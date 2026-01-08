【專欄】向不屈不撓的金獅伯致敬



周倪安（台聯黨主席／前立法委員）

台灣人被國民黨壓迫了超過半世紀，該壓迫的影響深入台灣人心，至今仍未恢復正常，毒素仍在。

今天台灣的民主不是天上掉下來的，而是有很多台灣人犧牲生命、青春和幸福才換來的。

每每讀到那些白色恐怖時期前輩們的書，或是聽到他們提及在牢裡如何受虐，心都絞痛，經常難以繼續閱讀下去：怎麼會有那麼殘忍的人類在台灣出現？連懷孕的婦女都不放過。更變態的，是從小國民黨要求我們要做堂堂正正的中國人。但台灣人會想，他們那些行為堂正嗎？合理嗎？是人類嗎？不能批判嗎？跟被迫離開的日本人有什麼不同點？

幾十年來，社會上只聽到受害者及其家屬對家人的思念與哀痛，卻不見加害者的反省與道歉，繼續在台灣社會裡享福和享用退休金。這是最令我懊惱的。

劉金獅前輩在2025.12.31離世，但我們誓言要傳承他對台灣土地的愛，守護民主台灣的心永遠不變。

我要深深向金獅伯致敬。也非常感謝 張文隆 老師一路相伴，留下很多珍貴的記錄給後輩。

倪安 敬啟