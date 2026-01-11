【專欄】子宮非「生育工具」《人工生殖法》修法爭議



民眾黨立委陳昭姿近期為積極推動自身版本的《人工生殖法》修法草案，頻頻拜會各黨團遊說，希望獲得支持。不過，其版本論述仍引發外界質疑，恐怕將女性子宮淪為利益交換的工具。對此，陳昭姿強調自己具備醫學院畢業背景，並認為「子宮本來就是工具」，引發台灣社會譁然。對此，台大婦產科名醫施景中撰文怒批，指出在醫學院裡，不論是婦產科或醫學倫理的老師，都不會這樣教學生。

其實子宮不是「生育工具」，而是人體的一個器官。把子宮稱為「工具」，會把人（特別是女性）物化，這在醫學、倫理與現代人權觀點上都不恰當。

《人工生殖法》修法草案可以從以下三個層面來看：

一、醫學角度

子宮是女性生殖系統的一部分，功能包括：

1.月經週期的調節

2.懷孕時孕育胚胎與胎兒

3.產生與荷爾蒙系統互動的生理作用。

它有生理功能，但不是為了「被使用」而存在的工具。

二、個人自主與人權

是否生育，是個人的選擇，有子宮 ≠ 必須生育，不生育、不婚、不當母親，都不會讓一個人的價值減少，畢竟人不是因為器官而被定義人生目的。

三、社會與語言層面

把子宮說成「生育工具」，常見於：

1.父權或傳統性別角色論述

2.把女性角色單一化為「生孩子」

3.忽視女性作為完整個體的存在

這種說法在現代社會普遍被視為貶抑與不尊重。

法國存在主義哲學家西蒙波娃終其一生推廣存在主義，她提出一系列的問題，探討人類如何在無法選擇出生的世界的荒謬中找到生命的意義。她最重要的作品是她的《第二性》，

在《第二性》中，波娃認為：「我們並非生來為女人，我們是成為了女人。……如果說在青春期以前，有時甚至從嬰兒早期，在我們看來她的性徵就已經決定，那不是因為有什麼神秘的本能在直接注定她是被動的、愛撒嬌的、富於母性的，而是因為他人對這個孩子的影響幾乎從一開始就是一個要素。於是她從小就受到灌輸，要完成女性的使命。男性亦然。」台灣不也是如此嗎？

總之，子宮是人體器官，不是工具；生育是選擇，不是義務；人的價值不是由器官，而是由人的自由意志所決定。





