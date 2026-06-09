[專欄] 國民黨要翻桌了

鄭麗文訪問美國替自己造勢，幫老共大外宣，但是國內國民黨支持度，卻創下歷史新低，許多正在選舉的政客喊；完了。

國民黨很清楚；綠色執政確實優過藍色，看看人均所得，看看股市，當下，政府應該努力的是；讓非科技的從業者也能分霑高科技的成就，讓所得提高，國民黨真的很急，黨主席批上紅衣已經很傷神，黨內又出現老馬風暴，整個黨快垮掉，鄭麗文說；看不慣民進黨鬥爭才離開，看看國民黨，看看老共，鬥爭鬥到暗殺，綁架，比民進黨冷酷幾千倍。

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被黨提名出戰的政客更急，即便資訊繭房內同溫層民調很高，充滿機構效應，如果2026年地方選舉贏不了，輸掉2026年，2028年想奪取大位就更困難，國民黨最後只剩下國會翻桌一招。

翻桌子，政治術語的意思就是搞革命，獨裁國家的革命在街頭，民主國家的革命在國會，去年一整年，台灣人已經見識到亂投票的下場，現在，公民團體肯定很扼腕，去年大罷免運動，如果能罷免一個親中立委，至少不會讓政府陷入挨打的局面，國家發展受挫，讓國民黨翻桌的法案一一出爐。

我說這些法案，就是反對台灣，親愛中國的翻桌法案，目標就是害台灣，連護照上台灣字樣太大，也有立委不滿，仇恨台灣，竟然到如此地步，例如對中國人放寬健保，縮短入籍年限，甚至搞金廈大橋，改國籍法，簡單說；國民黨知道；藍白兩黨持續在國會惡搞下去，推出親中的法案，台灣多數人肯定不滿，包含中間選民在內，最後把不滿用選票發洩出來，2026的地方選舉和2028年的鄭麗文對抗賴清德大選，國民黨肯定是失敗收場。

但是，藉由國會多數搞亂台灣安寧現狀，激怒台灣人，最好搞成社會動盪，最後要靠老共收拾殘局，才是國民黨敢如此高調反對民意，大動作翻桌的主要因素。

國民黨政客鐵了心，讓親中主席牽著鼻子走，反正民主選舉選不贏，為了大中國偉大，乾脆讓老共上場，先吸引更多中國人進入國會，最後就是引解放軍上場，於是，國民黨傅黨鞭聯合16位立委提出國籍法修法，目的就是讓中國人就算不放棄中國籍，也可以在台灣選舉從政，甚至選總統，剛好，鄭麗文在美國大談[兩岸同屬一中]，意思就是台灣和中國都是中國的，這個一中，當然不是中華民國，既然是[一中]，那麼讓中國人在台灣從政有何不可，鄭麗文一路沒有見到美國高層，好聽的廢話倒是很多，一路吃華僑飯，一路替老共宣傳，還有老共特務隨行監控，避免鄭麗文說錯話，變成另一個馬英九。

一個在外放話[台灣是中國的]，一個內應修改國籍法，配合剛剛好，厲害了國民黨。

根據美國[華爾街日報]引述北京內幕消息說；習大大已經力推鄭麗文選台灣總統，如果2026年選舉，藍白聯手選舉大勝，那麼2028年，鄭麗文角逐總統更是板上釘釘，如果國會也被藍白聯手控制，那麼台灣主動投降的劇本就會上演，當然，鄭麗文不一定會當選，但是，老共可以從選舉中得知；台灣投降主義的票數，並以此向美國叫板。

老共深知；台灣人對戰爭恐懼，因此武嚇會更加厲害，昨天，老共軍艦已經公然進入台灣本國領海，台灣若反擊，戰爭爆發，若不反擊；台灣人更失去信心，這是逼降的第一步，台灣人應該看懂老共配合國民黨逼降的伎倆，愛自由台灣的人不能再睡覺了。