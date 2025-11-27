【專欄】失衡的危險三角：中俄朝地緣豪賭與印太戰略風暴



文/蔡鎤銘（淡江大學財務金融學系兼任教授）

引言

東北亞正被一個不對稱且充滿張力的三角關係重塑：中國大陸、俄羅斯與北韓並非以共同價值凝聚的鐵三角，而是以機會主義與利益交換為核心的「失衡夥伴」。這種關係在軍事、經濟與外交層面互相放大風險，使區域安全從零散的局部摩擦，走向有可能跨區域聯動的複合危機。理解這一變局的內在動力，對於預防誤判與維持戰略穩定至關重要。

這三國的互動既有協作面，也有深刻矛盾。北京在利用俄朝牽制美西方的同時，亦擔心被不可預測的夥伴拖入衝突；莫斯科為了戰場需要採取冒險手段，卻因此加深對外部資源的依賴；平壤則藉衝突機會強化軍力與外交籌碼。此文從各自戰略目標、相互交換的利益，以及它們如何改變印太安全格局，逐步剖析這個危險三角的運作與潛在後果。

中國大陸的雙軸戰略

中國大陸當前外交與戰略敘事呈現兩條並行但有時互相牽制的軸線。外向一端，北京推動「中國式現代化」與一系列全球倡議，旨在塑造不同於西方的發展範式與國際話語權，透過經濟合作與制度建構吸引全球南方，減少西方影響力。這是長期的權力延伸工程，著重於經濟連結、基礎建設與制度性參與，旨在把「現代化」的定義多元化，並以更大的國際影響力作為戰略資本。

內向一端，北京面對鄰近熱點（台海、南海、東海）的安全壓力，選擇在軍事與外交上強化與俄羅斯的協作，以維持戰略平衡與分散美國的注意力。這種協作包括聯合軍演、情報交換與政治協調，但其本質深具不對稱性：中國以龐大經濟供給成為俄國的重要後勤與市場，俄羅斯則以能源、軍售與戰場經驗回應。面對這種不對等，中國大陸採取強化合作以取得戰略利益的策略性模糊的同時，控制捆綁風險，保持在全球體系中的相對獨立性與斡旋能力。

不過，這種策略面臨兩重風險：一是與俄羅斯過度靠攏會損及中國大陸作為「負責任大國」的國際形象；二是俄羅斯或北韓的激進舉動可能把大陸捲入其不利局面，迫使北京在道德與現實之間做艱難選擇。因此，大陸在擴張地緣影響與避免被不穩定夥伴拖入衝突間，始終走在鋼索上。

俄羅斯的準緊急狀態

習近平5月8日與俄羅斯總統普丁會談時強調，中方將與俄方一道共同弘揚「正確二戰史觀」，捍衛中俄兩國及廣大發展中國家權益。圖/俄羅斯總統府網站

俄羅斯多年戰事已將國家推向長期的「準緊急狀態」。當常規戰力與產業供應鏈受損，莫斯科不得不重整國內資源配置，並尋求外部夥伴以維持軍用供給與經濟穩定。面對西方制裁，俄國的外交重心從歐洲轉向非西方世界，尋求中國、北韓等國的經濟與軍事支持以延續戰爭能力。

在戰略手段上，莫斯科頻繁以高壓威懾（包括核語言的常態化、退出或暫停軍控機制）來試圖改變敵我政治意志與國際回應節奏。這種做法短期內擴大談判籌碼，長期則侵蝕其國際正當性並深化孤立。為填補常規軍力與彈藥缺口，俄羅斯轉向尋求越界合作，接受來自朝鮮的軍需供給與技術交流，形成以「交換實物」為核心的即時救急機制。

然而，依賴外援換取戰力的模式並非長久之計。它雖能緩解燃眉之急，卻使俄羅斯在戰略選擇上變得被動，並增加其他國家在區域衝突中擴張涉入的可能性。當外部援助帶來敏感技術轉移與人員參與時，歐亞安全脈絡將被重新改寫，並可能引發更多連鎖反應。

北韓的機會主義

北韓領導人金正恩參觀鈾濃縮項目的一家工廠。圖/取自 KCNA

平壤看準大國博弈與俄烏戰爭所創造的外部空間，採取靈活且冒險的策略以擴大生存與影響範圍。北韓一方面透過提供軍事支援換取糧食、能源與技術；另一方面藉由實戰或參與外國軍事行動提升部隊實務經驗與軍工體系能力。這種「以戰養軍」與以援換取技術的模式，使北韓在短期內能顯著加速其軍事現代化進程。

更重要的是，平壤正利用大國間的利益分歧來瓦解對其的國際壓力，爭取更大外交空間。當中國大陸在某些場域保持謹慎、俄羅斯尋求突破時，北韓能以自身為籌碼在兩者之間拉扯，從而減少對單一強權的依賴。這種策略提高了平壤在談判桌上的籌碼，但也冒著被深度捲入外部衝突、並成為區域不穩定源頭的風險。

北韓的核與導彈能力若在技術或數量上獲得顯著提升，對半島以至整個東北亞的戰略平衡將構成長期挑戰，逼迫周邊國家改變防衛與外交布局，進一步催化區域軍備競賽。

連鎖效應與印太重構

中俄朝的相互作用正在把局部衝突轉為跨區域的戰略聯動。中俄聯合演習、遠洋巡航與俄朝的軍事互助，改變了傳統印太的安全邊界，使歐洲與亞太的安全議題相互影響。這種跨域協同迫使美國與區域盟友加速強化軍事合作與聯防機制，導致區域內陣營化風險上升。

此外，三國關係的失衡性使誤判成本顯著提高：任何一方的單邊激進行動，都可能在短時間內引發多點回應，形成難以控制的升級鏈。對於中國大陸而言，雖有意以中俄關係牽制美方，但北韓與俄羅斯的不可控因素亦可能把中國置於被動；對美日韓等盟友而言，必須在加強防衛準備與保留外交溝通間取得平衡，以避免冷戰式對抗固化。

因此，區域穩定的維持既需要傳統的軍事威懾，也需重建可靠的危機溝通與管理機制，避免由局部誤判擴散成全面衝突。

結語

中俄朝形成的是一個由現實利益驅動、內含矛盾且高度失衡的危險三角。短期內，這種聯動能提升三方對抗外部壓力的能力；長期來看，則增加誤判、擴散與技術擴散的風險。中國大陸需在利用與控制之間精算風險，俄羅斯面臨戰時消耗下的戰略被動，北韓則以機會主義深化軍事能量。區域國家與外部大國必須同時加強同盟協作、建立透明的危機溝通機制，並在外交上留住避免誤判的空間，以抑制這個失衡三角走向更大規模的衝突。若各方不能在擴張與控制間找到新的均衡，印太的戰略穩定將面臨長期且深刻的考驗。