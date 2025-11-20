【專欄】台灣會不會走向社會集體愚蠢？─集體愚蠢的代價：從納粹到台灣，當選票被情緒綁架
文/陳世雄（前明道大學校長)
現代人跟20萬年前的智人祖先相比，基因只有不到0.5%的差異。也就是說，現代人是用石器時代的基因，來應付快速變化的科技和充滿複雜資訊的生活。
現代人用和石器時代差不多少的腦容量，每天要接受數以千萬計、五花八門的資訊，其中還穿插了大量共產極權國家發動的認知戰，來自抖音、短影音的垃圾資訊。現代大多數年輕人不再深度閱讀，不再進行邏輯思考，無法建立批判性的思維。這終將造成嚴重的社會問題，也會造成社會集體愚蠢。
早年希特勒帶領的納粹德國，毛澤東發動的文化大革命，近年中國小粉紅四處出征，都是典型社會集體愚蠢的案例。即使在思想自由的台灣，也有越來越多的社會集體愚蠢現象。
什麼是「集體愚蠢」？
法國社會學家古斯塔夫・勒龐（Gustave Le Bon）在其名著《群眾心理學》（The Crowd: A Study of the Popular Mind, 1895）中提出「集體愚蠢」（Collective Stupidity）的概念，他指出，當個人進入群體時，其理性往往會被情緒所吞沒，導致集體的判斷力低於任何一位單獨個體。
Gustave Le Bon, 約1900 /維基
這與我們熟知的「群體智慧」剛好相反，「群體智慧」指的是多數人在一起集思廣益，使決策更聰明；而「集體愚蠢」則是多數人一起幹蠢事。這些行為在當下可能被包裝為「人民的聲音」、「民主的展現」，但事後卻經常被歷史證明是災難的起點。
過去希特勒和毛澤東都善於利用簡單的口號愚民，其實就是造成社會集體愚蠢的典型案例。
當我們歷熟悉史：從極權到民選，愚蠢不分制度
德國納粹的誕生─當情緒勝過理性
1933年，希特勒內閣通過的一項將總統職權暫時中止並轉授予總理的法案。這項法案將使希特勒成為元首與軍警的最高統帥。8月19日，此法案在德國全民公投中獲得89%的選民認同，希特勒透過這次公投獲得政權與軍權。
幫助他上台的不是具體的政策，而是簡單激烈的口號：「德國人至上」、「猶太人是敵人」。一個教育水平全球領先的國家，在恐懼與仇恨的煽動下，集體投下導致二戰爆發與猶太人被大屠殺的選票。
這不只是獨裁者的錯，而是千萬名選民一起用選票把災難請進門的結果。
中國毛澤東與文革─正義之名的浩劫
文革時期的牛鬼蛇神批鬥大會，圖/維基
1966年，毛澤東發動文化大革命，號召全國紅衛兵「清洗舊思想」。無數民眾、學生響應他的口號，認為自己在做救國的事。結果造成十年浩劫，知識斷層、國家停滯、數百萬人死亡。
這場災難不只是一場獨裁指令，而是整個中國社會集體參與愚蠢，卻自認為正義的結果。現在中國狂熱小粉紅，當然也是再一次社會集體愚蠢。
台灣也不例外：我們投票的集體愚蠢，也曾令人後悔
韓國瑜與「發大財」─口號治市的荒謬劇
2018年，韓國瑜以「人進來、貨出去、高雄發大財」的簡單口號掀起政治旋風。圖/網路合成照
2018年，韓國瑜以「人進來、貨出去、高雄發大財」的簡單口號掀起政治旋風。這個口號幾乎沒有可行的政策細節，卻憑藉直白、簡單、接地氣的語言征服了媒體與選民。
高雄人選了一位不熟市政、不熟地方，甚至後來公開表示「市長只是墊腳石」的政治人物。不到兩年後，他被高雄市民用史上最高罷免票數請下台。
這不是個人的問題，而是一整個社會對口號迷戀的縮影。
柯文哲與「垃圾不分藍綠」─去政治化，還是去責任化？
2017年柯文哲訪赴中國出席雙城論壇，與上海市長應勇會面。圖/台北市政府
