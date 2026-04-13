【專欄】台灣藍白政客的變色龍及紅色大染缸

文/楊欣晉

目前在野藍白的黨主席都是由綠色民進黨所栽培或支持出來的政治變色龍！

台灣民衆黨的白色，是最容易染色，其前主席柯文哲是由墨綠染成金(錢)紅色，現在因貪污圖利侵占背信罪，一審被判17年有期徒刑及褫奪公權6年; 而現任的主席黃國昌彩了綠色之後，現在什麼色都可以染，似是雜色的政客！

這個白黨曾經提名的不分區立委徐春鶯，因違反滲透法被新北地檢署的起訴書中指出：徐及其立委接替人李貞秀，是由中國民政部、統戰部所指示及長期資助，顯示這個白黨已經早被中國所滲透及資助！

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而中國國民黨的藍色，時時處處也在染紅，如已在偵查中的藍立委-高金素梅的收受紅錢及COVID-19 篩檢物、藍立委總召-傅崐萁所屬”戰天下公司”的中製競選小物；現在的鄭麗文主席是由深綠染成深紅，她在2025年11月1日任黨主席後，旋即盼望鄭習會，以尋求「和平」機制；在沒有”對等、尊嚴”原則下，終於在4月10日達成了她的心願！爾後，因有中國習大大的加持下，將會在藍黨內紅的發紫？

但這位稱「我是中國人」的鄭主席，在鄭習會𥚃：卻完全附合中國習大大的「一個中國的九二共識、反對台獨」及共同追求「中華民族的偉大復興」! 為了成就她這次的鄭習會，所有藍的立委繼續杯葛「國防特別條例」及總預算，這簡直是「擺平」之旅，而不是「和平」之旅，歷史上已經清楚的告訴我們：「Peace Through Strength 」-「有實力才能和平」!

我們聽聽看看：中國國民黨前主席吳敦義(曾任行政院長、副總統)昔日在受訪時針對統一議題的直言如下(註:請看下列的Video)：

「談統是不切實際的，很簡單的順口溜：”統人沒能力，被統不願意”；所以統，你在中華民國境內吼，你假如想被統，你今天就可以實現了，你就到福州去住，你就回上海去住，你就被統啦！你何必拖累二千三百萬同胞!」。

中國或紅錢是已經全面滲透台灣各政黨及政府、軍方、民間、宗教團體人士，若綠的人士有被滲透的實證，則馬上由民進黨中央宣布其解職並移送或尊重法辧；但藍白則裝無辜無事或是大喊「司法迫害」，目前藍白已經被「中國」或是「紅錢」所滲透或是被收買了，難道藍白紅已經混成了「統一色」嗎？

我們引用藍的前主席吳敦義上述老實話的模式來建言：「這些藍白政客們，你們就搬回去中國的任何地方住，也就可以完成你們「中國統一」的大染缸啊！何必拖累二千三百萬生活在自由民主的同胞呢？也能享受你們偉大「中國夢」及「中華民族偉大復興」的五彩繽紛餘生啊！如此就”有和平才能躺平”啦！」。

@ 註：國民黨前主席吳敦義昔日受訪時針對統一議題的談話 Video:

https://www.youtube.com/shorts/tIK0PBSkk48