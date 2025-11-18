【專欄】台菲互補共創雙贏新格局─從免簽契機出發，打造印太供應鏈與區域安全的合作典範
文/鄭紹春(前行政院農業委員會苗栗區農業改良場助理研究員 & 前中華民國駐索羅門群島技術團水利專家)
根據我國外交部與馬尼拉經濟文化辦事處(MECO)之共同公告，自2025年7月1日起，持台灣護照旅客可免簽入境菲律賓，最長停留14天，入境目的限於觀光或探親。這項政策不僅簡化簽證流程，更象徵雙方互信提升與制度性合作深化的新階段。
當前台灣與菲律賓的關係正處於值得盤點與戰略布局的關鍵時刻。兩國地理相近、歷史互動頻繁，在經濟結構、人力資源與產業技術上展現高度互補性。筆者擬從八大面向說明台菲合作的實質潛力與政策意涵，彰顯台灣作為區域和平與繁榮推手的戰略願景。
一、經濟與產業互補:從製造鏈到基礎建設
美日菲倡議推動「呂宋經濟走廊」
台灣在半導體、精密機械與資通訊領域具備全球競爭力，擁有成熟的技術與資本優勢;菲律賓則具備年輕勞動力、低廉成本與出口歐美的關稅優惠。根據菲律賓貿易工業部資料，2024年台菲雙邊貿易額達45億美元，年增近兩成，顯示雙方經濟互動正在快速升溫。
在基礎建設方面，菲律賓近年來積極推動港口、能源與交通建設，台灣企業實可透過技術輸出與投資，參與工業園區開發與再生能源布局，深化區域供應鏈的合作。在美日菲倡議的「呂宋經濟走廊」架構下，台灣若能積極參與，不僅能穩定區域供應鏈，更可彰顯中型民主國家的戰略主動性。
二、綠色能源與永續發展:共建低碳印太
台灣在再生能源技術方面已展現明顯優勢，尤其在太陽能、離岸風電與海洋能開發領域。菲律賓同樣面對能源轉型與環境挑戰，雙方合作不僅能推動區域能源安全，更符合全球氣候變遷的共同使命。
雙方可共同建立跨國新能源供應鏈，推動離岸風電開發，並在電網整合、能源儲存、智慧電網等方面深化合作。透過綠色金融與技術轉移，台菲可攜手打造印太地區低碳經濟的示範典範，為區域永續發展貢獻具體方案。
三、人力資源互補:移工政策與技職合作
菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）視察颱風災情，慰問災民。
台灣正面臨少子化與勞動力短缺，尤其在製造與長照產業。菲律賓擁有教育程度高、英語能力強的年輕人口，目前在台移工約15萬人，是我國第二大外勞來源。
未來雙方似可強化技職訓練合作，提升勞工技能與職涯發展，同時建立更具人道與永續性的移工制度，使勞動輸出從人力補充轉化為產業升級推動的助力。透過建立認證機制與技能培訓中心，創造雙贏的人力資源發展模式。
四、農業與科技互補:共建氣候韌性與糧食安全
菲律賓擁有廣大農地與熱帶氣候，但仍受颱風與氣候變遷衝擊。台灣在智慧農業、冷鏈管理與農民組織經驗方面具有優勢，雙方可於農作之品種改良、氣象預警與災害防救展開合作。
菲律賓農業部刻正尋求氣候智慧農業夥伴，若能及時結合台灣的技術能量，將有助於區域糧食安全與農業韌性之提升。透過精準農業、物聯網應用與農業大數據分析，雙方可共同應對氣候挑戰，確保區域糧食供應穩定。
五、科技創新與數位經濟:打造智慧印太
台灣的半導體、人工智慧與數據科技已具全球領先地位。與菲律賓合作發展數位經濟、智慧城市、電子政務等領域，可促進數位包容與創新轉型。
透過技術傳輸與人才培訓，雙方可打造亞太區域的數位經濟示範站，為區域經濟轉型提供範例。在金融科技、電子商務、遠距醫療等新興領域，台菲合作將創造龐大商機，並提升區域數位競爭力。
六、區域安全與海洋合作:維護印太穩定
