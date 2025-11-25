【專欄】國共和解?國共合作?



這一周很熱鬧，日本首相為了保護台灣，不惜冒著被老共經貿封鎖壓力，槓上中共國，綠營當然站隊日本，大吃「沙西米」，顯示出台日同盟已經成形，日本堅決表態，氣壞習近平，更壞事的是，老共知道這件事背後有美國撐腰，告訴老共不要輕舉妄動，美國雖然比較遙遠，但是，亞洲還有日本看著老共，美日同盟之下，中共真的武力冒險侵略台灣，等於一次槓上三個國家。

若論軍力，中共和日本軍力伯仲之間，若美台日聯手同盟，真的要打仗，中共一定會輸，而且會輸很慘，這才逼得中共官方努力抗日表態，習近平努力打電話給川普訴苦，老習以為恐嚇一下日本，日本會縮手，沒料到日本和台灣不一樣，高市民調更高，左派右派都替政府加油，相較之下，一邊是仗義團結的日本，另一邊是自己被欺負，內部不團結，還有國民黨罵自己人的台灣，全世界都知道，國民黨罵政府是罵給老共看的。

國民黨副主席的馬英九基金會執行長蕭旭岑，在天津與大陸國台辦主任宋濤舉行會見。宋濤重申，願與國民黨在堅持一個中國原則和九二共識、反對台獨的政治基礎上，加強國共兩黨交流。

2012年中共抗日，砸了不少豐田車，這一次不砸車了，聲勢號召不若以往，民間反應冷淡原因，因為小粉紅面臨吃飯問題，肚子餓，還搞甚麼抗日。

中國小粉紅不抗日了，但是，國民黨卻抗起日來了，天地顛倒，讓人側目，藍色政客酸言酸語，要求日本別來插手台灣事情，並且在國會連續對中國開後門送溫暖，紅藍政客忘了歷史上國共與日本糾纏不清的腳色。

孫文第一次革命，日本扮演大金主，後來，搞第二次革命北伐，金主換成蘇聯，這才有國共一家，白天國民黨，晚上共產黨的故事，國民黨不肯摘掉中國帽，此刻才明白，國民黨從上到下，嘴巴愛台灣，是騙選票而已。

國共內戰時，為了爭奪政權，國共打到半死，不只是特務戰爭，投降國軍變成共軍打國軍。

傅崐萁、陳玉珍一行拜見王滬寧

1936年底，西安事變後，被形勢所逼，國共搞了假第二次國共合作，這一次老毛聰明奸詐了，三分抗日，七分壯大自己，利用認知作戰，欺騙媒體，欺騙老百姓，最後騙到中國江山，毛澤東算是詐欺祖師爺，沒料到老蔣一息尚存，靠著美國施捨，跑路台灣，千交代，萬交代，要求國民黨徒子徒孫，別信共產黨，沒想到小蔣的祕書馬英九第一個信了共產黨，整個黨骨牌效應下，變成投共的國民黨，所以，現在喊出國共和解，可以預料。

國民黨在台灣，不與民進黨和解，卻跑去敵國和一個不民主的共產黨和解，這款思考邏輯令人想不通，是和解還是合作，國民黨應該說清楚，到底兩黨和解內容是甚麼，是否涉及台灣土地，可以公告給台灣人週知嗎?

國民黨因為和解了，因此，自認中共國不再是敵國，從企圖修改「國籍法」，替中配在台灣從政解套，就可以知道，如果今天台灣是國民黨執政，肯定打開大門歡迎共軍來台接管了。

這是台灣大不幸，本來教育台灣人必須反共的國民黨，失去台灣政權之後，就選擇投共了，從一開始不反共，遇到選舉騙選票時候，還會喊一下捍衛中華民國，騙票時高喊會注重民生問題，選票到手後每天搞政治。

國民黨到現在，乾脆不演了，「中台一家親」變成「國共一家親」，於是新主席大喇喇去祭拜叛徒吳石，讚美戰爭販子侵略獨裁者，這樣的國民黨已經變成共產黨支部了，警告愛台灣的台灣人，如果擔心自己被國民黨出賣，那麼包圍國會的時間到了。













