【專欄】國民黨又去中國「領旨」！？

中國國民黨副主席蕭旭岑今天（2日），由桃園機場率團搭機赴中「國共智庫論壇」。蕭旭岑延續主席鄭麗文「中國是我們親人」的論調表示，兩岸是「親人」不應該切割！？並指出根，據中華民國憲法規定，我們跟中國本來就不是兩個國家，只是在政治上的分歧還沒有解決？

獨派團體台灣國清晨5時就到桃園機場第二航廈出境大廳守候，準備等蕭旭岑等一行人到場後進行抗議。台灣國嚴正質疑這不是交流、不是對話，而是一場以「論壇」為名、行「國共密謀」之實的政治大戲，台灣國強烈抗議「表面明修交流棧道，私下密謀暗渡陳倉」的勾當。

2005年時任中國國民黨主席連戰，在敗選憤怒之餘開啟國共「和平之旅」，企圖延續國共兩黨在中國「國共和談」合作的路線？

然而國民黨永遠不會記取的教訓是，每次的和談之後必然引來更大的戰亂與屠殺！

1923第一次國共合作，又稱「聯俄容共」，引起共產黨在中國國民黨內部迅速發展，造成國民黨內激烈政治分歧，1927年蔣介石正式「清黨」對共產黨員進行逮捕殺害。

1936年底張學良、楊虎城發動西安事變挾持蔣中正，國民政府被迫放棄對內統一的政策，進行第二次國共合作。1945年展開更為激烈的第二次國共內戰，1948年解放軍在遼西會戰、徐蚌會戰、平津會戰，取得三場完全勝利的戰役，控制長江以北的廣大地區；國民黨軍總兵力損失150萬人以上，精銳兵團幾乎全軍覆沒。國共雙方的武力優勢逐漸反轉。

1949年後中共發動渡江戰役，在這期間國共雙方代表團4月1日在北京進行「和平談判」，但共產黨不是吃素的，國民黨期驥與共產黨「劃江而治」的奢望落空敗逃台灣，中共消滅中華民國，控制整個中國大陸。

國民黨副主席蕭旭岑認為與中共在政治上的分歧還沒有解決？屬於中國國民黨的中華民國1949年被中共殲滅，毫無羞恥之心還唾面自乾？

國民黨現在高談「九二共識」；更高唱「兩岸和平」？不是想與中共「隔海而治」，更不是延續、擴大，要為台海和平穩定盡一份心力，而是引共產黨消滅、併吞台灣。甚至再度消滅不存在「九二共識」的中華民國。

台灣國「送機」嗆不要回來

以台灣國的立場消滅不存在的中華民國是樂觀其成；不幸的是，台灣不能與中國國民黨共存亡；因為一場比228事件更為慘烈的大屠殺即將面臨？

從「國共論壇」降位「國共智庫論壇」，所圖的是鄭麗文希望今年上半年能訪問中國，與共產頭子習近平會面，履行「不要說見一次，見一百次都願意」？

中國《舊唐書·魏徵傳》云：以銅為鏡，可以正衣冠；「以史為鏡，可以知興替、以人為鏡，可以明得失」，這是中國文化的謊言。哲學家黑格爾說過：「人類從歷史中學到的唯一教訓，就是人類沒有從歷史中吸取任何教訓。」確實人類不是健忘而是「利慾薰心」。

失去政權的中國國民黨魚肉台灣吃香喝辣習慣了，豈容民進黨獨享？