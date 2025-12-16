【專欄】《大濛》觀後感的另一沉思



16日一大早就去華納威秀看早場《大濛》，果然如看過的朋友所言感動到落淚！

電影一開始就是阿月躲躲閃閃進入台糖甘蔗園，偷偷送飯給遭緝捕的哥哥。

這個場景隨即「牽引出」民國50年，我7歲的一場夢魘。

那一天我爸媽、哥哥一如往常到「圳頭」田裡工作，也風聞有人密告我舅舅藏在蔗園裡面，警察會來緝捕，大有山雨欲來風滿樓的警訊！

困苦的年代，我舅舅「沈土坪」只因為偷砍「山厝邊」人家的一支竹子去賣，遭東家報警抓小偷。不識字更沒有法律觀念的我媽，很疼弟弟，就將它藏在我們田裡的甘蔗園（與台糖契作），也就如影片中的阿月一樣，我媽需要常常送飯給舅舅吃，因此被「報馬仔」發現行蹤報警。

那一天，一大早好幾個警察來蔗園圍捕舅舅，我媽大喊「伊無底這啦！」、「伊無底這啦！」；當時12歲的哥哥也情急之下說：「阮阿舅從那邊跑掉了啦！」甚至用小手臂攔著警察，企圖轉移、阻擋警察入甘蔗園搜索。我在旁邊看著發愣，緊張吃著手指頭！

但不抵警察三、五人一組沿著「甘蔗溝」踩踏搜索，我舅舅沈土坪被抓了！

之後送到嘉義監獄，又被送到花蓮、台東監獄，最後送到火燒島。原因是，我舅舅身體雖然短小但非常精悍孔武有力，常常越獄逃亡。被抓回去之後小偷罪越判越重，最後送到火燒島！只為著「偷剉」一枝竹？

根據舅舅回來之後描述在嘉義的第一次逃亡。那是有一次將囚犯放出去「蔗田」工作，當然戒護的警察都真槍實彈，他看到一個空隙，丟下工具往外直奔，後面戒護人員包抄過來：「土坪！土坪！不要跑！」他一手擋兩個，都把他們推倒在田裡，之後槍聲不斷從他腳踝飛過，一個不穩踉蹌倒地被抓回去。下場悽慘，吊起來毒打一頓。傷痕累累的他，連躺在床上睡覺都哀痛不已！

後來到花蓮、台東監獄也曾越獄被抓回，最會落腳「火燒島」。在火燒島遇到一位跟隨國民黨逃亡台灣的外省人阿兵哥，是他的長官－－張啟瑞，跟他說：「土坪啊！不要逃了！這裡逃也逃不掉。好好做人，我幫你報好成績，給你提早回台灣。」

就這樣，這一位來自中國遼寧省金縣普蘭鎮的長官，與土坪成為莫逆之交。他在土坪出獄之後，只要綠島有放假，因在台舉目無親，就會來我家住好幾天。我媽媽本於「愛屋及烏」非常熱誠的招待他，我就成為與他談話的對象，他會教我寫毛筆字，收集監獄中的郵票給我，還有囚犯做的手工藝品。退休後也就住在我家，直到雲林退輔會安排到台西農會就職才搬過去。



艱辛的歲月，那時的國民黨在台灣，整個軍公教系統大多數都是外省籍，就如影片中特務、抓耙仔凌虐著台灣人！真是令人氣憤、鼻酸！張啟瑞應該是那個時代「無奈的好人」吧！根據他的描述，他也是在街上閒逛，就直接被國民黨抓上卡車當兵，再也沒見過他的家人，他才17歲。

整部影片我宛如置身其中，時常提起民國44年，那一年我才出生；那個年代竟然離我這麼近，但已恍如隔世？小時候的無知，長大之後，雖然台灣民主自由社會，但中華民國的體制猶在，陰影還是在心靈中隱隱拉扯著傷痛！

尤其，現在國共兩黨更積極通匪、引中入台，企圖毀滅、消滅台灣本土政權。共匪來了！相信台灣人淒慘下場，會比中國國民屠殺台灣人更為殘暴、殘忍、慘烈！

台灣人！你（妳）覺醒了嗎？不要以為是「藍綠惡鬥」！？



