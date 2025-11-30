【專欄】國共掀開一中模糊內褲



台灣威權時代結束後，中台兩國為了替冷戰解凍，給老兵一條回鄉之路，這是基於人道的政策，但是，「中共國」還是高壓集權沒變，更不接受中華民國是國家，照道理，這種情況下，中台兩國人民根本不可以來往，問題是，為了急迫開放而開放，法律不周全，國家不對等下，硬是發明出白手套機構，處理涉中涉台文書，表面上是「非政府」，其實自欺欺人，也欺騙世界，以為這是民間來往，不是國家對等來往，因此，種下今日惡果。

台灣無法像南北韓或東西德，體制不同，但國家地位平等，交往沒問題，卻依舊謹慎，可是，中台為了開放互相交往，免強搞出「一個中國」的模糊政策，各自表白甚麼是「中國」，這層模糊內褲，比草紙還薄，經不起折騰，現在，中配幹上村里長後，不願意放棄中國籍，率先撕破「一中」內褲，困境終於回到台灣政府身上了。

政府應該知道，中配不能任公職，既然知道，為什麼選舉之前不擋下來，等到上任後還搞解除職務，當年的開放交往，國共兩黨都有私心，國民黨認為打開鐵幕，讓中國人看到更好的世界，可以讓中國人從富裕走到自由民主，這是所謂和平演變，然後中台一起過著幸福日子，而老共卻自信，長期洗腦已經有效穩定中國奴隸，心裡想著冒一點被演變的風險，可以打破一個可以滲透自由世界的窗口，自信中共病毒早晚可以殺死「中華民國」，吞掉台灣，所以，互相來往就走馬上道了。

先從老兵回鄉帶著3卡電器品，接著就是台灣商人投資中國，接下來婚嫁戀愛故事上演，30幾年下來，可以印證，老共的洗腦堅不可破，台灣的自由民主對中國人沒吸引力，現在，事情弄大了，失掉一中模糊空間，藍白兩黨藉機會要修「國籍法」，這種作法也自相矛盾，根本是找政府麻煩，藍白兩黨政客捫心自問，有幾個政客真的認為中華民國是國家呢，既然不認為，那麼修不修法，有差嗎?

就如同中共，從一開始開放交往，就不承認台灣或中華民國是國家，因為一中沒有模糊空間，老共如此看待，國際上也如此，多數國家被老共威脅不敢或不能承認台灣是國家，所以，中配振振有詞，根本無法拿到放棄國籍文書，甚至說，他如果跨海過去辦理放棄國籍，會被政治迫害，真假誰知道。

過去，中配多數嫁到台灣，只是要過自由日子，不會管政治，如今野心大了，想在政壇參一腳，問題就來了，前幾天領一萬塊，一位中配還大喇喇說，「我才到台灣四個月，也領到一萬塊，但是要我承認中華民國是國家，很難」。

現實就是如此，民主自由根本抵不過老共長期的洗腦，一手拿錢，一手羞辱中華民國台灣，就是目前多數「中共國人」寫照，你告訴他，中華民國也是中國，沒人鳥你。

賴總統說，「在野黨根本沒必要強修國籍法，因為，會讓中配的腳色更遭受質疑」，這句話很正確，但是，藍白兩黨不這樣想，爭議不只是基層村里長，萬一上升到立法委員呢，民眾黨徐春鶯就是例子，中共國籍的人當上台灣國會議員，紅色特務登堂入室，請問國際社會怎麼看?

藍白兩黨這一套運作和「一國兩區」是一樣的，藍百兩黨政客很聰明，嘴裡不敢說，我愛紅色中國，「中共國」才是國家，因為這樣說，會觸犯叛亂嫌疑，但是，只要打破一中模糊政策，徹底讓法律把中華民國國家地位廢掉，中共侵略台灣就變成內政問題了，不是國際問題。

所以，藍白兩黨突然要修改「國籍法」，看起來是替中配從政解套，其實是表忠給北京看。實際上，國共合作這一招更是一石兩鳥，圍魏救趙，因為中共國人也是自己人，等於徹底廢掉「反滲透法」，打開國防大門，以便老共第五縱隊長驅直入。