柯文哲的名言「垃圾不分藍綠」，一度被視為台灣政治「清流」。但這句話從未明確界定什麼是錯、誰該負責，只是在一種反對一切的氛圍中，製造情緒共鳴而逃避政策討論。
結果是：支持者來自對社會失望者，政績卻難以兌現。口號響亮，卻無法真正治理台北市，民調永遠是全國倒數第一，到最後還落得官司纏身。
後遺症：當社會集體愚蠢過後，我們失去更多
當社會陷入集體非理性時，錯的並不只是一次選舉結果，而是一連串深層的系統性崩壞的後遺症：
1. 制度信任崩解：選民不再相信選舉能帶來改變，轉向犬儒與無感。
2. 社會對立加劇：情緒式選舉助長仇恨與分裂，公共對話空間萎縮。
3. 政治品質下降：優質人才退出，政治場域只剩口號與流量競賽。
4. 改革動能消失：政客只敢討好，不敢改革，政見全是討好眼前的買票政策。
5. 歷史記憶模糊：人民習慣失望，也習慣遺忘，錯誤一再重演。
這種現像在選舉的時候最容易出現，幾年前，韓國瑜只靠一句「人進來、貨出去、高雄發大財」就選上高雄市長，後來又被罷免；柯文哲只靠一句「垃圾不分藍綠」再度選上台北市長連任，後來終因貪腐身陷囹圄。這些年老的韓粉和年輕的柯粉，有些也是見過世面，也有很聰明的人，但是他們已經習慣於趨附群體反應，在舒適圈過得自在逍遙，而不願去思考和改變。
雖然，「理性的選民」只是神話，但所有選民仍有義務盡力做出理性的選擇，若僅憑一時的情緒去投票，有時可能造成無法彌補的損失。
結語：下一張選票，不只是政治選擇，更是智商測驗
民主制度的可貴，在於它給了人民選擇的自由。但我們別忘了，自由也意味著你有權選擇愚蠢的自由，也有承擔後果的責任。歷史一次次提醒我們，當選民放棄理性，沉迷於口號與情緒，那麼選票將不再是美好未來的保證，而是災難的邀請函。
請記住：我們不是在選一個說話最有感的人，而是在選一個能真正面對問題、提出解方的人。台灣不需要再經歷一次集體愚蠢的循環，我們需要一場集體清晰的覺醒。
其他人也在看
注意溫差！最猛冷空氣快走了 「這一天」高溫恐飆到30度
東北季風持續增強，全台有感降溫！今（19）日清晨最低溫只有11.8度，北部白天高溫也僅20度。中央氣象署指出，這波冷空氣將持續影響至後日清晨，隨後氣溫將戲劇性回升，「這一天」將出現一週中的最高溫，飆到30度，體感如同夏天。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
輝達財報拯救全球股市！專家卻揭「還有一隻老虎」準備殺盤 美股落底時間曝光
全球AI龍頭輝達公布第3季財報，優異表現皆超出市場預期，同時也激勵到全球股市大漲。不過萬寶投顧投資總監蔡明彰在個人Youtube頻道中示警，雖然輝達財報堪稱完美，但「去了一隻狼來了一隻虎」，市場一因素將導致盤面強力反彈後再度回到整理，並預測美股落底的時間將落在這幾天。蔡明彰表示，輝達第3季營收達570億美元、年增62%，比前一季年增56%再變強，顯示AI晶片......風傳媒 ・ 8 小時前
侯湘婷消失演藝圈18年！閃嫁捷安特小開當2寶媽 近況曝變家長會長
曾以《秋天別來》《為你流的淚》走紅的玉女歌手侯湘婷，淡出演藝圈18年後，近日意外在中部某國小的家長會長交接活動中現身，引發熱烈討論。43歲的她身穿優雅紫色禮服，氣質清新如昔，凍齡的模樣讓粉絲驚呼「完全沒變」，再度掀起外界對她近況的高度關注。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前
今起回溫！「最快這時」又一波冷空氣來台 強度曝光
今（20）日持續受東北季風影響，各地皆感受涼冷，清晨西半部及宜蘭低溫約15、16度，花東也只有17、18度，局部溫度會再更低一些，請注意保暖，白天起冷空氣逐漸減弱，北部及宜花氣溫稍回升，高溫約20至22度。氣象粉專也提醒，下一波冷空氣預估將在這時抵達。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前
