難。」知情人士對本刊說。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
美國阿爸撒錢！聯準會結束縮表 「短天期美債」入手甜甜價浮現
美國最新公布的就業數據優於市場預期，雖然失業率微幅上升，但初領失業金人數明顯下降，顯示整體勞動市場仍具韌性，市場對經濟硬著陸的憂慮隨之淡化。隨著聯準會12月降息機率突破八成，市場資金氛圍轉向寬鬆，美股四大指數持續走高，展現年底行情的強勢態勢。中國信託投信表示，這波「經濟軟著陸＋資金寬鬆」雙重利多，已為第四季美股傳統旺季行情鋪好道路。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
AI升級引爆矽光子熱潮！這檔週噴44%「創歷史新天價」 外資、投信、自營商爭相囤貨
[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導隨著AI伺服器的模型參數規模持續放大，帶動資料中心（DataCenter）互連頻寬需求，市場已開始量產1.6T光傳輸產品，預期最快...FTNN新聞網 ・ 16 小時前
大摩急轉彎喊上1588元！聯發科火力全開 TPU爆量成長預估翻倍、外資全面回頭狂補研判
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導聯發科(2454)這周在台股掀起猛烈旋風，股價一路猛攻，昨日收在1395元、單日飆升55元，短短一周累積狂漲21%，外資對其評價也...FTNN新聞網 ・ 1 天前
法說會報佳音！這「矽晶圓大廠」挑戰連6漲 華電網開盤即攻頂...5檔同步亮燈
[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導台股加權指數今（1）日以27,674.16點開高，但隨即翻黑跌至盤下，截至上午9時25分暫以27,529.68維持跌勢，開盤有7檔個股攻上...FTNN新聞網 ・ 14 分鐘前
陸企遭點名 光通訊鏈撿到槍
市場近日傳出，美國國防部建議將阿里巴巴、百度、比亞迪、中際旭創、新易盛等八家陸企納入「中國軍事企業清單」，引發全球光通訊供應鏈震盪。台系供應鏈包括聯鈞（3450）、眾達-KY（4977）、訊芯-KY（6451）等，有望直接受惠轉單。工商時報 ・ 5 小時前
沒買AI真的輸慘！4檔新ETF壓軸登場 過年紅包全靠他
今年台股投資風潮中，主動式台股ETF持續成為市場焦點。根據 CMONEY 最新統計，截至本週為止，市場上五檔主動式台股ETF在受益人數與規模雙雙創下歷史新高，總受益人數來到414,612人，連續第六週刷新紀錄，總規模也攀升至785.9億元，逐步向千億元大關邁進。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
入公建 壽險兆元級巨資回流
政府引導保險業資金回國投資公建，可望帶動基建投資動能。不過立法院預算中心最新報告示警，為防範龐大資金集中匯回衝擊匯率，應觀察後續效應、妥慎因應，即中央銀行應防範龐大資金集中匯回，形成新台幣升值壓力，對貨幣政策操作與匯市穩定產生影響。工商時報 ・ 5 小時前
記憶體缺貨潮更嚴重？市場預測2026漲勢「這時間」舒緩：3C成本壓力加劇
[FTNN新聞網]記者何亞軒／綜合報導受到AI資料中心、雲端服務供應商（CSP）帶動記憶體需求成長，全球記憶體市況自8月以來急速上升，並已造成極為嚴重的缺貨潮...FTNN新聞網 ・ 18 小時前
營收衝近1年新高被盯上？國家隊單月脫手聯電2.9萬張 「這封測大廠」慘挨刀23億
[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導台股11月加權指數跌606.87點，收在27626.48點，跌幅2.15%，根據「玩股網」統計，觀察八大公股近20日上市個股賣超方面，晶圓...FTNN新聞網 ・ 11 小時前
11月掃貨清單曝光！「這1檔」19萬張買到手軟 「南亞、力積電噴上榜」三大法人逆勢敲進金額破千億
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導本月（11月3日至11月28日）台股加權指數下跌668.26點，跌幅2.36%，三大法人合計賣超4312.38億元。觀察買超個股方面，第一名...FTNN新聞網 ・ 12 小時前
地緣風險加深！日經：美光將投資1.5兆日圓建廣島新廠 台灣半導體地位迎衝擊
[FTNN新聞網]記者何亞軒／綜合報導知情人士爆料，美光科技（MicronTechnology）為了因應地緣政治風險升高疑慮，將投資1.5兆日圓（約新台幣3017億元）於日本廣...FTNN新聞網 ・ 13 小時前
迎AI大爆發！神達美墨新廠2026放量、Q3獲利大增近8成 高層放話：成長「不成問題」
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導神達（3706）27日舉行法說會，總經理何繼武表示，全球經濟在2025年至2026年仍將面臨高度不確定性，但公司因海外布局完整，...FTNN新聞網 ・ 1 天前