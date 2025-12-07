【專欄】台灣話題躍然於國際政治平台 ——柏林第四屆台德民間論壇述評
田牧（德國）
12月3-4日，第四屆台德民間論壇會議在柏林歐盟之家舉行，主題「勇闖暴風雨」畫面感十足，且充滿了力量與挑戰。
言及台灣話題，正像寧靜平和的港灣，卻面臨著巨浪、雷電的狂暴；遭遇著中共軍機軍艦不間隙地襲擾、恫嚇與威脅。台灣的自由民主和人民在絕境中堅持、掙扎與抗爭，欲勇闖風暴而重生，這就是今天的勇敢台灣。而在柏林歐盟之家舉辦這樣的會議，明確展示了台灣並不孤立，德國、歐盟，乃至民主世界均與台灣站在一起「勇闖暴風雨」，突出重圍，傲立於世界之林！
會議主辦方與設計人立意甚高，主題清晰、立場堅定，將與會者頃刻帶入勇闖風暴的風口浪尖……
解讀中俄改變國際秩序
台海安全與區域穩定對話，來自於日本、菲律賓、南韓、台灣、德國專家學者。田牧攝影
「台德民間論壇」創辦人之一、歐盟前議員萊茵哈德（Rheinhard Buetikofer）提出：判斷與觸及當前國際政治變化的兩大核心，一是中俄改變整個世界（二戰以來）的國際秩序；二是台灣有事，不僅是日本有事，而且是整個世界有事。
二戰後的全球秩序主要由美歐陣營為主導，其核心特徵包括：美國、北約主導的安全體系，以美元為核心的金融體系，IMF、世界銀行、SWIFT 等，是自由貿易 + 全球化框架，及自由主義意識形態作為主導價值，民主、人權和市場經濟。
為何中俄被視為「改變秩序的主要力量」？中國以「制度競爭 + 技術崛起」的方式改變秩序，推動「重新分配、或者改變國際政治權力結構」。表現有：一是經濟與科技力量的突破，世界上最大的貿易國，在科技上（AI、5G、半導體部分領域）逼近美國，推出人民幣跨境支付體系（CIPS），減少對美元依賴；二是建設替代性國際機制，一帶一路、亞投行（AIIB）、上合組織、金磚擴員（BRICS+）等；三是政治敘事的競爭，主權優先，國家發展模式自主選擇，形成對西方「自由主義秩序」的替代吸引力。
俄羅斯主要表現在軍事上，以軍事手段挑戰秩序穩定性，以武力改變歐洲和平穩定的現狀與秩序，以武力挑戰冷戰後歐洲安全架構，2014年吞併克里米亞，2022年全面入侵烏克蘭。自此，強化與中國的戰略對接、能源合作、軍事合作，以及去美元化交易，共同推動「反西方聯盟」的戰略框架。
中俄改變國際秩序的三大核心方向：一是從「單極」走向「多極」，從美歐主導，正在改變為多中心力量。俄烏戰爭，確實拖垮了歐洲力量，國際秩序的美歐主導方中，歐洲深陷其中，正在失去與蛻化其世界領導的作用、威望與能力。二是從「美歐民主規則」走向「各國多樣模式並存」，不同的金融體系（去美元化、人民幣能源結算），不同的互聯網治理模式，不同的發展模式合法性，新的安全與經濟組織並存，出現「規則碎片化」。三是從「意識形態主導」走向「主權與發展優先」，不干涉內政，模式多樣性，發展優先於制度改革等。
中俄正在刻意改變國際政治的新敘事模式，比如：高市早苗首相講話「台灣有事，日本有事，關係到日本的存亡危急……。」中國不提這是中日外交的沖突與矛盾，而是直接提高至「違背了『二戰』的勝利結局與秩序」。
台灣有事 世界有事
谷大使指向台海區域地圖指出：中國解放軍東部戰區頻繁在台灣周邊海空領域組織聯合演訓，其火力刻意封鎖了台灣東部29海域，這封鎖了印太、南海的咽喉，完全掐斷了世界各國的經貿水路，置世界經濟發展於死地。田牧攝影
台海的安全與風險將給世界帶來重創與災難，幾乎是這次會議達成的共識，萊茵哈德表示：台海安全，關係到印太安全、太平洋的安全，關係到國際貿易的正常運行（德國政府的印太戰略，始終堅持這一觀點）。問題是中國在刻意改變台海、印太安全穩定局面，凸現了中國的野心，企圖改變台海、印太區域的政治、經貿、軍事等二戰以來的世界國際秩序。
新任台灣駐德國代表谷瑞生指出：根據瑞士洛桑管理學院（IMD）2025年6月發布的《世界競爭力年報》，台灣排名全球第6，位居世界最具競爭力經濟體，年報從經濟表現、政府效能、企業效能和基礎建設四大指標評估，台灣在「經濟表現」和「企業效能」方面有顯著提升。台灣本是和平祥和之地，但是這些年來台灣每天遭遇240萬次網絡攻擊，每年中國軍隊有4千多架次飛機、2千多艘軍艦入侵台海，襲擾、威脅與恫嚇台灣人民，破壞台灣的自由民主制度與社會穩定。
台灣安全，維繫著整個世界的和平與發展。德國外長瓦德富爾有同樣的表述：台灣海峽是全球重要的航運通道。如果台海局勢因暴力沖突而無法自由航行，全球許多地區的經濟繁榮將受到影響。他直接表態：「台海有事，就是德國有事。」意即台海若爆發沖突，德國的經濟利益也會受到重大影響，因此德國不能容許暴力改變台海現狀。