驚！瓷杯塞爆菊花 大叔3天難解便「破肚開腸」取出
台中市一名已婚中年男子腹脹三天無法大便，肚子痛到受不了，到醫院求診，經過X光檢查，醫師驚見患者的肛門竟然塞一個直徑約6公分、高約8公分的陶瓷杯，杯子全被大腸包住，部分腸子缺血也造成壞死，只好全身麻醉「開腸破肚」將杯子取出，他很怕被家人知情，強調「不知道杯子怎麼塞進去」。自由時報 ・ 21 小時前
中國人真的從日本消失！日本網友叫好
[NOWnews今日新聞]日本首相高市早苗「台灣有事」相關言論激起中國不滿，祭出多種反制措施包括呼籲民眾別去日本旅遊，航空公司機票、日本飯店乃至郵輪均傳出退訂、行程取消潮。不過，有日本網友對此歡呼叫好...今日新聞NOWNEWS ・ 19 小時前
台股紅翻黑！43萬散戶昨搶短…今天套牢了
台股反彈無力，收復2萬7點失敗，空軍氣焰大增，接近中午指數由紅翻黑，一度下跌近140點，據證交所資料顯示，昨天趁台股下跌691點，短短一天有43.7萬散戶進場「搶短」，但今天若收盤時指數未拉起，恐怕「搶反彈不成反住套房」，慘遭套牢。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前
凍齡女神就服宋慧喬！青龍獎場內生圖封神，44歲美得不像同一個圖層，無懼「前任同框」話題成最美亮點
粉色輕紗 x 俐落短髮，溫婉與率性的完美平衡宋慧喬身著一襲淺粉色輕紗洋裝亮相。這件禮服的選擇極具巧思，柔和的紗質在場內燈光下呈現出飄逸靈動的光澤，抹胸設計優雅地露出了她漂亮的天鵝頸與鎖骨線條。不同於紅毯上常見的強勢大紅或經典黑白，這抹溫柔的粉色，反而襯托出她...styletc ・ 20 小時前
【明星聊愛車】李運慶為孩子換Skoda Kodiaq RS 寬敞車室空間及安全性成考量關鍵！
藝人李運慶近幾年在戲劇表演上挑戰多元角色，演技也備受肯定，與前Popu Lady成員洪詩結婚後，育有女兒「哺哺」，如今又即將迎接第二胎到來，事業家庭兩得意，為了給孩子們更大的乘坐空間，也將愛車換成Skoda Kodiaq RS休旅車款，一起來看看他的分享吧！Yahoo奇摩汽車機車 ・ 1 天前
不是南亞科也非華邦電！億元教授點名「這檔記憶體」久抱相對安心 外資連5敲
[FTNN新聞網]財經中心／綜合報導在AI熱潮下，近期記憶體大缺貨價格狂飆，DRAM雙雄南亞科（2408）、華邦電（2344）雙創歷史新天價，成交量也炸天，針對記憶體...FTNN新聞網 ・ 1 天前
冷到發抖！一圖看「雲霄飛車」溫度曲線 周末短暫回溫
氣象粉專「台灣颱風論壇」指出，隨著12月接近，冬季感受將愈加明顯，氣溫起伏加劇也將成為常態。中央氣象署則表示，未來幾天清晨仍是這波東北季風影響最劇烈的時段，周末東北季風減弱後，氣溫可望回升，但下周東北季風將再度增強，氣溫會再次下降。中天新聞網 ・ 1 天前
把握周末短暫好天氣！下周全台又變天 連3天雨彈狂炸
把握周末短暫好天氣！下周全台又變天 連3天雨彈狂炸EBC東森新聞 ・ 19 小時前
強冷空氣影響到後天！週末東北季風減弱 高溫飆升至30度
[Newtalk新聞] 今(19)日東北季風持續增強，清晨最低溫只有11.8度，北部白天也僅20度，對此，氣象署指出，明(20)天清晨持續涼冷，可能出現15度低溫，預計這波冷空氣影響到後(21)天清晨，後天白天後會逐漸回溫，週末東北季風減弱，氣溫明顯回升，23日將會是這週最溫暖的一天，高溫有可能飆至30度。 氣象署指出，今天清晨氣溫偏低，北台灣僅14、15度，中南部17、18度，最低溫出現在馬祖11.8度，本島最低溫為新北富貴角12.4度，桃園、新竹及苗栗也在12到13度；明天清晨持續涼冷，可能出現15度低溫，白天溫度就會回升，中南部可回到20度以上，但北台灣仍只有20度。 