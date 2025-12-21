【專欄】台灣獨立國家正常化的領航狀元 ──國寶陳隆志教授回憶錄新書發表會



12月20日周六台灣時間上午，美國西部時間前一天晚上七點多，人在美國的陳隆志教授西裝筆挺和台灣連線：「我想起聖經《提摩太後書》的一段經文，因為上帝賞賜我們的，呣是驚惶的心神，而是權能、仁愛、守己的心神」，這段經文提醒我們要堅守信仰，也要在有限的生命中，勇敢承擔盡本分並完成使命，恰好與《陳隆志的回憶、見證與實踐──台灣國家的進化和正常化》書中，追求台灣獨立自主、民主自由的生命歷程前後呼應。」

陳隆志教授在台灣及美國的朋友、學生，還有學生的學生輩等老中青好幾代人，在台大法學院為陳教授祝賀90華誕，會場並有陳教授回憶錄新書發表。

陳隆志教授越洋視訊致詞畫面

與會人士包括台大教授李鴻禧，他神采奕奕出席，回憶當年台大法律系的求學生活，大一普考及格，大二高考及格，聽說有高一屆的學長「陳狀元」，各種考試都是第一名。在耶魯大學和老師一起寫書，後來當到紐約法學院教授，主修國際法，副修憲法，國際頂頂有名。

這位陳狀元在台大在學（1954-1958）四考連中，普考、高考、司法官和外交官考試都及格。1964年陳隆志取得耶魯大學法學博士，與耶魯法學院的恩師拉斯威爾（Harold Dwight Lasswell）教授共同寫作《台灣、中國與聯合國》（Formosa, China and the United Nation: Formosa in the World Community），於1967年發表。

陳教授回憶錄書籍封面

這本英文書是美國學術界第一本自「政策科學派」（Policy Science School）的理論架構，探討台灣人民自決的專書，引起很大的轟動。

陳教授在新書的自序寫著：「對於一個忠於自己學術良知、關心台灣何去何從的知識分子，我自知當時的台灣還在蔣介石政權軍事戒嚴統治之下，寫書挑戰中華民國政府統治的正當性，是投入一個「利人不利己的殺頭生意」。

也因為寫書得罪當道，換來了「黑名單」的代價，33年無法返鄉。

賴總統賀電

台大教授葉俊榮留學美國，回憶在耶魯大學和陳教授的第一次的接觸：在法學院國際法圖書館小的不能再小的研究室，迎來一個像菩薩一樣的微笑臉龐。「你干係台灣囡仔？」打過招呼後，他們站著聊了許久，陳教授並拿了幾本書贈送給他，其中一本小小的，卻印著遠大《台灣的獨立與建國》，當天看完，心想這真的是很有格局的「建國大綱」。

詩人李敏勇說，擔任台灣筆會會長時期，曾邀請陳隆志教授演講，講題是「從國際法看台灣的獨立與建國」，這正是他學術歷程及關連台灣國家前途的志業，演講文稿收錄在《台灣的二十四堂課》書中。

民主化以後，台灣的國家重建糾葛在流亡殖民中國性的政治病理，以及權力紛亂現象，李敏勇強調，國家之夢的實現，需要文化之愛的動力。

國史館館長陳儀深以「國寶級的思想家」稱呼陳教授，台灣在退出聯合國之前，他整理英文書《台灣、中國與聯合國》的精華為十多頁的說帖，1970年廣寄聯合國代表團（本書79頁有國發會檔案局，國家安全局檔案編碼資料），其中得到沙烏地阿拉伯代表巴魯迪（Jamil Baroody）大使的積極回應，提出「一中一台」的議案（A./L638），留下紀錄，只是還沒有表決機會。可惜在1971年美國提出的雙重代表權案失敗，聯合國大會通過的是2758號決議。

台灣新世紀文教基金會董事長廖福特教授致詞

陳儀深2007年曾對陳隆志教授做訪問錄音，刊載在中研院近史所2012年出版的《海外台獨運動相關人物口述史（續篇）》。

鏡電視總經理蔡滄波說，陳教授是傳奇人物，「四二四刺蔣案」後，歸隱學術，不再出現在美國台灣人活動，像武林高手突然退出江湖一樣，令人懷念，另一方面也令人擔心他是否會就此不管台灣議題。

1991年蔡滄波率先採訪到陳隆志教授，在美東夏令營演講「島國台灣的進化與退化──《舊金山對日和約》四十年後」，討論台灣國際法律地位。文章很長，《自立晚報》連載了三天。

陳教授過去很少在公開發表的文章中，談到宗教信仰對他在台灣人民自決理念的落實與台灣國家進化論思想的養成有什麼影響。在回憶錄的自序中，陳教授寫著：「在此，我要說透過閱讀聖經領受上帝的話語，作為腳前的燈、路上的光……影響所及，使得我在國際格局劇烈變化下，得以保持冷靜與理性，在面對國內政局的起伏或生活的酸甜苦辣，也是信心滿滿，不改初衷堅定而行。」

