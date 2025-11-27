【專欄】失衡的危險三角：中俄朝地緣豪賭與印太戰略風暴
文/蔡鎤銘（淡江大學財務金融學系兼任教授）
引言
東北亞正被一個不對稱且充滿張力的三角關係重塑：中國大陸、俄羅斯與北韓並非以共同價值凝聚的鐵三角，而是以機會主義與利益交換為核心的「失衡夥伴」。這種關係在軍事、經濟與外交層面互相放大風險，使區域安全從零散的局部摩擦，走向有可能跨區域聯動的複合危機。理解這一變局的內在動力，對於預防誤判與維持戰略穩定至關重要。
這三國的互動既有協作面，也有深刻矛盾。北京在利用俄朝牽制美西方的同時，亦擔心被不可預測的夥伴拖入衝突；莫斯科為了戰場需要採取冒險手段，卻因此加深對外部資源的依賴；平壤則藉衝突機會強化軍力與外交籌碼。此文從各自戰略目標、相互交換的利益，以及它們如何改變印太安全格局，逐步剖析這個危險三角的運作與潛在後果。
中國大陸的雙軸戰略
中國大陸當前外交與戰略敘事呈現兩條並行但有時互相牽制的軸線。外向一端，北京推動「中國式現代化」與一系列全球倡議，旨在塑造不同於西方的發展範式與國際話語權，透過經濟合作與制度建構吸引全球南方，減少西方影響力。這是長期的權力延伸工程，著重於經濟連結、基礎建設與制度性參與，旨在把「現代化」的定義多元化，並以更大的國際影響力作為戰略資本。
內向一端，北京面對鄰近熱點（台海、南海、東海）的安全壓力，選擇在軍事與外交上強化與俄羅斯的協作，以維持戰略平衡與分散美國的注意力。這種協作包括聯合軍演、情報交換與政治協調，但其本質深具不對稱性：中國以龐大經濟供給成為俄國的重要後勤與市場，俄羅斯則以能源、軍售與戰場經驗回應。面對這種不對等，中國大陸採取強化合作以取得戰略利益的策略性模糊的同時，控制捆綁風險，保持在全球體系中的相對獨立性與斡旋能力。
不過，這種策略面臨兩重風險：一是與俄羅斯過度靠攏會損及中國大陸作為「負責任大國」的國際形象；二是俄羅斯或北韓的激進舉動可能把大陸捲入其不利局面，迫使北京在道德與現實之間做艱難選擇。因此，大陸在擴張地緣影響與避免被不穩定夥伴拖入衝突間，始終走在鋼索上。
俄羅斯的準緊急狀態
習近平5月8日與俄羅斯總統普丁會談時強調，中方將與俄方一道共同弘揚「正確二戰史觀」，捍衛中俄兩國及廣大發展中國家權益。圖/俄羅斯總統府網站
俄羅斯多年戰事已將國家推向長期的「準緊急狀態」。當常規戰力與產業供應鏈受損，莫斯科不得不重整國內資源配置，並尋求外部夥伴以維持軍用供給與經濟穩定。面對西方制裁，俄國的外交重心從歐洲轉向非西方世界，尋求中國、北韓等國的經濟與軍事支持以延續戰爭能力。
在戰略手段上，莫斯科頻繁以高壓威懾（包括核語言的常態化、退出或暫停軍控機制）來試圖改變敵我政治意志與國際回應節奏。這種做法短期內擴大談判籌碼，長期則侵蝕其國際正當性並深化孤立。為填補常規軍力與彈藥缺口，俄羅斯轉向尋求越界合作，接受來自朝鮮的軍需供給與技術交流，形成以「交換實物」為核心的即時救急機制。
然而，依賴外援換取戰力的模式並非長久之計。它雖能緩解燃眉之急，卻使俄羅斯在戰略選擇上變得被動，並增加其他國家在區域衝突中擴張涉入的可能性。當外部援助帶來敏感技術轉移與人員參與時，歐亞安全脈絡將被重新改寫，並可能引發更多連鎖反應。
北韓的機會主義
北韓領導人金正恩參觀鈾濃縮項目的一家工廠。圖/取自 KCNA