至於降雨趨勢的部分，今日迎風面的桃園以北、宜花地區容易有局部短暫雨，北海岸、大台北山區、宜蘭地區整日陰雨，其他地區雲量偏多，降雨較不明顯，中南部山區與部分平地有飄雨情況；明後2天天氣類似，且花東、各地山區需注意局部零星短暫雨。 而這波東北季風影響到21日清晨，21日白天起逐日回溫，中南部回升較明顯，但要留意日夜溫差大；週末北季風減弱，氣溫明顯回升，其中23日會是這週最溫暖的一天，北台灣及西半部可達26至30度，但很新頭殼 ・ 1 天前
43歲侯湘婷接任國小家長會長 凍齡美貌驚艷粉絲
曾被封為「玉女歌手」的侯湘婷，當年以《秋天別來》、《為你流的淚》等代表作走紅，2007年淡出演藝圈到美國深造設計領域，2013年與捷安特董事長外孫楊孟學結婚。近日，中部某國小在臉書發布家長會長交接活動的照片，43歲的侯湘婷意外重現眾人眼前，她身穿優雅的紫色禮服、氣質依舊，精緻的五官和凍齡狀態令粉絲驚艷不已，紛紛留言表示「完全沒變！」三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
《大集合》玩坐氣球襲胸籃籃？胡瓜慘遭炎上 節目急發116字聲明道歉
綜藝天王胡瓜主持的《綜藝大集合》17日到雲林麥寮出外景，有網友PO出錄影截圖，發現胡瓜玩坐氣球遊戲過程中，不小心摸到助理主持人籃籃的胸部，遭網友炎上批評，不過許多網友也緩頰說：「這一看就知道不是故意的。」對此製作單位今天也做出回應。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 2 天前
靠中國的都跌坐在地上！ 謝金河點名「這7檔」：股價都很慘
高市早苗「台灣有事論」引發中國反彈，14日起中國外交部宣導中國民眾「避免前往日本旅遊」，導致17日日經指數下跌1620.93點，觀光類股大跌，伊勢丹百貨更是下挫11.3%。對此，財信傳媒董事長謝金河表示，近年來兩岸紛爭上出現在台灣的戲碼都會複製在日本上，他認為，「靠中國的日本企業都會跌坐在地上」。EBC東森財經新聞 ・ 21 小時前
本波冷空氣最強時刻曝光！低溫下探14度 回溫還要等這時
今（19）日、明日兩天東北季風影響，今日中部以北、東北部及東部天氣明顯偏涼，其他地區早晚亦涼；桃園以北、東北部及東部地區有局部短暫雨，竹苗、東南部地區及恆春半島有零星短暫雨，清晨至上午中南部地區亦有零星短暫雨。對此，氣象粉專也示警本波冷空氣最強時刻，提醒民眾要注意穿著。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
玄彬、孫藝真勇奪影帝后公開「兒子真名」 三字深藏爸媽愛意！兩人青龍獎不停放閃超甜蜜
說玄彬、孫藝珍橫掃《第46屆青龍電影獎》頒獎典禮所有焦點也不為過！因為兩人不僅婚後首度同台，還一起拿下最高人氣獎，甚至影帝影后都史無前例同時奪走，上台致詞更是放閃到不行，連3歲兒子「甜豆」的名字，都第一次公開給大家知道。Yahoo奇摩娛樂新聞 ・ 19 小時前
台南市長街頭民調太震撼！陳亭妃PK林俊憲驚現「史詩級輾壓」
南二都2026年地方選舉牽動各政黨政治版圖，其中台南市因為人選已趨明確而備受矚目。據最新街頭民調結果顯示，綠委陳亭妃以21票近半數奪冠，綠委林俊憲、藍委謝龍介則分別以15票、14票「再纏麻花」居次，而日前甫宣布參選的前藍委陳以信則以0票收場。中天新聞網 ・ 1 天前
展示車當新車？ 消費者見行車記錄器才發現 業者：調解中
高雄一名陳先生，今年八月向知名車廠購買定價93萬元的全新車輛，交車後，意外發現行車紀錄器拍下車輛在展示中心展示的過程，甚至被試乘過，讓他難以接受，向車商反映並提出延長保固，彌補業者沒據實以告的瑕疵，卻...華視 ・ 1 天前