隨著印太地區局勢日益複雜，台灣應積極扮演區域穩定的角色。除了經濟及文化層面外，台灣可就近提供菲律賓在反恐、海洋安全、跨國犯罪等方面的經驗與技術支持，共同維護區域安全。
在南海議題上，雙方可在海洋科學研究、漁業資源管理、海洋環境保護等領域建立合作機制。強化情報交流、海巡合作與人道救援演練，是深化安全合作的重要策略，也展現台灣對區域和平的實質貢獻。
七、教育、文化與觀光交流:軟實力深化夥伴關係
在科技與安全合作之外，人才與文化交流更是長期夥伴關係的核心基礎。台灣高等教育體系完善，提供具吸引力的技職課程與獎學金，每年吸引逾五千名菲律賓學生來台就讀。
觀光方面，台菲航線密集，互為主要旅遊市場。免簽後，台灣已逐漸吸引菲律賓中產階級觀光消費，菲律賓則以島嶼與文化景點吸引台灣旅客，帶動雙邊旅遊就業與文化交流。
在文化層面，台灣可強化「文化外交」策略，推動台灣的多元價值與民主經驗，建立更深層次的價值共鳴。透過非正式的文化和民間交流，提高菲律賓人民對台灣的理解與友感，進一步拉近雙邊人民的心靈距離。
八、多邊合作平台:彰顯台灣區域角色
台灣不僅應推動雙邊合作，更應積極參與亞太區域各類多邊合作平台，如APEC、印太經濟架構等機制，協同建構多元合作框架。此舉能促進產業鏈整合、標準制定和共同應對地區挑戰，彰顯台灣在區域事務中的積極角色與責任。
透過參與區域對話機制，台灣可在供應鏈韌性、公衛合作、災害防救等議題上發揮建設性作用，展現中型民主國家的國際責任感與戰略智慧。
免簽是外交起點，更是合作加速器
免簽不僅是行政便利，更是外交信任的具體象徵。此舉為台菲合作注入新動能，也為雙方制度化合作奠基。未來可進一步推動經貿協定、技職與教育交流、再生能源及防災合作，讓免簽成為雙邊關係深化的最實際起點。
結語:互補為基，戰略為翼——台灣的印太願景
台菲關係的互補性建立在結構差異與地理鄰近之上，更在印太戰略框架中展現出地緣合作潛力。此刻正是台灣重新定義與菲律賓關係的關鍵時間點。
台灣以其創新實力和人文溫度，正朝向建立一個具有全球責任感和戰略智慧的示範典範。在高技術、永續發展、安全穩定與文化價值等多維度同步推進中，台灣正展現為一個願意走出國門、積極參與全球治理與區域建設的國家。
唯有掌握互補優勢，深化制度性合作，方能共築互惠共榮的印太新格局。未來，台灣不僅是區域合作的參與者，更是引領印太區域合作新典範的堅定力量。借由免簽契機與制度化合作，台灣將在多層面、全方位的戰略佈局中，成為區域和平與繁榮的穩固推手，展現「永遠朝向世界」的台灣精神與軟實力。
其他人也在看
日中談判破裂！央視PO官員「手插口袋」輕蔑送客 日媒體人揭背後目的
日本首相高市早苗「台灣有事說」引發中國不滿，不只駐大阪總領事薛劍嗆聲「斬首」，中國更罕見發布「禁日令」呼籲公民暫時勿前往日本。雙方緊張關係持續升溫，日本外務省亞洲大洋洲局局長金井正彰親自飛往中國磋商，但雙方未達共識，中國官媒更釋出中國外交部亞洲司長劉勁松「雙手插口袋送客」畫面，輕蔑態度引起譁然，日本媒體人三木慎一郎揭背後目的。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
中日衝突加劇 共軍今南海實彈射擊1／台灣有事引爆對立 日外務高層赴中協商 高市急滅火
日本首相高市早苗日前在國會談到台灣有事時的答詢，讓日中緊張關係升溫，為避免局勢進一步惡化，日方派出外務省高層赴中進行協商，今天（18日）日本防衛大臣小泉進次郎也避免正面回應「台灣有事」相關話題，然而中方態度強硬，連日大動作嗆聲，還宣布今天開始連續8天要在黃海南部實施實彈射擊。鏡新聞 ・ 20 小時前
日方拒收回「台灣有事」言論 日中外交官過招不歡而散
日中關係急速惡化，共軍在黃海實彈射擊從3天延長到8天，大陸外交部再罵日本首相高市早苗，要求「給中國人一個明確交代」。美國智庫學者分析，高市早苗只是將前首相安倍晉三已知的事實，公開講得更明白，根本原因是北京過去幾年，升高對台武力脅迫。TVBS新聞網 ・ 10 小時前
