【專欄】「台灣」到底應該屬於誰？



文/曹長青

因為日本首相高市早苗在其國會提到類似「台灣有事就是日本有事」的看法，遭到中國官方和媒體的攻擊。中國發言人近日還特別依據「波茨坦公報」說台灣屬於中華人民共和國，並說《舊金山和約》是非法的、無效的，理由是中國沒有參加制定。

中共所以這樣否定《舊金山和約》，因它僅確定日本放棄台灣，卻沒說給中國。但中共當局用「波茨坦公報」來抵消和否定《舊金山和約》是說不通的。從基本的法律常識來看——

第一，「波茨坦公報」是中美英三國領袖簽署的新聞公報，而《舊金山和約》是國際條約。條約的法律地位高於宣言，這是常識。

第二，「波茨坦公報」是1945年二戰還沒結束時簽署的，而《舊金山和約》是6年後的1951年制定的。任何法律文件，包括遺囑等等，都是越新、距離現在越近，才越有效。即法律「位階」超過舊的。

第三，「波茨坦公報」是美國、英國、中國（中華民國）三國領袖簽署的，而《舊金山和約》是48個聯合國成員國一起制定的（如果加上日本，是49國），國家數量是「波茨坦公報」的16倍！

第四，「波茨坦公報」簽署時（1945年）還沒有中華人民共和國（1949年才建政），按基本邏輯，這個屬於「中國」也不是中華人民共和國，只能是1911年就建立的中華民國。

第五，中共發言人說美國等西方勢力阻止了中國參加《舊金山合約》的制定。這是明顯的「魚目混珠」，因為中華人民共和國遲至1971年才加入聯合國，在1945年制定《舊金山和約》時它根本就不是聯合國成員，怎麼能參與制定「和約」？

第六，即使是中華人民共和國加入聯合國的1971年，聯合國通過的2758號決議（僅127個英文單詞），也沒有提到「台灣歸屬」問題，甚至連「台灣」這兩個字都沒在決議文上。2758號決議只是解決了中國的代表權問題，說是驅逐蔣介石的代表，恢復中華人民共和國在聯合國的席位。所以台灣歸屬問題，除了《舊金山和約》，在其它任何聯合國文件中都沒有提到。

第七，更顯著的事實是，《舊金山和約》在1951年簽署時，中華人民共和國已建政2年，蔣介石的中華民國在台灣已6年（從1945年撤退到台灣），但《舊金山和約》卻沒說台灣屬於哪個中國，只是說日本放棄了台灣。這就等於與會的49個聯合國成員國一致認為，台灣只屬於那裡的居民，由那裡的人民決定那塊土地的未來！

第八，台灣是清朝戰敗通過《馬關條約》正式割讓給了日本。二戰日本成了戰敗國，放棄了台灣，但沒說給哪國。按常理放棄了，應該「清朝」再拿回來，但清朝已被滅掉，由中華民國取代了。所以如果按「取代」關係，台灣也應該歸中華民國。當然中共會說，我們通過國共內戰、打敗了蔣介石軍隊，所以台灣應該歸屬我們。但事實是，中共只是打敗了國民黨軍隊，並沒有完全取代中華民國，中華民國政府撤退到台灣仍然存在，而且僅從1945年算起，在台灣就已存在了至今80年！

無論叫「中華民國」還是「中華民國台灣」，都是現階段絕大多數台灣人民接受的國家稱號。雖然有很多台灣人希望制憲正名，用「台灣」的國名。那就更跟對岸的共產黨政權毫無關係了（因所謂「國共內戰還沒有結束」這種邏輯就完全切斷）。

基於上述八點，中共如果把「台灣歸屬」問題遞交到聯合國，如果允許公正、公平地討論和辯論，北京一定失敗。就是因為有上述的法律文件和常識道理。

當然，共產黨不講常識，不講道理，只會動用語言暴力。那只能再次展示，共產黨這三個字，就是「不講理」！