【專欄】台灣歴史重大轉折 －台美關稅協議的歴史意義

文/陳月妙 （台灣教授協會副會長、中正大學外文系前系主任教授退休）

英國小說家狄更斯佇《雙城記》一開場就講：“那是最好的時代也是最壞的時代，那是充滿智慧的時代，也是最愚蠢的時代，

... ...，那是希望的春天，也是絕望的冬天..."

狄更斯這個開場，用來形容咱現此時的台灣，實在嘛真適合。

這二冬，咱台灣，政治上當咧經歷上黑暗的時期，立法院無法度正常運作、認同嚴重分裂，在野黨毋是效忠於咱腳下土地的在野黨，是接受中國長手管轄。幾偌擺，in佇重大議題上，攏去敵國聽指示轉來，大法官人事毋審查、國防預算擋10擺、2026年度政府預算到今提出155工猶毋審查、黨產條例放鬆護航救國團婦聯會、立委助理貪污除罪化、中天紅媒回歸，種種出賣台灣離譜行為，自舊年到今一直佇立法院咧發生。

當今，立法院的功能攏廢掉矣。袂輸敵國的立法局。

in已經毋是台灣的國會議員，是通敵國的內奸在地協力者，橫柴舉入灶，破壞社會平和穩定，傷害台灣安全，造成黑暗的時代。

另外一方面，雖罔無良在野黨無法無天，致使政治黑暗社會無安寧，加上中國日日進逼，圍台軍演愈來愈無站節。毋過，咱台灣這二冬來，經濟上大發展，股市舊年底衝上30000點以上，這二工甚至衝過32000點以上。舊年國民生產毛額GDP大大成長，已經達到3萬7827美元，超越日本、南韓，經濟成長率達到7.37％。隨著AI新興科技產業的熱潮，歐美投資家攏來押注台灣矽島，形成經濟的榮景，予咱們感受著一片繁榮之勢。

尤其是，頂禮拜台美關稅談判團隊紮轉來天大好消息，關稅降落來到15％，傳統產業關稅攏對原來的20幾％，降到15％，產業界一片歡喜鼓舞。另外，有關232條款產品嘛攏無疊加關稅，就是15％到底，等於是最惠國待遇，半導體相關產品出口美國甚至零關稅。整個協議，對傳統產業、中小企業、工具機類，帶來了足大發展生機，對半導體高科技產業鏈整體升級，提昇真濟競爭力。

談判團隊經過9個月的長期拍拚，談出遮好的“準國佮國關係”的最惠國關稅待遇、當做家己人。比日本韓國攏較優惠，因為日本愛5500億美金政府加企業現金投資，而且佇川普任內完成。南韓5000億美金是政府加企業投資，其中2000億美金是現金，1500億指定造船，1500億是企業。

美國財政部長盧特尼克(左)與行政院副院長鄭麗君合影。

台灣是企業自主投資2500億美金毋是納稅人的錢，另外2500億美金是政府信保協助企業融資，以信保基金分擔風險。無指定完成期限，嘛無管理機構，攏由民間自主管理。閣進一步，美國嘛欲用對等以國家隊的形式，投資台灣尤其是國防武器軍工業。

所以，是台美半導體產業佮國防軍工業深度合作的伙伴關係。台灣半導體產業台積電欲去亞利桑那州繼續起造5座晶片廠、2座先進封裝廠佮1座研發中心，創立台灣模式的台灣科學園區，台灣城。

台灣多年來，無正式國家身份，雖然有進入WTO, 一直無法度簽正式FTA. 這擺真無簡單談著世界第一的最惠國待遇。台灣雖無主權國家身份，毋過這擺台美關稅協議，佇國際上因為佮自由世界龍頭美國進入深切的戰略科技經濟合作關係，咱佇主權佮科技上，攏大大晉級。

台灣戰後蕭條，閣拄著逃亡中華民國殘酷的屠殺剝削，台灣人散赤到底，靠著骨力韌性，全民拍拚，一個007皮包行遍世界做國際貿易趁錢，創造經濟奇蹟。

毋過，1990年代了後，受誤導西進極權國家發展，掏空台灣經濟根基。這個時陣，遮仔親中立委，攏毋捌講是掏空台灣經濟。

這馬咱真無簡單，欲去自由世界投資發展，台灣地小人濟，欲去美國開疆闢土起造台灣城，歴史轉向總算欲行上咱的正道，是值得咱足歡喜的代誌，是光明的曙光。

國際上咱升級遮濟，內部內敵煞扭曲事實顛倒烏白，發展講是掏空，阻擋年度總預算阻擋軍購，逐個月領咱納稅人數十萬的錢，無做一項好代予社會好運轉，干焦欲予台灣斷手斷腳無國防升級，甚至欲共咱包包咧拍賣，實在太可惡。

in就親像伊索寓言中的毒蛇，竟然咬死救伊的農夫。咱台灣一定要拍死這種恩將仇報親共親中的毒蛇。

咱欲嚴厲大聲譴責失職賣台親共的立委！