立場不變！日官房長官：不會收回台灣有事
[NOWnews今日新聞]日本首相高市早苗稱「台灣有事」恐構成日本存亡危機事態或可行使集體自衛權的敏感言論，引發中日兩國關係跌入谷底，外交高度緊張。日本內閣官房長官木原稔今（18日）重申，不會撤回台灣...今日新聞NOWNEWS ・ 17 小時前
「台灣有事，就是日本有事」？高市早苗發言引發中日外交風波，北京將如何反制
日本高市早苗首相的涉台發言引發一連串的中日外交風波，中國以強勢的戰狼外交風格回應讓中日關係的脆弱本質立即曝光。中國強勢批評高市言論干涉內政，將造成嚴重後果。BBC NEWS 中文 ・ 1 天前
「台灣有事」發言讓中日關係急凍！高市早苗政府急滅火，外務省亞洲局長今銜命訪中
日本首相高市早苗一場關於「台灣有事」的國會答辯，迅速點燃中日之間新一輪的外交烽火，中國駐大阪總領事薛劍的「斬首」威脅，更讓北京的「戰狼外交」再度復活。正當中國逐步升高對日本的文攻武嚇之際，日本外務省亞洲大洋洲局長金井正彰今（17）日銜命前往北京，試圖為這匹脫韁的野馬重新套上缰繩、重新校準日中關係座標。 這場外交風暴的起點，是高市早苗7日在眾議院預算......風傳媒 ・ 1 天前
台灣有事變「中日有事」！日外交官飛抵北京 今將展開嚴正交涉
即時中心／林耿郁報導日本首相高市早苗「台灣有事」言論，引發中國強烈反彈，雙邊關係緊張升高。對此日本外務省亞洲大洋洲局長金井正彰親自飛抵北京，預計與中國外交部亞洲司長劉勁松等官員展開會談，試圖為當前局勢尋求降溫空間。民視 ・ 1 天前
中國喊別去日本旅遊，矢板明夫揭背後算計「這件事」！ 不甩政府警告，陸客仍飛日觀光：對政治沒興趣
中國外交部14日發布旅遊警示，呼籲公民「近期暫勿前往日本」，並說日本首相高市早苗發表「涉台露骨挑釁言論」，嚴重損害雙邊交流氛圍。 對此，資深媒體人矢板明夫表示，「北京現在打出的牌是赤裸裸的政治操作，其目的很清楚，削減赴日旅遊、衝擊日本觀光業，藉此向高市政權施壓，在這個關鍵時刻，台灣更應展現支持」。 中國發布「禁日令」後，日本朝日新聞在上海浦東機場採訪五組赴日旅客，問他們為何在這種狀況下依舊願意赴日觀光。其中一對30多歲、帶著子女的夫婦說，他們知道外交部的警告，但不打算改變旅遊計畫。被問及原因，他們只說：「對政治不感興趣」。今周刊 ・ 1 天前
「台灣有事」言論引發風波 日本外務省局長赴北京溝通
在日本首相高市早苗關於「台灣有事」的發言引發中國大陸強烈反彈之際，日本外務省亞洲大洋州局長金井正彰於17日前赴陸訪問。日本政府似乎計劃透過外交管道冷靜評估中方的反應與立場。中天新聞網 ・ 1 天前
美國向史瓦帝尼、尚比亞提供1000劑愛滋病毒預防新藥
（中央社華盛頓18日綜合外電報導）在美國總統川普大幅削減全球援助的幾個月後，美國政府今天表示，已向史瓦帝尼、尚比亞2個非洲國家提供新型愛滋病毒（HIV）預防藥物lenacapavir共約1000劑。中央社 ・ 10 小時前
返台養傷變惡鄰／楊宗緯回台當上社區主委 全家遭爆是惡鄰「破壞公物、隨地便溺」
歌手楊宗緯近年在中國大陸接商演、上綜藝節目賺得盆滿缽滿，但日前發生舞台意外掛彩。本刊接獲爆料，因傷返台休養的楊宗緯，竟然還選上自家大樓的社區主委，當得卻是民怨四起。有住戶批評楊宗緯一家都是惡鄰居，除了占用公共空間外，還破壞公物，家人更隨地便溺，有不滿的鄰居批評種種行徑「很缺德」。鏡週刊Mirror Media ・ 4 小時前
惹到道奇巨星大谷翔平？因為「這件事」不再向教士隊致意！
體育中心／綜合報導MLB美國職棒洛杉磯道奇日籍巨星大谷翔平在比賽首次上場打擊前都會向敵隊摸一下頭盔致意，不過近日在網路上出現大谷翔平不和教士隊致意的話題，原因竟和「這件事」有關。FTV Sports ・ 16 小時前
