【專欄】台灣經濟奇蹟再現！8.63%成長率創15年新高，半導體與內需雙引擎引爆榮景

文/蔡鎤銘（淡江大學財務金融學系兼任教授）

引言

根據《亞洲週刊》於1月30日發表的文章分析，台灣經濟在2025年寫下了令人矚目的紀錄。全年經濟成長率強勁攀升至 8.63%，不僅顯著高於前一年的5.27%，更是自2010年以來，時隔15年後再度觸及的高峰。這項成就的背後，是外部需求與內部動能的完美結合：以半導體為核心的出口持續暢旺，與此同時，伴隨就業市場穩健與通膨壓力緩和，民間消費與投資動能亦同步噴發，共同構築了這一輪強勁的景氣擴張。

半導體出口獨占鰲頭，成為全球科技心臟

2025年台灣經濟最強勁的引擎，毫無疑問來自對外貿易，尤其是半導體及相關電子零組件產業。數據顯示，2025年10月至12月第四季的實質GDP成長率（速報值）達到驚人的前年同期比12.68%，增長幅度較前一季的8.21%顯著加速。若以季節調整後的數據換算為前期比年率，成長率更高達23.96%，並且這已是連續第十個季度保持正成長，顯示經濟動能極其強勁且持久。

出口部門的輝煌，首先植根於全球對先進製程半導體永不滿足的需求。人工智慧（AI）技術的商業化與普及化浪潮，從雲端資料中心到終端裝置，催生了對高效能運算晶片的巨大需求，台灣在全球晶圓代工與封測領域的關鍵地位，使其成為這波科技紅利的最大受益者之一。

其次，一個不容忽視的短期刺激因素，來自於國際貿易環境的變化。當時任美國總統川普（Donald Trump）所推動的關稅政策進入全面實施前的階段，全球供應鏈出現了明顯的「搶出口」現象，許多廠商為規避未來可能的高關稅成本，紛紛將訂單提前，導致對美出口在特定時間內大幅攀升，這股動力也直接挹注了台灣的出口數據。

內需市場全面甦醒，消費與投資雙軌並進

如果說強勁的出口為經濟增長搭建了骨架，那麼2025年同樣堅實的內需，則為其填充了血肉，使成長更具質量與韌性。報告指出，在外需持續暢旺的帶動下，台灣的就業環境維持穩健，失業率保持在低檔。更為關鍵的是，通膨（消費者物價上漲率）呈現明顯的鈍化趨勢。

這意味著民眾的實質購買力不再被物價上漲所侵蝕，甚至有所提升，從而為民間消費的擴張奠定了堅實的基礎。家庭部門更願意且有能力進行消費，從日常用品到耐久財，內需市場呈現一片活絡景象。

企業部門的信心也隨之高漲。出口獲利豐厚，加上對AI相關產業的長期前景看好，促使企業擴大資本支出，設備投資活動轉趨活躍。此外，政府在公共工程與基礎建設方面的投資進度加速，也為固定資本形成提供了額外助力。

政府消費與公共投資的擴張，與民間消費和企業投資形成了良性循環，共同構成了驅動經濟成長的第二具引擎。這種內外需同時發力的局面，在過往的經濟周期中並不多見，顯示台灣經濟在2025年的擴張基礎相當廣泛且健康。

亞洲經濟冷暖不一，台灣表現一枝獨秀

將視野擴大到整個亞洲，更能凸顯台灣在2025年經濟表現的出色之處。同樣面對全球貿易環境的變數，其他主要經濟體的表現呈現顯著差異，反映出各自產業結構與對外依存模式的不同。

韓國的工業生產在2025年底仍顯得疲弱，12月礦工業生產指數較前年同期下滑0.3%，雖較前月的跌幅有所收窄，但已是連續三個月呈現萎縮。報告分析認為，面對相同的美國關稅壓力，韓國同樣經歷了「搶出口」後的調整期，且其主力產業如汽車等的生產活動未見起色，導致整體工業生產力有未逮。

類似的情況也發生在高度依賴貿易的新加坡。新加坡2025年12月的工業生產年增率為8.3%，增幅較前一個月的18.2%大幅放緩。若觀察經季節調整後的月變動，則呈現大幅衰退13.35%。報告特別指出，除波動性大的生物醫藥產業外，包括電子零組件（含半導體）、化學產品等廣泛領域的生產均見下滑，這被認為是關稅實施前出口激增所引發的「反動」效應。

相較之下，紐西蘭則因對中國大陸與美國的乳製品、肉類等農產品出口旺盛，貿易表現相對穩健。而印度在政府調降商品服務稅（GST）刺激消費的政策下，工業生產維持了7.8%的較高增速，但其製造業內部同樣存在消費財生產疲軟的不均衡問題。這一對比顯示，台灣經濟不僅在增速上領先，其成長的結構性與全面性也更為優越。

結語：高成長的可持續性與未來挑戰

綜上所述，台灣2025年創下15年新高的經濟成長紀錄，是一次由堅實的科技產業競爭力與健康的內循環動能共同驅動的成果。它不僅僅是單一產業或外部短期因素的偶然貢獻，而是顯示了台灣經濟體在面對全球變局時，所展現出的高度韌性與適應能力。半導體產業的技術領先地位，確保了其在全球供應鏈中難以被取代的核心價值；而內需市場的同步擴張，則有效降低了經濟過度依賴單一外貿市場的潛在風險。

然而，輝煌的成績單背後，挑戰依然存在。首先，由國際貿易政策不確定性所催生的「搶出口」效應終會結束，其後續的反向衝擊已在其他經濟體顯現，台灣亦需關注未來外貿訂單可能出現的波動。

其次，全球科技產業的景氣循環快速更迭，AI熱潮能否持續轉化為對高端晶片的長期穩定需求，仍存在變數。最後，如何將出口部門的成功與獲利，更有效地轉化為全民共享的薪資成長與生活品質提升，並引導投資進入下一世代的前瞻領域（如綠色能源、生物科技等），是確保此次高成長能轉化為長期繁榮的關鍵。

2025年的數字是一個里程碑，它證明台灣經濟擁有爆發的實力；而未來，將考驗社會各界如何將這股動能，導向一條更具包容性與永續性的發展道路。