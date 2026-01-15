【專欄】台灣生技產業與索馬利亞乳香的合作潛力 ——從資源外交到高值化生技鏈的戰略想像



文/鄭紹春(前中華民國駐索羅門群島技術團水利專家)

在全球供應鏈重組、天然資源重新被賦予戰略價值的今日，台灣若要在生技產業尋求下一個躍升契機，目光不應只停留在既有的半導體式成功模式，而應放眼「資源＋科技＋外交」的跨域整合。

索馬利亞乳香（Frankincense），正是一項被長期低估、卻極具高值化潛力的天然資源。

一、全球資源格局下的索馬利亞乳香

索馬利亞與索馬利蘭地區，自古即為世界乳香最重要的產地之一，其乳香以**高比例的酯類（esters）與沒藥烯（myrcene）**著稱，氣味層次細膩、化學組成穩定，在國際芳香療法與高端精油市場中享有盛名。不同於人工合成香料，這類天然乳香具備不可複製的生態與文化背景，正好回應當代市場對「自然、療癒、永續」的高度需求。

更關鍵的是，台灣與索馬利蘭之間已建立實質外交關係，這在當前國際政治現實中極為罕見。這樣的關係，不僅是政治象徵，更為實質的產業合作創造了制度性信任基礎，使台灣得以跳脫傳統國際資源競逐的紅海，直接切入源頭。

若借鏡芬蘭的發展經驗，便可看見一條清晰路徑：芬蘭並未僅將森林視為原木或紙漿來源，而是透過科技與研發，延伸至生質材料、醫療應用與綠色化學，成功將自然資源轉化為國家級產業優勢。索馬利亞乳香之於台灣，正具有類似的戰略潛力。

二、乳香與台灣生技研發的交會點

乳香的的花與葉

從生技研發角度來看，乳香並非單一用途的香氛素材，而是一個高度可延展的功能性原料。

在芳香療法與心理健康領域，乳香長期被證實具有放鬆、安撫、專注力提升等效果，極適合發展為精油、香氛產品、冥想與正念輔助用品，對應當代高壓社會的心理需求。

在醫療與保健應用上，沒藥烯與特定酯類成分已被多項研究指出具有抗發炎、神經舒緩與免疫調節潛力。若結合台灣成熟的藥理研究、臨床試驗與法規能力，未來可望發展為保健食品，甚至進一步朝藥物研發邁進。

在高端化妝品與皮膚科應用上，乳香的抗氧化與修復特性，正好切入全球快速成長的「功能型護膚品」市場，為台灣美妝生技提供差異化素材。

更進一步，台灣可結合自身在AI 與大數據分析的優勢，針對不同族群、年齡層與生活型態，分析乳香成分的作用反應，打造「精準健康」與「個人化療癒」的新型產品線，這正是傳統產地國難以獨立完成的技術門檻。

三、產業策略：從原料合作走向價值鏈主導

乳香成品

若要讓這項合作真正具備國家級意義，關鍵不在於進口乳香，而在於價值鏈的掌握權。

首先，台灣應與索馬利蘭建立產地直供與可追溯供應鏈，確保品質穩定，同時導入永續採集與生態保護機制，避免重蹈資源掠奪的舊模式。

其次，在品牌與行銷層面，可將乳香重新詮釋為一種結合古文明智慧與現代科技的「智慧之香」，透過敘事與設計，將台灣定位為全球天然生技解決方案的創新者，而非單純加工者。

在國際布局上，台灣可主動對接歐洲芳香療法與天然保健市場，以研發與品質標準切入高端通路，提升台灣生技的國際可見度。

最後，透過公平貿易、在地培力與環境保護的實踐，這條產業鏈不僅創造經濟價值，也能形塑台灣在國際社會中的綠色與道德形象，這本身即是一種柔性外交。

四、結語：一條值得投注的未來路徑

總結而言，索馬利亞乳香不只是香氛原料，更是一個能夠串聯資源外交、生技研發、品牌價值與永續治理的戰略節點。對台灣而言，這是一條難得的機會——在不對稱的國際現實中，透過科技與制度優勢，將一項天然資源轉化為高附加價值產業。

若能及早布局，乳香或許不會成為下一個「護國神山」，卻極可能成為台灣生技產業走向世界的另一盞明燈。