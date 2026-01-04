【專欄】好聽的廢話
2025年過去了，這一年，立法院亂黨聚集，拋出一堆毀憲法案，持續破壞被台灣人長期漠視的民主運轉，很多人這才驚醒自己被欺騙，但，胡亂投票，已經替自己製造敵人，如同傅崑萁自嘲；不背著罪名的立委不會大尾，這些有罪政客企圖把台灣搞爛。
台灣人發現民主真諦必須學習，必須謹慎投票，這也是一件好事，避免自己成為有用的傻瓜，把政客推上寶座，自己辛苦繳稅金，養出一堆迫害台灣的人，先從白黨說起。
最近台灣政壇突然出現「脫北者」名稱，所謂「脫北者」，所說的「北」不是北韓，而是白團教主「阿北」，等待3月宣判的阿北，這段時間很忙，最近還到立法院拜訪，看來暫時教主阿蔥師，位子不會坐太久，只好練身體，準備轉行。
白教從「抖音」崛起，圈了不少被戲稱小草的粉絲，這些年輕人或中年人，懷抱理想，卻不理解政壇黑暗，把老柯當作救世主，陷入崇拜狂熱，到了老柯捲入京華城弊案，加上選舉帳目不清，四處亂收錢不給收據，白色很快染黑，小草才驚覺自己被欺騙，覺醒之路當然痛苦。
有些覺醒者比較慢，要等到白黨變成小藍，才知道所謂中立理性，根本是一場政治秀。
比較起來，老柯崛起的政治套路，就是模仿2018年韓國瑜，透過特定媒體洗腦，這一套媒體造神技術，打造了老韓，最近日本讀賣揭露；「把老韓打造成功，不只是一家媒體，而是老共網軍部隊透過科技公司，進行的數位認知作戰」，老共至少投資2000萬人民幣，操弄2018年高雄選舉，至於老共是否幫助老柯，仍是一個謎，至少可以懷疑為怎麼「抖音」平台可以給阿北闖盪空間，至少老共給了老柯開綠燈，不審查，否則如何能玩「抖音」，相較後來的館長，要搞抖音，已經跪到膝蓋快爛掉，才給了帳號，「抖音」是台灣年輕人棲息之地，選擇在這裡，割一些涉世未深的小草，當然無往不利。
在美國關心台灣國防之下，藍白兩黨第六度封殺國防特別預算，不給討論空間，但是，這兩黨對外界卻說；我們支持國防預算，一位老外名嘴說；「這就是典型好聽的廢話」，好聽的廢話不只是騙選票，被這些好聽的廢話欺騙的，還包含關心台灣的美國政府。
藍白兩黨其實應該改名「國民共混合黨」，遭紅色中共黨操控的政黨，這個黨連黨主席都歪樓，放任不分區立委在立法院惡搞，搗亂，沒聽到藍色黨內對這種行為批評，這種黨，被懷疑已經染紅，剛好而已，就算清黨也救不起來，我們無法理解；想拜訪習皇上，僅靠一張嘴，就能帶來台海和平，川普搞俄烏停戰，始終搞不定，普丁會比習大大好搞嗎?川普應改請教鄭麗文，如何可以讓習皇上放棄攻台。
好聽的廢話，對台灣人也是認知作戰，另一種認知作戰則是無腦的民調，最近看到一個民調，請問你支持增加國防還是加強交流，兩者選一，結果是「加強交流」超過半數，這種民調對於主張應該加強國防同時也加強交流的人，怎麼選?
這種民調就是讓人民在戰爭和平之間做選擇，更妙的事；問受訪者；如果爆發戰爭，你會參戰嗎?結果超過半數選擇不參戰，這個問題不應該這樣問，正確的問法，如果中共侵略台灣，請問你選擇抵抗或投降，答案就會不同。
人類痛恨戰爭，因為涉及死亡，但是，和平交流無法阻擋戰爭，只有增加開戰後留在當地的肉票而已，歐戰或太平洋戰爭證明這一點，不要忘了，和平時候大家皆朋友，一旦開戰，朋友就是敵人。
日本對美國夏威夷突襲，掀開太平洋戰爭序幕，一堆歸化美國的日本人，被送到加州沙漠集中營，其中很多年輕人向美國政府陳情；「希望上戰場保衛美國」，美國政府給出答案；「我們如何相信你槍口不會對準美國人」，現實就是如此慘酷。
國民黨把老共武赫，稱作保護台灣，把中台情勢緊張罪名丟給遭到挑釁一方，邏輯顛倒，其實，老共作賊喊抓賊，已經習以為常，國防武力預備是阻擋戰爭唯一方法，反而每天對北京跪滿滿的政黨，正向老共傳遞訊息；「儘管打過來，我們就是內應」。
