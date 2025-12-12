【專欄】「太陽賦能農漁業｣可兼顧糧食和能源需求
國內農漁電共生爭端不斷延燒，關鍵在於政府走錯方向，不僅無法把好「養殖為本，綠能加值」關，還硬拗，更失去運用太陽光電賦能農漁業，來兼顧能源和糧食需求的機會。
未來人類的生存發展需要更多清潔能源和糧食，成為重大挑戰。由於太陽發電為一種清潔可靠的全球能源供應方式，是應對氣候變遷和減少人類對化石燃料依賴的重要解決方案之一，先進國家正積極推動中。太陽能作為再生能源除了是最豐富的能源外，還具備屬清潔能源，具永續性，環境影響低，能源獨立性和安全性高，維護成本低，投資風險低，可以儲存等優點，但也存在前期投資費用高，在日照不足的地區需要補充能量，太陽能裝置需要較大的實體空間等缺點。有學者預估到2050年，太陽能發電可能佔全球電力消耗的76%；到2035年，美國年太陽能發電，將占總電力供應的40%；歐洲許多國家則透過上網電價補貼政策，來提高再生能源系統的吸引力。
雖然太陽光電板的回收目前尚未成為重大問題，但隨著光電板的不斷更換，以及極端氣候加劇，未來幾十年內這個問題將變得尤為重要；特別是當颱風暴雨造成太陽光電板破損時，其功能模組中密封的化學物質可能會洩漏，一旦處理不當，這些化學物質很可能污染周遭的環境和水域，引爆爭議，對於回收基礎建設不完備的地區，這些問題將更為嚴重，這正是目前台灣政府在水庫大量鋪設太陽光電板，遭到環保人士和民眾強烈反對的主因，所幸目前已完成光電環評及禁建修法，對光電設置會有更嚴謹的規範。
農地仍然是人類糧食生產的根本，全球超過三分之一的土壤已退化，全球14%到17%的可耕地存在至少一種重金屬超標，對糧食安全造成威脅。目前全球仍有約6.73億人面臨饑餓，23億人處於糧食不安全狀態。當今的糧食系統未能達到預期，並暴露出許多脆弱性，其中人口成長，極端氣候引發乾旱與洪水，區域軍事衝突和糧食價格高漲是主因。
未來新能源發展重心將從簡單的規模擴張，轉為以系統協調為核心的價值創造，若能將太陽發電和農地作正確結合可發揮1＋1＞２效果。不過有些地區（如台灣），因為耕地面積有限，若大量興建太陽發電場很可能佔用到農田，使其無法耕種，進而影響到糧食供應和安全；若能將「能源｣和「糧食｣生產結合起來，既能發電，又能為某些作物，魚類和牲畜提供遮蔭，還能維持農業（魚塭）用地的正常運作，一舉數得，例如「板上發電、板下種植」，成為全球關注的焦點，也獲得相當進展。
國外嘗試採取於養殖設施上架設適量的太陽光電板，來養魚蝦貝類，結果不僅可以節省電力成本，也確實較傳統養殖模式具有諸多優勢；歐盟和日本實施「太陽賦能農業｣模式（在同一片土地上同時進行農業生產和太陽能發電系統），不僅未影響農業生產，甚至可以顯著提高單位耕地面積20%到60%的產量（決於作物類型），還可以為疏果提供遮蔭，讓用水效率顯著提高，並取代棚架、遮陽布的成本，為農業的穩定運作提供綠色電力支撐；即便將來農地擁有者，希望將土地恢復為純粹的農業用途，也很容易實現。目前該項技術尚有可改善之處包括：高昂的前期成本，太陽能光電板潛藏汙染風險，未確立最適經營技術和商業模式，未制定必要的管理規範和標準等等。
並非所有的農田和魚塭都適合，有研究顯示依賴大型機械收割的作物並不適合加裝太陽能板，且將農作物與太陽能裝置建在一起有利也有弊，還需要進行更多的研究和科技創新，相信隨著技術的不斷進步和創新，太陽能在農業領域的運用未來前景光明。
台灣由於高度依賴化石燃料和進口能源，極易受到國際供應鏈動盪影響，台灣的能源轉型不只是環保議題，更是國安議題。基於節能，減碳和農產品出口考量，台灣確有實施「太陽光電賦能農漁業｣的必要性。遺憾的是，這些年國內推動「農（漁）電共生｣亂象叢生，凸顯政府能源轉型的躁進，代價卻由全民來承擔，致負評如潮，主要原因在於：政府急功近利，先射箭再畫靶；當權者好大喜功，中央官員為衝業績審查鬆散；地方政府基於人情、選舉壓力未嚴格執法；由光電業者主導開發，農漁民被動參與容易犧牲農漁業；高回購電價（國外太陽光電躉售價格約為2元， 2024年第一期的躉購費率介於每度3.7635～5.7848元，第二期則在3.7236～5.7055元之間，各縣市還會針對系統的裝置容量，給予每峰瓩數千到萬元不等的補助金額）使得電力收入遠高於農漁業收入，導致「假種地（養魚）真種電｣的案例層出不窮（審計部《113年度中央政府總決算審核報告》點出有近7成漁電共生案場未落實漁業養殖），甚至為了滿足政黨口號，恣意將農田、果園、茶園、魚塭、濕地、潮間帶、滯洪池、水庫等鋪設太陽能光電板，造成魚塭縮減已經影響到台灣養殖漁業的生產量（漁電共生公告區內大宗養殖魚種的魚塭數、魚塭面積、養殖戶數及放養量呈下降趨勢）證明漁電共生對養殖業造成負面衝擊，未來很難恢復原貌，甚至衍生出許多弊案，讓多數民眾對農漁電共生產生負面觀感，宜懸崖勒馬。台灣許多大型地面光電和水面型光電場，都位於風頭水尾的高風險地帶，面對極端氣候的挑戰，政府有必要建立更完善的耐風規範與審查機制，才能確保供電穩定，維繫民眾信心。
政府部門想要順利推動「太陽光電結合農（漁）業｣政策，事先須經過嚴謹的研究和規劃後，選定若干地區進行實地驗證，找出問題並加以改善，同時備妥完善的管理規範和財政激勵措施；在相關技術（包括適當區位，地點，適合養殖（種植）的種類，最適放養數量，最適遮光率，日常操作管理，收成時機和方式，農地（魚塭）與太陽能光電設施最適配比等）確立並通過環境評估後，循序輔導業者從滿足自家養殖場區供電，再擴大到社區供電並嚴格執行相關管理規範，才能發揮功效。政策一旦缺乏農地總量管制與生態評估，很可能重蹈台灣早期土地開發失衡的覆轍。當太陽光電合約結束後，若地力退化、地下水位變化，農漁民回不去原本的生活，將會是另一種災難！
國外經驗已證實正確推動「太陽光電賦能農（漁）業｣對總體有益，可以兼顧能源和糧食需求。為此，台灣政府有必要為正在推動的「農（漁）業共生｣按下暫停鍵，重新調整作法改採取「因地制宜｣的「太陽光電賦能農漁業｣措施，落實於農地（魚塭）上架設適當數量和麵積的太陽光電設施，糾正過去錯誤並協助農漁民、土地管理者、當地社區利益相關者與太陽能開發商，共同尋找各方都能接受的共用方案，實現農漁業和太陽能發電相互融合、優勢互補的雙贏局面，進而產生社會效益、經濟效益和環境效益，為再生能源和糧食需求做出巨大貢獻！