平壤看準大國博弈與俄烏戰爭所創造的外部空間，採取靈活且冒險的策略以擴大生存與影響範圍。北韓一方面透過提供軍事支援換取糧食、能源與技術；另一方面藉由實戰或參與外國軍事行動提升部隊實務經驗與軍工體系能力。這種「以戰養軍」與以援換取技術的模式，使北韓在短期內能顯著加速其軍事現代化進程。
更重要的是，平壤正利用大國間的利益分歧來瓦解對其的國際壓力，爭取更大外交空間。當中國大陸在某些場域保持謹慎、俄羅斯尋求突破時，北韓能以自身為籌碼在兩者之間拉扯，從而減少對單一強權的依賴。這種策略提高了平壤在談判桌上的籌碼，但也冒著被深度捲入外部衝突、並成為區域不穩定源頭的風險。
北韓的核與導彈能力若在技術或數量上獲得顯著提升，對半島以至整個東北亞的戰略平衡將構成長期挑戰，逼迫周邊國家改變防衛與外交布局，進一步催化區域軍備競賽。
連鎖效應與印太重構
中俄朝的相互作用正在把局部衝突轉為跨區域的戰略聯動。中俄聯合演習、遠洋巡航與俄朝的軍事互助，改變了傳統印太的安全邊界，使歐洲與亞太的安全議題相互影響。這種跨域協同迫使美國與區域盟友加速強化軍事合作與聯防機制，導致區域內陣營化風險上升。
此外，三國關係的失衡性使誤判成本顯著提高：任何一方的單邊激進行動，都可能在短時間內引發多點回應，形成難以控制的升級鏈。對於中國大陸而言，雖有意以中俄關係牽制美方，但北韓與俄羅斯的不可控因素亦可能把中國置於被動；對美日韓等盟友而言，必須在加強防衛準備與保留外交溝通間取得平衡，以避免冷戰式對抗固化。
因此，區域穩定的維持既需要傳統的軍事威懾，也需重建可靠的危機溝通與管理機制，避免由局部誤判擴散成全面衝突。
結語
中俄朝形成的是一個由現實利益驅動、內含矛盾且高度失衡的危險三角。短期內，這種聯動能提升三方對抗外部壓力的能力；長期來看，則增加誤判、擴散與技術擴散的風險。中國大陸需在利用與控制之間精算風險，俄羅斯面臨戰時消耗下的戰略被動，北韓則以機會主義深化軍事能量。區域國家與外部大國必須同時加強同盟協作、建立透明的危機溝通機制，並在外交上留住避免誤判的空間，以抑制這個失衡三角走向更大規模的衝突。若各方不能在擴張與控制間找到新的均衡，印太的戰略穩定將面臨長期且深刻的考驗。
其他人也在看
反制中共74人台獨名單！擬嚴懲在地協力者 最重可處7年以上重刑
賴清德總統昨（26日）召開國安高層會議，宣布「守護民主台灣國安行動方案」，除推出1.25兆元的國防特別預算草案外，另一核心重點為「全面建構民主防禦機制」。針對中共近期針對性地列出74人次的「台獨頑固份子」或發布通緝，總統表示將採取具體反制作為，建立受害者保護機制，並對協助中共進行跨境鎮壓的「在地協力者」依法嚴懲。鏡新聞 ・ 23 小時前
黃國昌率團赴日 傳麻生太郎、小池百合子等親台大咖「全婉拒拜會」
台灣民眾黨主席黃國昌近日和台北市議員陳宥丞率青年團赴日本東京訪問，26日先後拜會立憲民主黨、國民民主黨等在野黨議員進行交流。然而有媒體報導，黃國昌原本想拜訪自民黨副總裁麻生太郎及東京都知事小池百合子等知名親台政治人物，但全都遭到婉拒。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
新竹縣長民調藍營全落後 徐欣瑩表態「義不容辭」投入初選
國民黨在新竹縣的縣長人選近期成為焦點，藍營內部已呈現「三強鼎立」的局面，包含新竹縣副縣長兼縣黨部主委陳見賢、立委林思銘與立委徐欣瑩都已表態有意角逐。然而，根據一份最新民調顯示，綠營潛在對手、竹北市長鄭朝方的支持度，在與藍營三人的對比中皆取得領先，其中，徐欣瑩落後幅度最小，僅2.9個百分點，而林思銘和陳見賢則都落後超過10個百分點。鏡新聞 ・ 16 小時前
