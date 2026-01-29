【專欄】哲人日已遠，典型在夙昔！

日前參加台灣社藝文增能教師研習參訪活動，由前台灣社李川信社長帶領參觀宜蘭陳定南紀念園區。陳定南的兒子陳仁杰熱誠的招待導覽，更深入了解他父親在宜蘭從政理念與理想的堅持。尤其任法務部長期間清正廉潔，重拳打擊賄選、黑金等歪風邪氣，在政界及民間素有「陳青天」之稱號，樹立台灣政治人物清廉的典範。

1985年陳定南順利連任宜蘭縣縣長，1987年台塑企業計劃在宜蘭利澤工業區建設第六套輕油裂解廠（簡稱「六輕」），並獲得中央政府支持。但陳定南鑒於其巨大生態代價，從「有條件」歡迎改為「堅決反對」六輕落戶宜蘭，因為台塑方面提出建設申請，與開始只要建設塑膠及纖維的二級加工廠不符，變更成輕油裂解，甚至提煉石油，與其初衷相悖。

園區館長的介紹

陳定南表態：「如果同意台塑在宜蘭設廠，我就要變成宜蘭45萬縣民的千古罪人。」若六輕建設完成後，以宜蘭的特殊地形和氣候，可能會帶來酸雨等災害，此均為不可逆轉之惡劣後果。

時間證明了陳定南睿智的決策和遠見！

1991年7月時任雲林縣議長張榮味與當時的縣長廖泉裕，發動萬人遊行，敲鑼打鼓熱烈歡迎六輕雲林設廠。畫下大餅的口號：「雲林要發展了」、「創造大量就業機會」雲林將成中台灣最耀眼的巨星，鋪天蓋地迷惑著雲林人！

台塑六輕終在1994年7月正式動工，1998年營運，但也逐漸對雲林縣造成長期且深遠的影響，附近居民的健康、空氣與海洋污染以及產業衝擊，成為雲林人為揮之不去的夢魘！

好山好水空清新的宜蘭

根據台大研究顯示六輕於1998年開始營運，鄰近民罹癌率高出其他地區，加上高懸的PM2.5排放量，使得「空污」與「罹癌」成為當地民眾的沉重恐懼與代價。甚至2017年雲林麥寮長庚醫院醫師集體離職，急診專科醫師更是直接「歸零」，醫院裡連一位急診專科醫師都沒有！

可見陳定南真知卓見相對於雲林台塑六輕造成惡名昭彰的影響，大有「哲人日已遠，典型在夙昔」的遠見與惋惜！然而，如今雲林政客的勢力依然盤踞！？身為雲林子弟真是千古一嘆！

陳仁杰熱誠的招待導覽

只是「陳青天」2004年陳水扁連任總統，陳定南雖然續任法務部長，但在同年年底的立委大選，民進黨卻未能贏得過半席次；在民進黨中常會上，周清玉等人措詞嚴厲指責法務部長查賄不公，令陳定南感到傷害，背上敗選罪名感嘆！2005年辭去法務部長再次投入宜蘭縣長選戰，但一股地方邪惡勢力布局反撲，以些微的差距功敗垂成！

然而30餘年時間如雲煙過去了，重新檢視陳定南拒絕六輕；「酷吏」為宜蘭留住不受空氣汙染的好山好水，於今參觀陳定南紀念園區感受特別深刻，別具意義。不禁令人慨嘆：「哲人日已遠，典型在夙昔」的無奈！

希望2026年地方選戰可以重見、再現「青天」的宜蘭典範。