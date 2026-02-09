【專欄】安倍時代落幕後，日本親台力量的重整與挑戰

文/楊聰榮（澳洲國立大學亞太研究博士，中台灣教授協會理事長、任教於台灣師範大學，著有太平洋國家研究新論、東南亞國家研究引論）

這次日本眾議院大選中，最受台灣政界關注的選區之一就是東京八王子市。這場選戰不只是自民黨安倍派核心人物的生存戰，也成為觀察日本社會如何在厭惡金權腐敗與地緣政治現實之間作出選擇的重要指標。被視為頭號親台派的萩生田光一，在失去政黨奧援並背負獻金醜聞的逆風之下，最終以無黨籍身分驚險守住席次。

萩生田光一長期被視為已故首相安倍晉三親信，也是黨內清和政策研究會的核心成員。在經濟產業大臣任內大力推動台積電赴熊本設廠，強化台日半導體供應鏈合作，多次強調台灣有事就是日本有事。2022年更以自民黨政調會長身分訪台，創下19年來黨三役層級訪台紀錄。這種長期且實質的挺台表現，使這位政治人物成為延續安倍路線的重要指標。

這場選戰對萩生田而言是從政以來最險峻的一戰。因捲入自民黨派閥政治獻金收支回扣案，涉及金額高達2728萬日圓，自民黨中央為止血決定不予提名。這意味著必須以無黨籍身分參選，且無法在比例代表區重複參選，完全沒有敗部復活機會。立憲民主黨更派出知名度極高的有田芳生強力挑戰，將此區定調為整治金權政治的指標戰區。

選舉過程中民調一度膠著，最終開票結果顯示萩生田獲得約7萬9千票，以數千票微弱差距擊敗對手。這個結果顯示在地實力最終壓過政治潔癖。勝選並非因為選民原諒自民黨黑金醜聞，而是來自多年深耕基層的組織實力，以及在經產相任內推動半導體戰略所累積的具體政績。對保守派選民而言，在動盪國際局勢下保留一位具備實務經驗且能與美台直接對話的重量級議員，比懲罰財務瑕疵更符合現實考量。

這場驚險過關對台灣而言仍屬正面訊號，確保台日溝通管道在國會層級不至於完全斷鏈。安倍晉三離世後，日本政壇缺乏具備足夠份量且敢於公開挺台的領袖，萩生田留任具有戰略意義。這次選舉重創安倍派，多位親台議員落選，萩生田本人雖然保住席次，政治地位卻已受創，短期內難以回到黨內決策核心。過去安倍一聲令下全黨挺台的政治氛圍，已經成為歷史。

萩生田光一的慘勝，是一次政治生命的續命，也是台日關係的一次壓力測試。未來台灣對日工作不能再只依賴單一派系或特定大老，必須正視日本政壇正在經歷碎片化與重組。當親台立場不再自動轉化為選票保證，台灣更需要透過產業合作與供應鏈整合來鞏固雙邊關係，支持仍具戰略價值的友台政治人物，同時廣泛接觸日本朝野各界，分散外交風險並建立更穩固的結構性連結。