【專欄】和解或投降?



國民黨新主席參加紅統派舉辦的「白色恐怖時代受難者紀念會」，蔡正元公開大罵，主席敵我不分，國民黨應該改為「投降黨」，蔡正元的爆炸言論，再度引發爭議，有人問，這位老兄到底是哪一色?

鄭主席一開始還硬要凹，「他不知道有吳石這號人物」，這樣子凹，根本不是讀書人，看來凹不過去，只好修正說，「吳石也屬於政治受難者，透過這個活動，大家和解」，到底是怎樣和解，谁和谁和解，也弄不清楚，簡單說，她的做法就是討好共產黨，打臉蔣介石。

所謂「白色恐怖時代」，所指是台灣爆發228革命事件之後的大肅清，連續後來推行的清鄉活動，把台灣人徹底打成政治絕緣者，老一輩台灣人習慣以一句話教育下一代，「不要碰政治」，在這款社會氛圍下，多數台灣菁英不敢學政治或法律，多數跑到醫學領域，台灣人不敢管政治，國民黨也因此可以藉著少數，就能夠長期執政。

台灣民主化之後，紀念白色恐怖時代受難者的民團越來越多，戰後早期，台灣社會混亂，中共地下黨人混進台灣搞鬼，蔣介石喊出「寧肯錯殺，不可縱放」，在戒嚴令下，統獨兩派全部簡化為叛亂，因此，主張台獨的團體，或左派讀書會學生，以及潛伏在國府內部中共地下黨人，也是受難者，從馬場町槍決的人物來看，各形各色，但是，台灣民主化後，多數偏綠營團體，以悼念政治主張台獨或要求民主實施者為對象，後來，統派團體才自己成立「政治受難者互助會」，把在台進行滲透和諜報的特務，也視為政治受難者，其中以蔡孝乾和吳石最廣為人知。

1924年1月，中國國民黨「一大」召開，孫中山為大會主席，第一次國共合作正式開始。

國共鬥爭，說白了，就是政權爭奪，意識形態只是欺騙群眾的幌子，孫文的「聯俄容共」政策是最早的禍首，兩個政黨搞成一黨，即便思想一致，分享權力也相當困難，當時的中國，民主思想剛剛萌芽，「成王敗寇」才是主流，人民被操弄，叛徒或忠臣只是一念之間。

1927年，蔣介石不得不清黨，這場鬥爭從檯面下鬥到檯面上翻臉，兩黨特務到處串流，埋在國民黨內的共產黨人，也越埋越深，叛黨叛國故事罄竹難書。

蔡孝乾是少數加入毛澤東長征的台灣人，潛入台灣後搞228革命，企圖顛覆國府政權。圖/維基

馬場町槍決故事中的蔡孝乾，就是吳石落網的關係人，蔡孝乾是少數加入毛澤東長征的台灣人，潛入台灣後搞228革命，企圖顛覆國府政權，可惜沒有成功，蔡孝乾持續潛伏在台灣，與中共派到台灣的「省工會」成員維持聯絡，蔡孝乾被捕後，禁不起刑求，投靠國民黨，供出吳石等高層共諜，導致一干共諜紛紛落網。

吳石，早期加入北伐，保定軍校畢業，很早成為中共地下黨人，蔣介石的部隊內戰以來，幾次大會戰，一路吃敗，包含淮海大戰，吳石的情報，為中共立下很大功勞，他在台灣落網後，毛澤東的攻台計畫因此中斷，後來才轉向抗美援朝，國共內戰的悲劇，是中國人左右難選的悲哀。

加入韓戰是毛澤東一石二鳥陰謀，既可以支援北韓侵略南韓，還可以肅清內戰中投降的國府軍隊，因為老毛心性多疑，絕不相信國民黨人會真心投降，剛好藉韓戰把這批降軍送到地獄。

這場悲劇在韓戰中，美軍戰俘營爆發，被捕淪為戰俘的中國軍，在戰俘營分成兩派，一派是效忠大陸中國，一派是效忠台灣的中國，為了表達忠於國民黨，很多選擇遣送回台灣的戰俘，通常會在身上紋身「殺豬拔毛」，表達不會回中國決心，因為身上有這些文字，等同無法回中國了，這是所謂123自由日由來。

民主台灣可以容忍叛徒得到紀念，反觀中共是如何對待叛徒?看看顧順章的故事。

顧順章加入共產黨，在上海從事工人運動，1926年被派到蘇聯進修特務理論和行動課程，回國後擔任中共特務科科長，身分掩護是魔術師化廣成。圖/維基

1925年，顧順章加入共產黨，在上海從事工人運動，1926年被派到蘇聯進修特務理論和行動課程，回國後擔任中共特務科科長，身分掩護是魔術師化廣成，從事地下活動。

1926年，顧順章在武漢登台表演時，被台下特務認出來，遭到國府軍統局逮捕，刑求前向蔣介石投降，願意提供中共在上海高層人物，導致周恩來，博古，陳賡等人紛紛逃亡境外，周恩來相當氣憤，立即下令對顧順章家族進行屠殺報復。當時，顧順章和弟兄家族親戚，一起住在上海法租界的海棠村，根據後來歷史紀錄，1931年，顧家老老少少，一共30餘人被屠殺後，就地掩埋，周恩來對叛徒，可以說相當殘忍。中共宣傳偉正光的背後，其實是慘酷和醜陋，這是中共叛徒的下場，沒聽說過，中共政府為這些叛徒舉辦追悼會。

投降的顧順章日子也不好過，他替國民黨特務寫出特務訓練的教科書，1935年，顧順章企圖成立「新共產黨」，遭到蔣介石關押，死在獄中。

中台兩國叛徒下場，大大不同啊。








