【專欄】委內瑞拉變局：美軍斬首後的戰術勝利與戰略深淵



文/蔡鎤銘（淡江大學財務金融學系兼任教授）

引言

2026年1月，美軍在委內瑞拉發動的軍事行動以驚人效率達成戰術目標。長期執政的尼古拉斯．馬杜羅（Nicolás Maduro）政權迅速瓦解，其本人被捕並移送美國受審。這一事件在全球媒體上被塑造成正義的勝利敘事。然而，前美國國家安全委員會高級主任胡安．岡薩雷斯（Juan S. Gonzalez）在《外交事務》（Foreign Affairs）上發表的分析，為這場慶典敲響了警鐘。他指出，馬杜羅的倒台並非終結，而是一個更具危險性章節的序幕。美國以強大軍力打開了委內瑞拉這個高壓鍋，卻必須直面鍋內噴湧而出的所有問題。

戰術勝利後的權力真空與碎片化危機

軍事行動成功切除了委內瑞拉政治軀體的「頭部」，但未能治癒其全身疾病，反而可能觸發系統性崩潰。查維茲主義（Chavismo）經過二十多年經營，已演化成一個包含軍隊高層、情報機構、準軍事組織「集體」（colectivos）在內的盤根錯節的利益網絡。馬杜羅是這一網絡的核心協調者與利益分配者，其存在維持著高壓下的脆弱平衡。

核心被移除後，整個網路面臨即刻解體風險。各既得利益集團為生存與爭奪遺產，極可能陷入激烈內鬥。委內瑞拉武裝部隊高層深度捲入政治經濟特權，在失去統一效忠對象後，基於個人忠誠、地域或利益的分裂幾乎不可避免。不同派系可能與地方強人、犯罪集團結盟，將國家推向事實上的軍閥割據狀態。阿富汗、利比亞的前車之鑒表明，中央權威崩塌後，武裝派別林立會使國家重建異常艱難，社會陷入長期低強度衝突。

此外，「集體」等準軍事組織將成為未來最大不穩定因素。他們熟悉基層、擁有武裝且不受法律約束。中央指令斷絕後，為維持運轉，其必然深化控制毒品路線、非法採礦等犯罪活動，可能轉變為地方犯罪帝國或政治僱傭兵。對美國及其支持的過渡政府而言，清剿這些分散、靈活、扎根民間的武裝力量，將是一場成本高昂、曠日持久且充滿道德風險的治安戰，其複雜程度遠超針對單一政權的常規行動。

經濟重建的代價與財政黑洞

廣告 廣告



安全局勢惡化是燃眉之急，經濟全面崩潰則是懸頂之劍。根據「瓷器店規則」（You break it, you buy it），美國在推翻馬杜羅的同時，也默認承擔起修復委內瑞拉經濟的無限責任。該國經濟經歷了現代歷史上罕見的系統性瓦解：惡性通脹摧毀貨幣信用，人均GDP暴跌，90%以上人口生活在貧困線下。經濟命脈石油工業因投資不足、管理腐敗和人才流失，產能萎縮至邊緣，生產設施嚴重老化。電力、供水、醫療、教育等基本公共服務網絡幾近癱瘓。

任何過渡政府上台後，首要任務是滿足民眾最基本的生存需求。若無法迅速帶來切實生活改善，短暫歡呼將迅速轉化為對美國的新怨恨。然而，啟動經濟重建所需資金規模是天文數字。委內瑞拉背負超過1500億美元外債，海外資產或被凍結，或捲入法律糾紛。國際貨幣基金組織（IMF）和世界銀行（World Bank）等機構的援助常附帶削減補貼、貨幣貶值、公共部門裁員等結構性改革條件，在政治過渡期極易引發社會強烈反彈，摧毀脆弱過渡政府。

委內瑞拉雖然是窮國，卻每年編30億台幣，訓練30萬中小學生，免費學習至少 一種樂器，這都是名指揮家杜達美的師父阿布魯博士的功勞。

更根本矛盾在於美國國內政局。「美國優先」思潮下，美國國會和公眾對批准巨額援外預算缺乏政治意願。華盛頓決策者面臨殘酷兩難：不投入足夠資金，經濟困局將持續，導致社會動盪加劇，安全形勢惡化，使軍事勝利付諸東流；試圖投入巨資，則可能引發國內政治反彈，被指責浪費納稅人金錢。即便資金到位，重建也需時間。石油產業復甦需要資本、技術和專業人才，而後者已大量流失。在全球能源轉型背景下，委內瑞拉經濟對石油的單一依賴，使其長遠發展前景蒙上陰影。這張重建帳單，美國是否準備好並有能力支付，仍是巨大未知數。

