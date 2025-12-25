【專欄】外籍勞動時代來臨：誰準備好與他們一起生活？



文/蔡鎤銘（淡江大學財務金融學系兼任教授）

引言

在人口快速老化與少子化同步推進的背景下，外籍勞動力已成為多數東亞社會無法迴避的現實選項。日本尤為明顯。隨著勞動人口持續萎縮，外國勞動者不僅支撐製造、建設與農業現場，也逐步進入照護與地方服務體系。外籍勞動力的引進，早已不只是經濟層面的技術問題，而是牽動制度設計、社會整合與公共認同的結構性課題。

疫情趨緩後，日本調整邊境與入境政策，在短時間內使在留外國人人數再度成長。這一連串變化，迫使社會重新面對一個根本問題：當外籍勞動者不再只是短期補充，而可能成為長期居留、共同生活的社會成員時，既有制度與社會心態是否足以承接這樣的轉變。

這個問題，並非日本獨有。在同樣面臨人口結構急速變化、產業高度依賴外來勞動力的社會中，類似的選擇題正逐步浮現。差別只在於，有些社會已開始正面回應，有些則仍在迴避。

從權宜之計到制度選擇

長期以來，日本對外籍勞動者的態度帶有明顯矛盾。一方面，產業現場高度依賴外國人支撐；另一方面，制度設計卻刻意將其定位為「暫時存在」。技能實習制度正是這種矛盾的集中體現。制度名義上以人材培育與國際貢獻為目標，實際卻長期承擔低薪勞動力供給功能，並衍生層出不窮的爭議。

隨著問題累積，制度修補已難以回應現實，最終走向廢止，象徵日本政策思維的重要轉折。取而代之的新制度，明確以就業為核心，並透過在留資格銜接，為外籍勞動者提供較穩定的發展路徑。這代表日本已不再單純假設外國人「來了就走」，而開始面對「留下來怎麼辦」的問題。

特定技能制度的持續擴充，也反映這種轉變。外籍勞動力不再只是短期調節工具，而被正式納入中期勞動力配置之中。這樣的制度化選擇，讓問題不再只是勞動市場是否缺人，而是社會是否準備好共存。

共生不是口號，而是治理能力

制度允許留下，並不等於社會能夠接住。真正的考驗，在於社會統合。日本在這方面的特色，在於多文化共生並非由中央政府一手規劃，而是長期由地方社會在現實壓力下摸索出來。

多文化共生的概念，最初源於地方自治體與民間團體面對外國居民增加所累積的實務經驗，之後才逐步成為國家政策語彙。語言支援、行政溝通、生活協助，看似瑣碎，卻正是決定摩擦是否擴大的關鍵。

其中，透過簡明、體貼的表達方式，降低外國人理解公共資訊的門檻，不僅是技術層面的調整，更反映出社會是否願意為共生付出成本。然而，地方先行的路徑，也導致資源與能力分布不均，使整體統合體系仍顯零散。

焦慮擴散下的政治現實

外籍勞動者人數增加，社會焦慮隨之浮現，並在選舉與社群媒體中被迅速放大。部分論述將外國人直接與治安、福利負擔畫上等號，使原本複雜的結構問題，簡化為情緒對立。

但現實是，日本的照護、農業與建設等產業，早已離不開外籍勞動者。完全排除既不可能，也無助於問題解決；然而，若缺乏清楚原則與配套，只以市場需求為依歸，同樣容易引發「失控」的恐懼。

真正困難之處，在於如何在保障本國勞動條件與公共資源穩定的前提下，有節制地引進必要人材，並清楚向社會說明代價與選擇。這考驗的不只是政策設計，更是政府是否具備說服社會的能力。

台灣的鏡像：尚未面對的選擇題

從這個角度看，台灣的處境與日本高度相似。台灣同樣面臨少子化與高齡化壓力，製造、營造與長期照護體系長期依賴外籍勞動力支撐。然而，在制度與公共敍事上，外籍勞工仍多被視為臨時補充，而非可能長期共存的社會成員。

以仲介制度為核心的管理模式，使外籍勞工在工作轉換、居留穩定與家庭生活上受到高度限制。結果是，外籍勞動力深度嵌入產業，卻被隔離於社會之外，一旦出現爭議，便容易成為承載不滿與焦慮的對象。

日本近年的調整，未必完善，但至少已開始正面面對「留下來之後怎麼辦」的問題。對台灣而言，真正值得借鑒的，不是制度細節，而是是否願意提早承認，外籍勞動者終將成為社會的一部分。

結語

外籍勞動力的引進，已不只是日本的政策選項，而是東亞社會共同面對的結構性課題。日本正嘗試在勞動需求與社會整合之間尋找新的平衡，其成敗尚待檢驗；但可以確定的是，迴避只會讓問題累積，拖延只會提高代價。

回到台灣，問題其實已擺在眼前。差別只在於，是選擇及早調整制度、培養共生能力，還是繼續將外籍勞動者視為可以隨時替換的勞動工具。外籍勞動者是否成為社會負擔，往往不取決於人數，而取決於制度是否讓他們被看見、被納入、被理解。

日本的經驗提醒我們，真正的考驗，不在於是否引進外籍勞動力，而在於這個社會，是否準備好與他們一起生活。