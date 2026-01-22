【專欄】台灣民俗要有「正向信仰」

文/陳慶坤

2025年1月31日農曆新年初一，有「王爺總廟」稱號的台南市北門南鯤鯓代天府抽出蛇年國運籤，籤詩：「一重江水一重山，誰知此去路又難，任他改求終不過，是非終久未得安」，廟方幹部解籤時表示是「下下籤」。

籤詩故事的典故出處有二處。一為《封神演義》，商紂宰相聞仲征戰西岐，為姜子牙所挫，佈下「十絕陣」以為可以打敗姜子牙，不料姜子牙得到來各方神聖相助，攻破「十絕陣」。聞仲敗逃「絕龍嶺」，他的師父曾經告誡他，一生忌諱看到「絕」字，深思自己佈下十「絕」陣又敗逃「絕龍嶺」，感嘆天絕聞仲在劫難逃，終於戰死在「絕龍嶺」上。

另一出處為，孟姜女的丈夫范杞梁，被秦始皇徵招建造萬里長城，北國冰天雪地孟姜女為丈夫送寒衣，千里跋涉到邊疆長城遍尋不著，終到一處工地工頭才告訴她，范杞梁已經死亡，孟姜女放聲大哭十日，長城為之崩倒，露出一堆白骨，她咬破指頭以血認屍，終於找到找丈夫范杞梁的屍骨。

農曆新年，距離新科總統賴清德520就任不遠，「下下籤」剛好揶揄政府施政困難重重，是非終久未得安？作為神諭賴清德總統執政下的台灣政治與經濟民生未來的不利的影響？

然回顧2025年，除了紅藍白攻佔立法院成功，居心叵測的展開一系列顛覆台灣、禍亂台灣之外，台灣在經濟上的表現有目共睹，股市佔上3萬點；與美國15%關稅談判成功；政治上台灣國際支持度節節上升，尤其美國、日本積極挺台，宣示台灣是主權獨立的國家。

宮廟國運籤的預言似乎不攻自破，成為唱衰台灣，成為中共統戰的旗手？

根據內政部統計，全台灣登記有案的寺、廟、宮、堂，約在1萬3千座以上，加上沒登記的總數將達1萬5千座以上，全台灣的寺廟數量比便利商店還多，密度之高也是世界第一。然台灣的民俗信仰卻成為地方黑道幫派依附廟宇的斂財工具？甚至淪為中國統戰台灣的基地？

政治人物幾乎與宮廟文化掛勾，上至總統下至民意代表無不熱衷於宮廟文化，造成一種非常特殊的政治現象。有些政治人物參選總統的理由竟然以夢到關公或媽祖的神諭，蠱惑選民、騙取選票的支持？宮廟文化已經墮入原始、愚昧的巫術信仰。

「啟蒙」，啟蒙運動（Enlightenment）是17〜18世紀在歐洲發生的哲學及文化運動，人類歷史從此展開在思潮、知識及媒體上的「啟蒙」，開啟現代化和現代性的發展歴程，將人類意識從不成熟的無知和錯誤狀態中解放。

相對於台灣目前的處境，早已超越17世紀啟蒙時代所具備知識的擔當；但台灣四百年被殖民的歷史從來沒有出現過理性的存在，也從未有「自我本體」的覺知而發展出知識上的啟蒙與批判，導致宮廟文化宰制著未開化的被殖民意識，與現代西方進步的文明形成強烈的對比而扞格不入。