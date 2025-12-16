【專欄】在地協力者的說話公式



文/楊聰榮（台中科技大學會計資訊系兼任教師，中台灣教授協會理事長，任教於台灣師範大學）

在當前複雜的地緣政治博弈中，真正致命的威脅往往不來自外部砲火，而是來自內部認知的瓦解。社會需要警惕一種日益精緻化的話語體系，這種說話的體系常由本地政治人物說出口，卻在邏輯與目標上與境外極權高度共鳴，形成一套看似本土實則外向對接的在地協力者語言模式。

這種語言並不只是立場差異，更像一套心理工程，在地協力者的語言公式，其任務不是說服你改變政黨偏好，而是讓你逐步改變對威脅的定義，改變對責任的歸因，改變對未來的想像，最後讓抵抗意志在不知不覺中鬆動。當這種語言公式成為日常語彙，社會就會開始用極權最期待的方式思考，並且把這種思考誤認為冷靜理性。

這套話語的第一個核心，是把因果關係倒過來的責任反轉。當境外勢力以軍事騷擾、灰色地帶行動或外交打壓逼近時，正常邏輯應該先辨識施壓者與手段，再討論如何回應。協力者話術卻常跳過施壓者，改把焦點放在受害方身上，並用看似溫和的語句把威脅降級成情緒問題，例如把社會的警戒說成太敏感，把防禦準備說成挑釁在先，把國際空間受限歸咎於自己不夠圓滑。久而久之，社會會被推向一種錯誤結論，覺得麻煩是自己吵出來的，覺得只要乖一點就能換來安全，於是屈服被包裝成理性選擇，抵抗反而被塑造成不成熟。

這套話語的第二個核心，是販賣絕望感與失敗主義。要征服一個群體，最快的方法不是讓人受傷，而是讓人不再相信努力有用。協力者話術會把民主社會正常的多元與爭辯刻意放大成混亂與無能，並用效率神話暗示威權更會治理，進一步反覆灌輸強弱懸殊、改變不了現實、抵抗只是徒勞這類宿命論。當宿命論變成公共情緒，年輕世代會把公共參與視為浪費，把守護制度視為天真，把移開視線視為成熟，社會也就更容易走向依附強權的心理路徑，而這正是統戰最想要的集體狀態。

這套話語的第三個核心，是瓦解互信的孤立戰術。協力者話術往往會用盟友不可靠論與棋子論，來切斷社會與國際價值同盟的情感連結與政策信心。這種語言公式不一定需要提出完整的國際關係分析，只要不斷暗示所有支持都是虛情假意，所有合作都是利用，所有承諾都會在關鍵時刻跳票，社會就會在心理上先行撤退。當民眾開始覺得尋求外援是一種羞恥，或把互助理解成被操控，國際合作空間就會被自我收縮，最後讓孤立感成為現實，逼迫社會相信只剩向強權低頭一條路。

這套話語的第四個核心，是把投降主義包裝成和平論。這種語言公式最擅長利用人們對戰爭的恐懼，推銷一種看似道德卻高度危險的公式，只要你閉嘴，只要你讓步，只要你妥協，就不會有衝突。捍衛主權與尊嚴被貼上引戰標籤，無底線退讓被美化成務實與避戰。這種說法刻意遮蔽了一個基本事實，真正的和平來自實力、意志與清晰底線，而不是單方面順從。當社會被誘導把底線當成麻煩，把原則當成挑釁，把防衛當成不懂事，得到的往往不是和平，而是逐步失去尊嚴與自由的正常化過程。

這些話術之所以可怕，在於這種語言公式常常透過自己人的口中傳播，熟悉的面孔、在地的語氣、看似替你著想的關心，會讓戒心降到最低，讓極權邏輯以日常常識的形式進入家庭、社群與媒體版面。極權的擴張不一定需要軍隊登陸，只要目標社會開始替霸權找藉口，開始自我懷疑，開始把自由視為負擔，認知作戰就已經贏了一大半。

守住民主社會的防線，關鍵不在於要求每個人都同意同一套立場，而在於要求公共討論維持清楚的因果、清楚的責任、清楚的底線。辨識並拒絕這類裹著糖衣的毒藥，是當代公民社會守護自由最重要的一道基本功。