新北市三腳督也不怕？吳子嘉斷言這人紅不讓
[NOWnews今日新聞]國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌上週進行會面，2026選戰是否藍白合？外界高度關注。尤其黃國昌早已表態投入新北市長選戰，台北市副市長李四川在輝達總部設址北士科落幕之後，預料...今日新聞NOWNEWS ・ 21 小時前
揭北京2027年完成武統！總統宣布2行動方案
[NOWnews今日新聞]總統賴清德今（26）上午9時30召開「守護民主台灣國安行動方案」國安高層會議，並於11時30分舉行記者會時表示，北京當局以2027年完成「武統台灣」為目標，企圖「以武逼統」、...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
賴總統示警：中國全面推進2027武統台灣 2大行動方案應對威脅
賴清德總統投書外媒宣布將提出400億美元國防特別預算，今天也召開「守護民主台灣國安行動方案」國安高層會議，並召開記者會。賴總統示警，面對北京當局正以2027年完成武統台灣為目標，企圖把「民主台灣」變成「中國台灣」，我們已研擬兩大行動方案，具體因應中國併吞台灣、稱霸印太的野心。自由時報 ・ 1 天前
批賴清德玩人民的命 洪秀柱：替北京找「不得不動手」的理由
[Newtalk新聞] 總統賴清德昨召開「守護民主台灣國安行動方案」記者會，宣布將編列1.25兆元的國防特別預算，還提到中國北京當局以2027年完成武統台灣為目標，雖事後才重新編輯臉書文章，修改為「以2027年完成武統台灣『的準備』為目標」。國民黨前主席洪秀柱今（27日）則批評，賴清德口口聲聲說要守護民主，結果做的每一件事，卻是在替北京找到「不得不動手」的理由 洪秀柱解讀，賴清德大張旗鼓宣佈要在2030年將國防預算推到GDP5％，在未來8年撒下1兆2500億元打造「台灣之盾」，還自己說，北京以2027年為武統目標，因此台灣也要在2027年完成備戰。賴清德的語氣是把戰爭當成倒數計時的鐘，彷彿「預約一場戰爭」就是一種負責任的成熟。 「台獨金孫賴清德，你可知道自己在說什麼？」洪秀柱抨擊，把統獨問題推向衝撞，固然可以讓意識形態熱血沸騰，但以「台獨促統」的方式，把兩岸硬生生推往賴清德口中的2027，那不是玩火，那是玩命，而且是玩人民的命。 洪秀柱抨擊，賴清德口口聲聲說要守護民主，結果做的每一件事，卻是在替北京找到「不得不動手」的理由；宣稱要捍衛主權，卻在現實地緣政治中，把台灣推向最危險的位置。戰新頭殼 ・ 15 小時前
馬英九又有意見？賴清德提1.25兆軍購案 稱形同宣布進準戰爭狀態
即時中心／潘柏廷報導隨著中國侵略台灣意圖越加明顯，總統賴清德昨（26）日上午召開國安會議後召開記者會，指出中國以2027年完成武統台灣做準備，並提出明年起（2026）分8年投入新台幣1.25兆的國防特別預算。不過，前總統馬英九今（27）日在臉書卻稱，賴清德幾乎已經形同宣布台灣進入「準戰爭狀態」，還要求賴清德放過兩岸交流，給兩岸和解一個機會，不要一意孤行，把台灣拖向絕境。民視 ・ 19 小時前
若被攻擊絕不投降！黃暐瀚：我們準備越多「對岸動武越可能失敗」