地緣政治的博弈：中國與俄羅斯的角色

委內瑞拉變局瞬間點燃全球地緣政治引信。中國與俄羅斯在過去數十年將委內瑞拉視為在拉丁美洲抗衡美國的戰略支點，投入巨額政治、經濟和軍事資本。兩國均是馬杜羅政權的重要債權國與外交庇護者。美國單方面改變現狀，是對兩國在該地區戰略布局的直接挑戰，必然招致反制，使委內瑞拉問題演化為大國角力新舞台。

中國反應可能側重經濟與法律層面。中國在委擁有大量貸款、石油權益和基建投資項目。北京必然要求任何新政府全盤承認並履行前政府與中國簽訂的所有協議與債務。若過渡政府試圖否認或重新談判，中國可利用其在聯合國等多邊機構影響力，發起法律訴訟或外交施壓，阻撓美國主導的重建計畫，迫使華盛頓在談判桌上正視北京訴求。這意味著委內瑞拉經濟復甦進程，必須同時顧及華盛頓與北京的態度。

俄羅斯反應則可能更具對抗性與不可預測性。對普丁（Vladimir Putin）而言，失去委內瑞拉這個在美國「後院」的橋頭堡，是重大戰略與聲望挫敗。莫斯科很可能採取「非對稱」手段進行報復與牽制，包括利用其在委軍隊和安全部門中的殘存關係網，向反美殘餘勢力或軍閥派系提供資金、武器、情報支持，甚至派遣「志願」軍事顧問，暗中助長游擊戰或恐怖襲擊，旨在將美國拖入一場持久、昂貴的消耗戰。俄羅斯目標未必是讓親俄勢力重新掌權，而是讓美國勝利成果化為泡影，使其深陷戰略泥潭，從而分散美國在其他地區的戰略資源。這種代理人式衝突將使委內瑞拉安全局勢極度複雜化，重建工作舉步維艱。

移民潮的潛在爆發與區域穩定的威脅

川普聽取進攻委內瑞拉行動/白宮網站

許多人預期馬杜羅下台將緩解席捲南美的委內瑞拉難民危機，但現實可能相反。短期權力鬥爭、報復性暴力及經濟重建遙遙無期，非但不會鼓勵流亡者回國，反而可能因恐懼與絕望觸發新一輪更大出逃潮。當人們對「後馬杜羅時代」迅速改善生活的希望破滅時，用腳投票將成為最後選擇。新難民潮主要方向將是北方的美國。

這對美國政府構成尖銳諷刺與直接政治風險。一個以強硬邊境政策和反移民立場著稱的政府，其海外軍事行動結果竟是導致更多難民湧向其南部邊境。若成千上萬委內瑞拉人再度集結於美墨邊境，將引發國內政治危機，嚴重削弱行動發起者的政治信譽。同時，對已收容數百萬委內瑞拉難民的哥倫比亞、秘魯等鄰國而言，新一波難民湧入將是壓垮駱駝的最後一根稻草，可能導致社會服務體系崩潰，觸發排外情緒與社會動盪，進而動搖整個南美洲穩定。

更深遠影響在於區域政治。儘管許多拉美國家樂見馬杜羅獨裁終結，但美國動用單邊軍事手段進行政權更迭的行為，無疑喚醒了該地區對歷史上「大棒政策」與「砲艦外交」的深刻記憶與疑懼。這可能激發新一輪拉美民族主義與反美情緒，使美國在推動區域合作、貿易協定或安全議題時面臨更大外交阻力。鄰國政府可能對華盛頓產生更大不信任感，從而疏遠與美國關係，或尋求與其他大國加強聯繫以制衡美國。美國在戰術上贏得委內瑞拉，卻可能在戰略上失去更廣泛的拉丁美洲。

結語

馬杜洛政權的垮台，僅是委內瑞拉漫長轉型的起點。美國雖展現強大軍事能力，贏得戰術勝利，卻也開啟一場充滿權力真空、經濟崩壞與地緣博弈的人道風暴。

真正的挑戰才剛開始：如何重建秩序、挽救經濟、應對外部干預，並防止危機外溢。這些任務遠非一場閃電戰可比，考驗的是美國的政治意志與長期承擔力。若熱情稍縱即逝，留下的恐將是一個更破碎的國家。委內瑞拉的未來，以及美國在拉美的角色，將取決於這場考驗的回應。唯一確定的，是深刻的不確定。