近年來，台灣的安危，成為整個歐洲傾心關注的重點與中心。歐盟執委會主席馮德萊恩一再重申：「我們會阻止中國侵略台灣」。她還表示：歐盟「一貫呼籲台灣海峽實現和平與穩定，我們堅決反對任何單方面改變現狀的行為，尤其是使用武力。」
來自於日本、菲律賓、南韓、台灣、德國專家學者的共識與意見是一致的，表述了台灣有事，並非與己無關，而是關乎其切身國家利益，都會有事。
德國的意見：德國全年40%經貿走台海水路，台灣有事，德國的經濟利益首當其沖；日本專家表示：高市早苗首相已明確強調了「台灣有事，日本有事，關係到日本的危急存亡……」；菲律賓專家表示：原來菲並不重視台灣，現在必須重視台灣，政府已經在考慮，若台灣有事，菲律賓將接納多少台灣避難者；南韓專家表示：南北韓的特殊歷史背景，與台灣和中國的關係一樣，所以台灣有事，一定波及到南韓，且美國一直在迫使南韓要有明確態度。
在會議的熱烈討論中，谷代表走向台前指出：這些國家中除了德國，都是印太周邊區域的國家，台海經貿水路是各國經濟的生命線。中國解放軍東部戰區管轄範圍包含台灣海峽，負責東海和太平洋方向，並承擔解決台灣問題的軍事任務。東部戰區下轄陸、海、空、火箭軍等部隊，頻繁在台灣周邊海空領域組織聯合演訓。尤為嚴重與危險的是，該戰區的火力刻意封鎖了台灣東部29海域，這恰恰是封鎖了印太、南海的咽喉，完全掐斷了世界各國的經貿水路，置世界經濟發展於死地。
台灣缺少德國歐盟的對台政策支撐
歐洲之聲社長廖天琪提出建言。Michael Leh攝影
前台灣駐歐盟、比利時代表李淳表示：台灣投資歐盟僅3%，而投資美國97%，美國可以突破所有禁止，美國需要賺錢什麽都可以突破。而歐盟有太多繁複的規定，歐盟主要是受到「一中政策」的限制。
歐洲議會聯絡處主任Judit Hercegfalvi表示：歐盟沒有對台政策，但是有自己的態度與立場。第一已經有9個歐盟國家派遣軍艦穿越台海，宣示對台灣的支持；第二歐盟始終表達了支持台灣參加國際社會的各種組織與機構工作。
德國也沒有對台政策，這是一大缺陷與缺失。第四屆台德民間論壇會議，從會議程序與內容設置來看，包括：德國的台灣政策、台灣能源展望、台灣海上安全與區域穩定、台灣與德國的少數民族、德國與台灣的高科技合作、歐盟-台灣貿易合作、面對外部壓力和內部分歧台灣將走向何方等議題。會議融入著溝通與認知、尋找缺失與問題、促進與擴大合作等，凝聚著主辦方出謀劃策的良好願望。每一場討論，都呈現出群策群力、集思廣益，不乏對德國、歐盟的期望，表達了急人所急、幫台幫到底願望。會議明確指出：聲援與幫助，不能只停留在憐憫與同情、或者是道義支持上，而需要貨真價實的對台政策。
不少專家紛紛提出，可以設法突破與拓展在經濟、科技、教育、文化等領域方面的深入合作。1、必須加強與台灣的經貿合作；2、關注台海的安全穩定，台灣被網絡攻擊等；3、加強科技學術交流（台灣的科技力量不容小覷），以提升與落實去「風險化」力度；4、德國還應該加強與印太地區國家的全方位合作，這會對台灣安全起到積極、有利與舒緩環境的作用；5、台灣本身要避免與中國的直接碰撞。
有無對台政策，關係到對台灣全方位的切實幫助。政策是政府為實現特定目標而制定的指導方針和行動準則，它包含指導原則和具體措施，可幫助指導決策、實現預期結果，並可以通過法律、法規、行政行為、規章制度等多種形式來體現。沒有政策支持，顯然對台的幫助與支持將會是力不從心。
保衛台灣真諦：反對戰爭維護和平
面對中共的狼子野心，從道義與良知出發，全世界人民都應該站在台灣一邊，保衛與捍衛台灣和平與民主。
歐洲之聲社長廖天琪建言：台灣是正義一方，不需要憐憫與同情，絕不能將台灣送上烏克蘭的老路，反對與制止侵略是世界人民的心願，世界和平是人類共同的追求。歐盟、德國幫助台灣，要從根本上相助，以眾多國家的國際地位與實力，通過各種方法促成在聯合國的框架下，或者在歐洲民主陣營架構下（民主國家集團群）發起、督促與制約中國（大國），責任在大國，引導舉世目光焦距與監督中國的一言一行一舉，由中國首先伸出手來，主動與台灣溝通與商榷和平話題。和平的台海，和平的印太，是人類世界發展的祥和與福祉。
具體來說，應擴大認知層面的策略：將對方從「敵人」視作「對手」或「利益主體」，降低敵意、減少誤判；建立共同事實，使用公認數據、第三方專家或聯合參與（聯合國、歐盟等），避免各說各話所造成的誤解與沖突；安全感補償與同理陳述；及創造雙方都能接受的「台階」，尊重台灣人民的選擇與決定。
又及，美國的新版國家安全戰略報告已公布，美國不支持高市早苗關於「台灣有事」的講話，這裡有了安全戰略依據，至少在川普任內不要寄希望於美國的幫助！
我們與台灣人民共同勇闖風暴而重生，真是需要真誠、謀略、毅力與堅持，在極端的外部動蕩中，完成與台灣人民共同的洗禮與蛻變！
