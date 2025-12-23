【專欄】台灣製造中國立委



台北發生恐攻事件，正在調查是否幕後有第五縱隊操作，七位台灣立委卻趕著到中國廈門，立委翁曉玲被問到窮詞，緊張時說；「我們自費到廈門和台商聊聊天，患了甚麼大罪」，太令人感動了，立委諸公不拿公費，卻自費出國到廈門與台商聊天，不懼怕瓜田李下，聊天內容是甚麼，可否公告?媒體只能給他們一個封號；北京御用中國立委。

從另一面看，一次聚集七名立委，「中共國台辦」的面子也夠大，台灣製造中國立委，既是時代悲劇，也是台灣內部最大問題，所謂悲劇原因是威權政權強迫你接受中國身分證，但是，民主政權時代卻無法強制你愛台灣。

政客向台灣人拜託選票時，就是台灣人，在台灣關鍵時刻，就變成中國人，所以翁曉玲生氣說；回台灣後持續阻擋國防預算，好像和台灣有深仇大恨。

外媒形容台灣，很像烏克蘭的克里米亞，因為老共對台灣的併吞雙管齊下，台灣也具備像克里米亞被俄羅斯和平併吞的條件，其中之一就是族群認同出問題，更深入了解，烏克蘭脫離蘇聯獨立後，並沒有學習波海三國的「去俄羅斯化」，這是最大敗筆，到處聽到說俄語，滿街看到俄羅斯電視劇，俄羅斯新聞，俄羅斯媒體雜誌，70%的達坦人居然拋棄祖先，自認自己是俄羅斯人，每天頻繁經過克里米亞大橋到俄羅斯購物，通商，最後國會議員一舉手，土地直接納入俄羅斯，台灣會不會出現這一天呢，你睡一覺醒來，五星旗已經高高掛起，你連逃亡的時間還不夠。

我經常說；台灣人真的要再教育，否則自己玩死自己的民主，台灣好不容易走到民主道路上，卻只認為民主就是投票，投完票就結束了，結果選出一大堆政客亂台的把戲，政客貪污也就罷了，愛老共獨裁，反台灣民主，玩死國家，大家一起陪葬。

小草，雜草也就算了，這些人總會清醒，最糟糕的是被紅色媒體認知作戰下的受害者，五年前，我寫文章「無知是通往奴隸的道路」，警告台灣人看電視不能只看一台，否則遲早要精神分裂，就像中國小粉紅，清醒後才痛哭，一個分裂的社會，起因分裂的媒體，台灣正常媒體和紅色媒體觀點論點已經嚴重衝突，日本高市首相抗中言論出現，與川普通話，居然被紅媒報導；日本擔心被美國出賣，所以趕緊打電話，這樣的媒體訊息來源，竟然有人相信。

翁曉玲與蔣孝嚴會場合影，圖/擷自翁曉玲臉書

媒體分岐，大家吃不同精神食糧，無法辨識的人更多，所以，對局勢判斷錯亂，很多民意調查也顯示嚴重分裂，例如最近民調；反對藍白兩黨惡搞國防預算占多數，但是，反對政府拒絕副署，也高於贊成者，這等於人民用左手和右手打架，因為這兩個問題其實是一個問題兩面，政府因為財劃法亂搞，反年改惡搞，國防預算被擋，立委已經表現企圖整死政府的動機行為，政府無法忍受，才決定拒絕副署，這是憲法規定政府制衡國會的唯一手段。

簡單說；如果政府執行惡法，受害者是人民，但是，讓國會遇到挫敗，才不會國家完蛋，有一天台灣變成失敗的國家。

可惜，我們看到民意的錯亂，也呈現台灣社會面對老共這位大敵人，對台灣社會所進行認知作戰心理滲透，根本無法抵抗窘態，原因很簡單；台灣人自己製造出太多的中國立委，這些中國立委愛台灣是假，幫助中共併吞台灣是真。