歷任總統誰最貪？粉專網路投票結果太震撼 青鳥炸鍋戰翻
普發現金1萬陸續入帳，符合條件的民眾也可以到指定ATM領取。有粉專近日在YouTube頻道進行網路投票，包括普發1萬是誰的功勞，結果高達87%認為是藍白在野黨的功勞。粉專也另問一題對於歷任總統的意見，結果「賴清德」負評最多、甚至認為賴比前總統陳水扁、蔡英文都貪，但卻引來不少網友踢館，開酸同溫層太強，也有人「抱不平」說，畢竟賴跛腳、預算沒過怎有機會貪？但也有網友反嗆，青鳥跑到這來崩潰喔，自己也一堆同溫層民調，只不過後來被「32:0」洗臉！中時新聞網 ・ 23 小時前
台南市長街頭民調太震撼！陳亭妃PK林俊憲驚現「史詩級輾壓」
南二都2026年地方選舉牽動各政黨政治版圖，其中台南市因為人選已趨明確而備受矚目。據最新街頭民調結果顯示，綠委陳亭妃以21票近半數奪冠，綠委林俊憲、藍委謝龍介則分別以15票、14票「再纏麻花」居次，而日前甫宣布參選的前藍委陳以信則以0票收場。中天新聞網 ・ 2 小時前
醫生提醒：肺癌早期不是咳嗽，這6大異常才是真正的「早期警報」
肺癌早期症狀常被誤解為咳嗽或咳血，但醫界一再強調，真正讓肺癌難纏的，是它在初期幾乎「無聲無息」的特性。專家提醒，肺癌早期的 6 大異常往往不是咳嗽，而是細微卻明確的身體訊號，若被忽略，等咳嗽出現時通常已經錯過黃金治療期。（記者唐家興）三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前
中國人脆問台人「回歸中國擔憂什麼」？香港人冷回網讚翻
政治中心／綜合報導中國近期對台灣文攻武嚇不斷，除了頻繁軍演製造區域緊張外，對台民眾也積極在各領域進行統戰。對此，一名中國人透過Threads發文，指出想聽聽台灣人對於回歸中國的擔憂是什麼。除了引發熱議之外，更有香港人冷回 1 句話，讓網友笑翻。民視 ・ 1 天前
親媽教得好！汪小菲妻Mandy首洩「大S生前託付」：我一直在做
大S（徐熙媛）2月於日本病逝後，留下的一雙兒女「玥兒」、「箖箖」目前由生父汪小菲及現任妻子Mandy（馬筱梅）照顧。Mandy對姐弟倆的悉心照顧外界有目共睹，她也被網友盛讚是「後媽最佳人選」。Mandy近日在直播罕見提起大S，大讚對方將孩子教得很好，也透露自己一直在做大S生前委託她的事。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
WBC》韓國投手2戰多達23次四死球 韓媒批判：與日本實力差距很大
韓國隊昨天在與日本隊的強化試合比賽打成7比7平手，中止對戰10連敗，2場比賽以1勝1 和作收，韓國隊2戰出現23個四死球，讓韓媒大力檢討。TSNA ・ 1 天前
本波冷空氣最強時刻曝光！低溫下探14度 回溫還要等這時
今（19）日、明日兩天東北季風影響，今日中部以北、東北部及東部天氣明顯偏涼，其他地區早晚亦涼；桃園以北、東北部及東部地區有局部短暫雨，竹苗、東南部地區及恆春半島有零星短暫雨，清晨至上午中南部地區亦有零星短暫雨。對此，氣象粉專也示警本波冷空氣最強時刻，提醒民眾要注意穿著。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
《大集合》玩坐氣球襲胸籃籃？胡瓜慘遭炎上 節目急發116字聲明道歉
綜藝天王胡瓜主持的《綜藝大集合》17日到雲林麥寮出外景，有網友PO出錄影截圖，發現胡瓜玩坐氣球遊戲過程中，不小心摸到助理主持人籃籃的胸部，遭網友炎上批評，不過許多網友也緩頰說：「這一看就知道不是故意的。」對此製作單位今天也做出回應。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 天前