【專欄】國民黨紅統化 賴政府必須迎戰 / 就是「在野獨裁」 宰制台灣



文/朱孟庠(李登輝基金會前副秘書長)

國民黨主席鄭麗文在中常會花十三分鐘大罵賴總統：「在野獨裁」就像男人不會生小孩。在野都發動民粹濫搞彈劾，不獨裁嗎？今天台灣的亂象，肇因藍、白沆瀣一氣，紅在背後撐腰，一間廟砸錢就可以介選約九百票。早就介選了，趙少康不是也說鄭麗文就是中共介選成功，二0一八年解放軍就砸錢介選韓國瑜，國民黨紅統化，是賴政府的課題。

當卓內閣硬起來不副署《財劃法修正條文》後，大法官也終於不忍了，藍白版《憲法訴訟法修正案》被宣告「違憲」。既已被逼至牆角，就拿出鐵腕，擁有行政權不須手軟。總統也正告：「在野黨濫權」立法將台灣推向「獨裁懸崖」，第一次反擊-「在野獨裁」。所謂軟土深掘，忍辱不能負重，相忍已不能為國，國人都該發出怒吼！

仇恨被藍、白、紅煽動、燃起，認知戰已經改變了我們的生活模式，不久前在一向平靜的公車上、捷運上見人一臉無知，一肚子仇恨，大聲痛罵賴總統和民進黨，竟連二十七日晚間的地震都怪賴清德…誰餵養仇恨？

綏靖八年 養大毒瘤 不要再幻想國民黨會愛台灣

憲政改造、司法改革、轉型正義…政治結構的改變，錯過了八年全面執政的契機，舊勢力復辟，搞成今天這局面，痛心。他們在國會只多幾席，台灣就被翻轉成這般；反觀蔡政府八年執政，連總統府直屬的中央研究院外文正名都混過去，幣鈔年年汰舊印新鈔時，拿掉老蔣這殖民符碼都不肯…

綏靖八年，換到什麼？不削弱藍、白、紅的勢力，毒瘤已長大為境外敵對勢力亂台支柱。面對這個客觀的事實，民進黨各派系真要好好省思，團結支持賴總統硬起來，只有戰，不要幻想國民黨可以改變。

分化製造仇恨 標靶對準賴總統

兩年來藍、白配合中共統戰，不斷以「獨裁」醜化賴清德總統，終於在行政院長不副署《財劃法修正條文》後，總統正告：「在野黨濫權」立法將台灣推向「獨裁懸崖」，第一次反擊在野結合才是獨裁。翁曉玲等批賴政府尸位素餐，要砍賴總統及卓院長的薪資…這樣欺負台灣人。



台灣人究竟欠那些滯台中國人什麼？將尊嚴壓到最低，一忍再忍地等，讓他們恣意破壞到極其誇張的程度，才能有點強勢的反應，才具點正當性，台灣人何以如此卑微？大罷免公民用盡全力也無法阻擋惡法，藍、白變本加厲無法無天，肆意踐踏憲政，公民的怒火，他們輕蔑、鄙視，原來搞亂台灣，加速「紅統」進程，就是他們的目的！

藍、白以民主顛覆民主 從地基開始拆家園

透過立法搞政變，他們從地基開始拆房子，先殺了裁判，沒有憲法法庭，憲政體制腦死四百餘日，逼著賴政府反制，再反過來全面渲染你違憲、獨裁，要搞「戒嚴」，整套認知戰如火如荼推進。藍、白合就是紅。

年輕人啊，當你以為你是在教訓民進黨時，其實已毀了原來穩固的憲政體制，政治巨嬰先破壞規則，搞爛國家體制，當國會變成敵人的碉堡，不副署是民主抵抗。還看不清？



是誰濫權獨裁？

卓院長召開記者會說明依憲法第三十七條，不副署《財劃法修正條文》，明確表達對憲法之忠誠，立院只能減預算，不能增預算，逼著中央違憲舉債五六三八億元，接續所有違憲法案，請卓揆都悍然拒絕，向國人清楚說明不副署原因，反擊毀憲亂政的在野黨。



是誰尸位素餐？

已至年底了，往年此刻明年度預算審查已完成，今在野兩黨連基本的廉恥心都沒有，把預算審查全撂在一旁，條條為敵人開後門的法案逕付二讀，現要拿掉排黑條款，連自肥、貪汙除罪化等無恥法案也毫不遮掩地闖關中，國會失速列車，操縱民主台灣駛向懸崖邊，能不剎車？





誰蔑視民意？誰違憲？

重創國安，損及國家發展的法案，在國會藍、白護航下皆漠視程序正義，拒絕實質審查，逕付二讀，飆速闖關，連行政院最專業的《財劃法》版本，都擋在程序委員會外，討論都不准，在國會本土選票實質多過在野有六十九萬票，但兩年來凡綠營所提任何法案，尤其攸關國安者，連程序委員會都進不了，只舉手表決不做實質討論，踐踏民主。



忍辱也不能負重 公民仲裁 選票教訓

大罷免未成局面已至此，所謂軟土深掘，既已被逼至牆角，亂台謀略緊密，營造紅統氛圍，認知戰的終極對決，擁有行政權不須手軟。相忍不能為國，就只能鐵腕切除毒瘤！

公民力量要付諸行動，爭取中間選民，力挺卓院長反制在野兩黨，對所有違憲、傷害國家的法案不副署、不執行！守護民主，捍衛國家，藍、白若不服就請倒閣，交由公民仲裁！











