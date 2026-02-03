【專欄】國民黨乞丐翻身了

我終於可以理解，不少人自稱台灣菁英，喜歡搞政治，因為選票好騙，政治獻金好賺，簡單說，台灣不用腦的小草太多，這一點和「中共國」韭菜遍地，有點類似。

國會最後一天，三大爭議法案在藍白黨聯手下，三讀通過，國民黨的附隨組織洗白了，資金可以回到黨的懷抱，只要曾經參加過救國團活動者都心裡清楚，這個團是否屬於黨國附隨組織，即便救國團活動確實對年輕人帶來美好回憶，婦聯會就不用說了，估計婦聯會和救國團資金超過百億，這些資金又足夠國民黨揮霍了，可以風光到中國，不被稱為乞丐黨，黨有錢了，也因此，中常委選舉競爭才會如此激烈。

第二，藍白政客量身訂製法律，替涉案立委吃掉助理費除罪，把貪汙合法了，立委每月增加了百萬經費，可以自由花銷。

第三，紅色媒體回來了，這個曾經被黃國昌痛罵的中天電視，2019年6月23日，黃國昌發動的把紅媒趕出台灣運動，一戰成名，感動台灣人，現在，黃國昌變成挺紅媒大將，對紅媒出手相救，修改法律，很可能，中天可以回到有線頻道，網路和有線通吃，看電視不用腦的台灣人要小心了，不用腦的下場，就是被迷惑出賣台灣利益。

黃國昌國會最後一天，利用藍白人多聯手，擋掉國防，擋掉總預算，卻通過圖利自己人的法案，拯救涉案政客，然後幫忙洗腦台灣人的媒體，可以從網路世界回到有線市場，培養共諜，持續幫助中共滲透台灣，洗腦入腦入戶，紅色滲透全面成功了，這就是台灣人亂投票的結局。

藍白兩黨整個會期只幹兩件事，搶權，搶錢，阻擋攸關國防的預算，替老共入侵鋪路，不審總預算，民生法案一件無成。

但是，國民黨的雄心壯志不只如此，國民黨主席說，「要把台灣人變成中國人」，這可是超級任務，從民調來看，認為自己是中國人大約10%，70%的台灣人認為自己就是台灣人，簡單說，要把70%的台灣人改變認同，要靠多少的洗腦水才能達到，只靠一台洗腦電視台，恐怕力量還不夠，況且已經越來越多人知道，這是紅色洗腦台，等於在電視台貼上「紅色代理人」標籤，閱聽者肯定會用一點大腦和心思。

改變族群認同，才是認知作戰的重點工作，畢竟台灣本土教育也進行了40年，雖然中台開放互往以來，雙重認同者增加了，但是，認同台灣和自由生活，還是佔多數，老共很清楚，如果中國人認同變成多數，才能使侵略台灣更順利，使兩個中國變成一個中國。

這種認知作戰戰略，就像俄羅斯的宣傳戰略，把克里米亞多數達坦人變成俄羅斯人，一夕之間，利用公投把克里米亞變成俄羅斯屬地，不發一槍一彈。

俄羅斯想在烏克蘭東部重施故技，卻遭到抵抗，演變成俄烏大戰。

歷史上，俄羅斯和烏克蘭就如同大小俄羅斯，長期以來，俄羅斯認定烏克蘭是不能分割一部分，企圖把烏克蘭人變成俄羅斯人，軟的欺騙不成，終於演變成這場人道危機的俄烏戰爭，這場戰爭的歷史因素，來自俄羅斯人從不承認烏克蘭是一個國家，就如同中共不承認台灣是一個國家。

李登輝曾說，「國民黨是外來政權」，沒有說錯，這個過氣政黨聯手老共，阻擋台灣防衛自己，未來會毀滅自己，或者毀掉台灣，就看台灣人的選票決定了。