中國近年來持續加大對台灣的文攻武嚇，不擇手段的想完成兩岸統一。媒體人黃暐瀚今（26）日說，只要我們準備越多，對岸動武越可能失敗，真的動武的可能性，也就隨之降低。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
阿布達比轉機遭警帶走 妻：明見不到人就找中國使館｜#鏡新聞
這對夫妻很離奇，參加16天的中東之旅，卻在飛到阿布達比機場轉機時，先生在空橋上，被武裝警察帶走，妻子跨海求助，外交部正在透過駐處和警方釐清案情，家屬卻突然態度強硬，要求外交部，如果明天無法和老公會合，就要拿台胞證，找中國大使館介入。鏡新聞 ・ 1 天前
評賴清德方向正確！白宮前顧問：川普大勝利
[NOWnews今日新聞]總統賴清德昨（26）日投書《華盛頓郵報》，宣布將提出一項400億美元（約新台幣1.25兆）的追加國防預算，以強調捍衛台灣民主的承諾。對此，美國白宮前國家安全顧問歐布萊恩（Ro...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
重批賴政府成「無能凱子政府」 國民黨立院黨團：台灣不需要只會窮兵黷武的總統
總統賴清德宣布將編列1.25兆元新台幣國防特別預算，國民黨團今（27日）批，這為其窮兵黷武，逼迫台灣青年人走上戰場，敲起了警鐘；國民黨團書記長羅智強提醒賴清德，今日烏克蘭，明日台灣，現在烏克蘭面臨割地賠款，還入不了北約，賴清德看不到嗎？鏡報 ・ 19 小時前
藍委批賴增加國防預算 媒體人質疑：難道要等死？
【論壇中心／綜合報導】總統賴清德投書《華盛頓郵報》，表示台灣明年將提升台灣國防預算到GDP 3.3%，並且目標在2030年前到5%，政府將提出一項歷史性的400億美元追加國防預算，凸顯捍衛台灣民主的承諾，這不僅將用於重大對美軍事採購，也會大幅強化台灣不對稱戰力。民視 ・ 1 天前
賴投書美媒宣布「追加1.25兆國防預算」 藍委轟：有必要阿諛諂媚到如此？
[Newtalk新聞] 總統賴清德投書美國媒體《華盛頓郵報》，提及政府將提高國防支出捍衛台灣民主的決心，包括將提出一項 400 億美元（約新台幣 1.25 兆）的追加國防預算，用於重大對美軍購、強化台灣不對稱作戰能力。對此，國民黨立委許宇甄今（26日）痛斥，如此巨額，足以重塑國家財政結構與戰略路線的重大決策，不在國內公開說明，卻繞過國會、台灣社會，以對外投書的方式優先讓美國知情。難道在賴清德心中，向美國交心比向台灣人民負責更重要？有必要阿諛諂媚到如此？ 賴清德的投書內容，闡述台灣面對區域安全變局的核心戰略四大重點方向，包含：深化印太友盟與全球夥伴合作、現代史上最大規模的軍事投資、擴大國內國防軍工產業基礎、穩健堅定於守護國家主權。就軍事投資，台灣國防預算已近年翻倍，明年將提升至 GDP 的 3.3%，2030 年前目標達 5%。 許宇甄質疑，這筆軍購特別預算勢必要透過舉債籌措，但賴政府至今拿不出任何具體需求項目，更沒有國防改革的整體藍圖。既無新戰略、無新兵力結構，也沒有新戰術與採購配套，卻端出一個如天文數字般的金額。這究竟是國防預算，還是對美「過境外交」的政治投名狀？賴清德是在向美國總統新頭殼 ・ 1 天前
賴清德1.25兆國防預算 鄭麗文批玩火！黃國昌：強力把關
總統賴清德今（26日）宣布，面對中國威脅，預計未來8年內投入1兆2,500億元國防預算，對此，國民黨主席鄭麗文則喊「玩火」，批賴此舉讓台海變成火藥庫、台灣變成兵工廠；帶團到日本出訪的民眾黨主席黃國昌則表示，絕對支持合理增加國防預算，但民眾黨也會強力把關。鏡新聞 ・ 1 天前
