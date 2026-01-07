【專欄】如何向流氓討錢



美國控制委內瑞拉第一件事，委內瑞拉運送五千萬桶石油到美國，算是還債，川普向國際示範一次，如何向流氓討錢的方法，如川普所說，「現在的委內瑞拉美國做主」。

這位流氓就是委內瑞拉的馬杜羅。理解美國和委內瑞拉的恩怨，必須從石油說起，這個被稱為世界石油蘊藏最豐富的國家，為何會走到貧窮纏身的一天。

委內瑞拉在1992年發現石油，這個國家立即翻身被稱為南美小瑞士，富到流油，西方國家紛紛到此投資建廠，包括美國鐵佛龍，康非，艾克森，美孚，法國道達，挪威史達德石油，甚至台灣中油也在為內瑞拉設廠，當地台商說，「當時，台灣護照在委國免簽，處處受到禮遇」，直到1998年，查維茲上台，開始改變，中共力量滲透到委內瑞拉，本來實施社會主義體制的委內瑞拉，開始出現「親中反美」政策，2000年查維茲連任後修改憲法，持續連任，引發抗議，2006年，查維茲宣布「石油國營政策」，開始對西方石油公司下手併吞或沒收，台灣中油也被沒收，黯然離開委內瑞拉，有中共施壓的地方，台商苦日子來了，就如同目前南非政府打壓台灣一樣。

但是，外資紛紛離開委內瑞拉，也給委內瑞拉帶來災難，通膨捲襲，委內瑞拉一夕之間變成窮人，查維茲執政十年，估計有五百萬人逃離委內瑞拉。

財產被奪走的西方石油企業，當然不服氣，開始向國際法庭打官司討債，但是，到2013年查維茲下台，把權力轉給馬杜羅，至今都沒下文，美國歷任總統從小布希，歐巴馬，到拜登政府，討錢都失敗了，但是，川普不一樣，向流氓討錢不能太斯文，一個字，「打」，這下子勝利了。

目前受審的馬杜羅，向法官供出中共是毒品幕後，因為，他目前最恨，恐怕是習近平，早在三個月前，美國就對馬杜羅施壓，派遣特使到委內瑞拉談判，原因是多次選舉作弊，搞毒品和違反石油禁運，美國本來就不承認委內瑞拉政權合法性，馬杜羅本來想和美方和解，並說好了下台條件，移民到第三國避難，當富翁，美國也答應了，沒想到馬杜羅去了一趟北京，老習向他展示軍容壯盛，要馬杜羅別怕老美，馬杜羅內心開始動搖，發起狠勁大罵川普，這下子才激怒川普，所以才有那一次夜襲行動，川普說，「敬酒不吃吃罰酒」，所指就是馬杜羅。

老共說，美國掃毒是假的，美國鴨霸要侵吞他國石油，才是真的，本來要當委內瑞拉靠山的老共，運油船被扣押，委內瑞拉大筆債務，肯定要不回來，習大大徹底沒招，只能罵街。

事實上，美國抓人討債，不是掠奪，老共故意宣傳假訊息，掃毒是真的，但是，處理石油問題是陳年舊債，川普很清楚，討錢要靠拳頭，只是外界不知道而已。

川普修理委內瑞拉，委國充當中共和俄羅斯小弟下場竟然如此，川普打狗不看主人，顯然是衝著這兩個國家，這時候，韓國李在明居然還向北京靠過去，未來，韓國命運恐怕也不太妙。

美國大軍已經開拔中東，知道內情的人猜測，伊朗老百姓正在街上，看來獨裁者日子應該不多了。







