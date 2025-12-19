【專欄】如何預防捷運隨機殺人



台北車站M8傍晚才傳出有民眾丟煙霧彈，還疑似持刀傷人造成一男子命危送醫。又傳出有男子持刀在捷運中山站隨機傷人，且疑似也丟躑煙霧彈，並闖入誠品南西店，警方不排除犯案者為同個人。據了解，該男子稍早被警方包圍，隨後從大樓5樓頂樓墜落，目前已無生命跡象，被送往馬偕醫院搶救。諸如此類意外很難預防。https://www.facebook.com/share/v/17bUSVqD9x/

賴政府為了保護國人安全，日前普法一本當（當危機來臨時）的台灣全民安全指引小手冊，裡面就有面對以上危機時的處理方式，一本只有幾塊錢，卻被在野黨說是浪費公帑，而貼補退休軍公教7000億卻不是！

https://prepare.mnd.gov.tw/assets/pdf/manual.pdf

平心而論，「捷運殺人」多半不是單一因素造成，而是個人風險 × 環境漏洞 × 即時處置失靈的結果。筆者認為，預防要從制度、現場、個人三個層次一起做：

一、制度與系統層（政府／捷運公司）

1. 高風險人員前端管理

強化精神醫療、社會支持與通報機制（非標籤化），避免高風險者長期失聯。

2. 站務與車廂安全設計

月台、車廂攝影機全覆蓋＋即時監控，且車廂緊急通報鈴清楚可見、可快速定位。

3. 巡邏與快速反應

高峰時段增加站務人員與保全流動巡邏。明確SOP：通報→列車停靠→疏散→醫療。

4. 全民演練與教育

定期公布「遇到暴力事件怎麼做」短影片與演練。

5. 捷運重點站應配置特警https://www.facebook.com/share/v/1F4nZRPxLK/

特警有威嚇效果，看香港與上海街頭的特警便知。

二、現場與社群層（旁觀者、乘客）

1. 提高警覺，早期回報

看到明顯異常（激烈爭執、持危險物品），立即按通報鈴或告知站務，圓滿處理者有獎勵。

2. 集體去風險

以疏散為優先，避免圍觀刺激衝突；多人同時通報，比單人更快被重視與處理。

3. 不對峙、不刺激

避免言語挑釁或拍攝靠近，盡量讓專業人員去處理。

三、個人層（你我可以做的）

1. 站位與動線

盡量靠近車廂門、司機室附近或人多處，避免死角。

2. 熟悉求救

知道通報鈴位置、最近出口與站名（能清楚描述位置）。

3. 情境應對原則

快離開、找掩護、求助；必要時保護頭頸、降低傷害。

4. 心理準備

平時想好「若有突發暴力，我要往哪走、找誰」，臨場反應會更快，如同住進陌生旅館時。

5. 學習防身術

https://www.facebook.com/share/r/1Cah6E32zV/

各級學校平時應請警察等專門人員前往學校舉辦安全講習，順便教導一些基本防身術以備不時之需，畢竟有備無患。

總之，人人均須研讀賴政府發行的安全手冊，隨時隨地提高警覺，並學一些防身術以防萬一，如果能攜帶防身武器如防狼/歹徒的噴霧器等則更好。





