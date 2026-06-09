【專欄】學英文真快樂
文/王至劭（台聯政策顧問、台灣教授協會會員）
我國中畢業之前，父親長年失業，又不斷創業、不斷失敗，情況非常慘烈，我們家兄弟姐妹早期一直沒有辦法好好念書。
我考高中英文只考了55分，我們班有一位陳同學，他是全班前三名，我們班是當年梧棲國中十班當中的最好班，我們班前三名就是全校前三名，他後來當了醫生。他高中聯考英文好像是92分（好像是兩個最高分其中一個）；後來考大學，我們那一年高標準是46分，我考了45.5，這位陳同學好像是68分，考上醫科，現在是鎮上名醫。
大約大三的時候，我們班一位古同學告訴我，學校（高雄師大）那些英文系的一半以上聯考英文成績7、80分，少數幾個最厲害的直逼90分(他們的成績是緊跟在台大外文和台師大英語系之後)，老實說我當時聽到這個分數覺得自己有點自卑。
我後來有機會到國外念書四、五年，我在美國花了半年時間下相當的功夫讀語言訓練班，六個月剛好讀了三期，六個月後托福考了563，十個月後考了587（字彙部分610）。後來也有考雅思，考了6.5。
後來我又去英國念書，英國念書回來半年後我心血來潮，去台中商專斜對面書局找歷屆大學聯考題，我找到我們那一年的，把答案遮起來仔細寫一次，結果我考了99分，只有最後一大題標重音十分，十題的最後一題那個英文單字我看不懂，那是音樂領域的專有名詞，如果不是學音樂的不太可能會懂。
那位當醫生的陳同學有參加一個專門講英語的扶輪社。大約八年前，他們另一位醫師社員邀請我去做一個小時的英語專題演講，我講我們這一區扶輪社組團去俄羅斯海參崴和堪察加旅遊、參訪的故事，剛好我那位同學也在場，我和他坐同一桌吃飯，我們那一桌有一個美國人，我那位醫生同學也能用英語和美國人自由交談。不過，我的英文應該是比他好。那麼長的經驗，只有一種人英文比我好：到國外讀一年預科、大學四年、碩士兩年，總計讀七年，這樣的人扶輪社我碰過兩個。
我從小就希望將來有一天英文可以讀到很好，英文影集、書本都可以看得懂，現在終於達到這個夢想。當然不是只有英文，我是主攻物理、數學、相對論、量子力學的。基本上我把近代的物理、數學基礎大致都讀懂了，用英文去讀。具有這些物理和數學的技能就可去了解整個自然世界、宇宙，這本來就是我小時候的夢想，我達成了。
用英語和全世界溝通太有趣了，不管在任何國家，你英語好除了方便溝通，人家也會把你當作高一級，所謂「歧視」大大減少，不爽你也可將對方罵回來。
我還多次擔任口譯、翻譯的工作，1998年芬蘭籍世界青商總會主席派齊(Mr. Patri)訪台即由我擔任翻譯工作，那真是一大挑戰，還好不辱使命，做了些國民外交的工作，那也是我第一次在正式場合擔任翻譯。英文學通之後讀起英文書來很輕鬆，學到很多知識，也認識來自全世界的朋友，溝通無阻、暢行無礙，當然其間也鬧了不少笑話，但是學英文就是要臉皮厚、不怕犯錯，錯了，改正！
我小時候是住梧棲鎮草湳里下草湳的海尾地區，那裡是屬於關聯工業區二期，和一期之間隔了一條四、五米寬排水溝，一期那邊有一大片農田(現在的台玻)。我上了國中一年級就開始休耕一年多，要填土做成工業區。那時期那邊一直有人帶牛去放牧，大概有四、五十頭之多，水草肥美、白鷺鷥上千隻，田園景色非常美麗，而那個放牛的牧童正好是我梧棲國中同年的同學，不過並沒有同班。我當時是念梧棲國中一年甲班，最好班，一年乙班是次優班，後面八班是普通班(有點扯)，他好像是念第七班。我有時候會走過橋到那邊去跟他聊天，他時時隨手拿著一本英文課本在讀，這情景真是罕有。他跟我說他的英文是全班最好的，他們英文老師常指定他起來朗讀，他還說他很希望有機會跟外國人談話，他說他如果有機會用英語跟外國人講話一定非常新奇、非常快樂，其實當時我也是這麼想。因爲我是讀最好班，他對我似乎非常羨慕，認爲我的程度非常優秀、老師非常好。其實當時我的家境非常困難，前面說了。
有一次我跟他聊天聊得比較久，那一次剛好期中考考完。他告訴我說他考了72分，全班只有兩個及格，另一個剛好60分。他問我說：「你考幾分？」我跟他回答我考不好，他跟我說：「你們好班的隨便一考也八、九十分，九十幾。」我心裡覺得很憋，其實我跟他同分，我們全班五十餘人，我只有贏六、七個。後來學校開學了，我再也沒有見過他。我現在已經六十幾歲了，我和無數外國人講過英語。我偶而還是會想到他，他後來不曉得從事什麼職業，不曉得有沒有機會和外國人講英語，實現他的夢想。
教育是啓發心靈、實現自我最好的方法，我從小就對大自然充滿好奇，後來有機會到國外去把英文唸到很好，並用英文把物理和數學讀到很好，了解大自然的奧祕，覺得非常充實。我現在在網路上當然也碰過不少國外的陌生人，用英文打字隨便聊幾句，很愜意，你必須英文好人家才會跟你聊。
年輕人更要學好英語，把妹(尤其是外國妹)、求職、升遷、或有機會重要場合英語演講，處處需要精湛英文，大家加油吧！
我今年退休了，但是還是常去教會參加英語會話課。那些美國大學生都20歲左右，休學一年來灣傳教、並教英語。他們對傳教的熱情、開朗與人格成熟，令人欣賞！
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