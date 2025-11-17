【專欄】多發性骨髓瘤的微量殘存疾病：病人需要知道的事
文/羅浚晅醫師、林建廷醫師(卡洛生醫團隊)
多發性骨髓瘤（Multiple Myeloma, MM）是一種源自骨髓中漿細胞的血液惡性疾病，長久以來，多發性骨髓瘤一直被視為無法根治的疾病。隨著現代醫學治療進步，越來越多病人可以在治療後達到「深度緩解」，甚至在檢查中找不到癌細胞存在的證據。但醫師們知道，即使傳統檢驗呈現「完全緩解」，病人體內仍可能潛藏殘留極少量的腫瘤細胞，這些就是所謂的「微量殘存疾病（Minimal Residual Disease, MRD）」。本文將帶您認識新概念── MRD的定義、偵測方式、臨床意義，以及它在治療決策與新藥核准中的角色。
一、什麼是微量殘存疾病（MRD）？
多發性骨髓瘤的病人，在接受治療後，醫師會告訴您「血液和尿液裡已經測不到異常蛋白(M蛋白)，骨髓檢查也看不到癌細胞」。這樣的「完全緩解」，是不是表示病就好了呢？答案是：還不一定。
因為在多發性骨髓瘤中，「完全緩解」是指血液與尿液中測不到異常蛋白，骨髓檢查也沒有明顯腫瘤細胞。但這未必代表癌細胞真的完全清除乾淨，因為即使只剩下十萬個細胞裡藏一顆骨髓瘤細胞，只要最後一顆癌細胞沒有被消滅，也可能在未來造成疾病復發。
MRD就是這些傳統檢測方法看不到，但先進檢測技術可能發現的殘存腫瘤細胞。換句話說，MRD就像是「顯微鏡下的癌症指紋」，它比傳統的完全緩解更嚴格，敏感度更高，更不容易遺漏疾病。因此，MRD檢測讓醫師能更有信心了解治療是否徹底清除腫瘤，並預測患者的長期預後。
二、MRD 的偵測方法
你可以想像，假設綠豆就是正常細胞，而紅豆就是癌細胞。如果在一大缸的綠豆中，混入少數幾顆紅豆，要用肉眼挑出紅豆來，應該很吃力，如果用儀器輔助就顯得容易許多。目前臨床上主要的高度敏感檢測MRD的方式，檢體來源可以是骨髓或周邊血液，通常採用骨髓檢體會更敏感：
(1) 次世代流式細胞檢測（Next-Generation Flow, NGF）: 利用多色多參數流式細胞儀檢測骨髓瘤細胞表面標誌。敏感度可達10^-5（十萬個正常細胞中找到一個骨髓瘤細胞）。
優點：相對快速、標準化逐漸確認。台灣多家醫院皆已引入源自歐洲的Euroflow檢測方式，可以提供國際級水準的便捷服務。
限制：對檢體品質要求高，血量的要求也較多。資料的判讀仰賴臨床背景與長期的實務經驗，不同的判讀者間的歧異相對常見。
(2) 次世代基因定序（Next-Generation Sequencing, NGS）: 偵測腫瘤細胞獨特的免疫球蛋白基因重排序列，也就是癌細胞的「指紋」，對癌細胞特定基因進行深度測序。敏感度可達10^-6（百萬個正常細胞中找到一個骨髓瘤細胞）。
優點：靈敏度最高，可做追蹤比較。
限制：費用偏高，目前台灣仍鮮少有醫院提供此檢測。通常需要初診斷的癌細胞檢體當作基準值。
三、為什麼 MRD 這麼重要？
(1) 預後指標: 研究顯示達到MRD陰性的病人（代表檢測不到殘存癌細胞），無論在無惡化存活（PFS）或整體存活（OS），都顯著優於MRD陽性者。也就是說，MRD陰性是比傳統「完全緩解」更加可靠的好消息。
(2) 追蹤治療成效: 傳統血液檢查只能看到「大方向」，MRD可以告訴醫師治療是否足夠徹底。若病人在多次檢查均呈現持續MRD陰性，則復發機率明顯下降。未來，甚至有可能根據MRD狀況調整治療強度和療程，降低不必要的藥物副作用，以提升生活品質。
(3) 臨床試驗的重要終點: 由於多發性骨髓瘤臨床試驗需多年追蹤，等待整體存活數據可能耗時很久，甚至長達5年以上。目前MRD逐漸被視為「替代終點」，能在早期就反應出新藥的療效，大大節省時間成本。
四、MRD 與治療決策
病人最關心的問題是：「MRD檢查結果會改變我的治療嗎？」隨著藥物的快速進步發展，促使醫師可能遭遇這樣的情境對話。
(1) 治療持續或停藥的依據: 若病人已連續一段時間MRD陰性，有些研究正在探討是否可以「縮短或暫停維持治療」，以減少副作用與經濟負擔。相反地，如果治療後仍呈現MRD陽性，可能需要考慮更積極有效的藥物組合或臨床試驗，及早應變。
(2) 風險分層的補充工具: 傳統上，高危險染色體異常的病人預後較差，但如果這群病人達到MRD陰性，他們的生存表現會接近一般風險族群。這顯示MRD 能夠「跨越」部分基因風險的限制。
(3) 臨床的個人化治療: 未來的治療策略，可能會依照MRD結果來「量身調整」，而不是一律固定療程。
五、藥證核發中的角色
過去，新藥要獲得藥證，多半依靠「整體存活率」或「無惡化存活」的臨床試驗數據，直白的說，就是要知道「病人活多久」或「多久沒惡化復發」來決定。然而，這往往需要等待數年時間。隨著MRD檢測技術成熟，越來越多藥廠與監管單位（如美國FDA、歐盟EMA）開始接受MRD陰性率作為新藥上市與否的評估指標，尤其是在「加速核准」中扮演重要角色。換句話說，對病人而言，這意味著MRD不僅僅是科學研究的名詞，而是真正影響「藥物上市」與「病人能否及早使用新藥」的關鍵。
六、病人應該如何面對MRD？
(1) 與醫師討論檢測需求: MRD 是一個重要但不需要恐慌的名詞，並非所有病人都需要頻繁做MRD檢查，醫師會依照病情、治療階段等來建議檢測頻率。
(2) 理解MRD陰性不代表「百分之百痊癒」:雖然MRD陰性代表治療效果非常好，但MRD檢測仍存在偵測極限。在偵測極限以下，仍可能存在極少數偵測不到的腫瘤細胞，因此仍需定期追蹤。
七、總結
微量殘存疾病（MRD）就像是「癌症的隱形殘影」。在多發性骨髓瘤中，MRD 的出現已成為治療評估的一項革命性指標，改變了我們對疾病深度緩解的定義，也讓治療決策更精準。透過靈敏的檢測方法，MRD不僅是預後的重要指標，更是新藥加速核准上市的重要依據。對病人來說，認識MRD能幫助您與醫師進行更深入的討論，了解治療背後的科學依據，並在未來有機會享受更加個人化、減少經濟與生理負擔的治療。在抗癌的道路上，MRD是一盞指引方向的燈，雖然不能保證絕對安全，但絕對能幫助我們看得更遠、更清楚。