從「吃壽司」到宣布2027年防衛備戰，賴清德為何由低調轉為強硬？
在中、美、日領導人本週初兩度通話後，台灣總統賴清德隨即高調宣布投入1.25兆新台幣強化國防及採購美國軍備，以因應「北京可能在2027年以武力統一台灣」。這是台灣當局首次公開提及中共可能採取武力行動的具體時間，引發外界多重解讀。BBC NEWS 中文 ・ 4 小時前
軍方重大人事變動！唐華調任國防大學校長 蔣正國晉任上將接海軍司令
國防大學校長劉志斌上將將於月底退伍，國防部今（27）日說明，奉總統賴清德核定，國軍上將階職務調整，國防大學校長由海軍司令唐華上將調任；海軍司令由參謀本部副總長蔣正國中將調任，同時晉任海軍二級上將。先前不斷傳出唐華因為目前著手處理國造潛艦海鯤號，仍不會離開司令的位置，甚至傳出是由副部長鍾樹明接國防大學校長一職，然而，在今日海鯤號出海執行第四次海測之際，唐華也確......風傳媒 ・ 9 小時前
川習通話1小時 涉台議題與哪方發起 美中不同調
台灣議題如今已成為橫跨太平洋的美中日三國之間，「可以說」與「可以不說」的核心焦點！周一(11月24日)深夜，也就是美國的周一白天，川普與習近平展開了釜山川習會後的第一次通話，中國官媒把這1個小時的通話，焦點放在台灣議題，但川普的社交媒體發文，卻對台灣隻字不提。而川普在與習近平通話後，又在日本的白天主動致電日相高市早苗。日方證實在這通電話裡，談到了川習通話的內容，但對於台灣議題有沒有出現這次通話中，高市早苗則拒絕透露，試圖藉此來展現與川普相同的、對台灣議題維持戰略模糊的姿態。TVBS新聞網 ・ 1 天前
賴清德投書《華郵》感謝川普總統，強調台灣以「史上最大投資」捍衛主權！2030年前國防開支將達GDP 5%，「台版鐵穹」正積極研發中
台灣總統賴清德在美東時間25日清晨，透過《華盛頓郵報》的版面正式對世人宣示「我將增加國防開支以保護我們的民主」。賴清德重申師承雷根「以實力求取和平」的國防哲學，更拋出了震撼性的政策承諾：國防預算佔GDP比例在2030年前將邁向5%的歷史新高。賴清德強調，「衝突的風險必須永遠大於和平的代價」，雖然他不會放棄對話的機會，但也「沒有任何國家會比我們自己更堅定地捍衛......風傳媒 ・ 1 天前
賴清德投書《華郵》宣布史上最大1.25兆軍備計畫 誓言攔截解放軍全方位威脅
總統賴清德以「我將提升國防預算以捍衛我們的民主」為題的投書，25日刊登於《華盛頓郵報》，向全球讀者闡明台灣強化自我防衛能力的堅定決心。其中提到，我政府會持續提升國防投資，並將於近期提出史無前例的400億美元（約新台幣1.25兆）特別預算案，以強調捍衛台灣民主的承諾。除了要投資國防產業，發展尖端科技，加速打造「台灣之盾」，建構分層防禦，有效攔截解放軍飛彈、火箭、無人機及戰機威脅的防空系統，同時也將深化與理念相近國家合作，以強化印太區域的共同嚇阻架構。不僅如此，也會擴展國內外各項協調工作，提升政府、軍隊及公民團體之間的合作，以提高社會全體在面對人為及自然災害的應變能力。總統強調，「實力帶來和平」是台美共同信念，台灣將以穩健與果決的行動守護國家主權與民主自由。賴清德投書《華郵》全文：四十多年來，在1979年《台灣關係法》與雷根總統「六項保證」所建立的堅實基礎上，臺灣與美國持續攜手維護臺海的和平與穩定。雙方共同認知，守護印太區域的自由與繁榮，依靠的是明確的立場與強大的實力。時至今日，這些原則仍至關緊要。中華人民共和國前所未見的武力擴張，伴隨著在臺海、東海、南海及印太地區日益升高的挑釁行動，均彰台灣好新聞 ・ 1 天前