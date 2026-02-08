【專欄】大樓屋頂突出物設置「基地台」，可能被判決拆除？

文/曾文龍（大日不動產研究中心主任、台灣不動產物業人力資源協會名譽理事長、國立台北科技大學 不動產估價師學分班主任）

多年來，電信公司把基地台設置在大樓的屋頂或屋頂突出物，住在頂樓的住戶有的經過幾年才注意到，並且懷疑基地台的電磁波已影響到住戶的健康，甚至有全家得癌症的案例，因此要求電信公司應把基地台拆除，把屋頂或突出物還給住戶。但是這談何容易？因此只好告到法院，請法官主持公道。

「公寓大廈管理條例」於民國92年12月31日修正公布第33條「區分所有權人會議之決議，未經依下列各款事項辦理者，不生效力：1、專有部分經依區分所有權人會議約定為約定共用部分者，應經該專有部分區分所有權人同意。2、公寓大廈外牆面、樓頂平臺，設置廣告物、無線電台基地台等類似強波發射設備或其他類似之行為，設置於屋頂者，應經頂層區分所有權人同意；設置其他樓層者，應經該樓層區分所有權人同意。該層住戶，並得參加區分所有權人會議陳述意見。3、依第56條第1項規定成立之約定專用部分變更時，應經使用該約定專用部分之區分所有權人同意。但該約定專用顯已違反公共利益，經管理委員會或管理負責人訴請法院判決確定者，不在此限。」因此，在公寓大廈之屋頂設置「廣告物」、「無線電台基地台」等類似「強波發射設備」、「其他類似之行為」，應先取得頂層區分所有權人同意。倘未取得同意，縱然經過區分所有權人會議設置「廣告物」、「無線電台基地台」等等類似「強波發射設備」、「其他類似之行為」於屋頂，仍不生任何效力。

所謂「其他類似之行為」，僅須以類似設置「廣告物」或「無線電台基地台」等類似「強波發射設備」於屋頂之行為，即應取得頂層區分所有權人同意，縱然設置的基地台不具強波發射設備，仍應認屬「其他類似之行為」，所以無線電台基地台應受公寓大廈管理條例第33條第2款規範。有一案例是「被告」僅爭執其等僅設置之基地台不具類似強波發送設備，而未受公寓大廈管理條例第33條第2款規定效力所及，法官認為「難認可採」。

基地台如果沒有設置在屋頂，而是設置在屋頂突出物，被告認為應排除公寓大廈管理條例第33條第2款之適用！所謂「屋頂突出物」，按照「建築技術規則建築設計施工篇」第1條第10款規定，所謂屋頂突出物並非獨立之樓層，屋頂突出物所在之範圍仍屬「屋頂」之範圍，亦即公寓大廈頂層天花板以上之空間，皆應涵攝於屋頂之範圍內，不因樓頂平臺上是否另有屋頂突出物，或突出於樓頂平台之建物而受影響。被告抗辯其所設置之基地台，位在屋頂突出物上，非直接架設在屋頂地面，而無公寓大廈管理條例第33條第2款規定適用云云，法官認為「並非可採」。

綜上所述原告根據民法第767條第1項前段、中段及第821條前段規定，請求被告應將系爭大樓之屋頂突出物基地台及其天線拆除，並將占用該部分屋頂突出物返還原告及全體共有人，為有理由，應予准許。所以，屋頂區分所有權人經過多年訴訟，終於打贏官司。