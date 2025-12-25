【專欄】尋找遺失的大腦



鄭麗文到東吳大學演說，大罵一位教授沒大腦，因為鄭麗文說，「中共國」和中華民國互不隸屬，但是這兩國同樣是一個中國，教授質疑這樣的邏輯，鄭主席顯然無法回答，只好開罵。

遇到學生問敏感問題，問A答B，學生問題太尖銳，就說你們都是看了「三民自」，所謂三民自，簡單說就是三立，民視，自由時報，這幾個媒體偏向台灣自主性，客觀，反過來看，習慣看中天，聯合，以及「中字號」媒體或T台電視，比較親中國，例如，單純的民調解析，「三民自」會凸顯支持綠色的數字，親中媒體就會解析反對綠色的另一面，親中媒體的紅線，就是不能批判習近平獨裁，不能說老共執政不好，甚至要美化紅色政權的好處，更不用說，不能反對中共併吞台灣，必須質疑美國護台，甚至唱衰美國，唱衰台灣。

在台灣發行，享受言論自由，卻替敵國美化，這後面是否被操控，就由讀者自己判斷，我曾經被這些媒體司法指控，為了避免頻繁上法庭，就留一些空白了。

藍白兩黨習慣說，綠色媒體掌控社會，其實，事實相反，從閱聽率來看，親中媒體大於親台媒體，更不用說，老共大量收買網路名嘴，例如館長之流，替老共大外宣，這位老兄還曾經主導反紅媒社會運動，如今替老共說好話，這就是台灣社會昨是今非的寫照。

所謂老共對台認知作戰，簡單說，媒體網路就是武器，歷史上的國共內戰，即便國民黨掌握黨營媒體，但是，無法掌握左傾甚至同情共產黨的媒體，國民黨會失敗，從媒體被老共掌握，中國人被洗腦反過來反對國民黨，可以證明無形的語言聲音武器，確實比槍砲有用，這一套認知作戰更擴大，變成對台灰色作戰。

長期被洗好的腦袋，恢復原狀確實很難，從少數中配或小粉紅的行為就可以看出來，從小被灌輸台灣是屬於中國，就算來到台灣，看到不同的政府法令，使用新台幣，這些人仍然堅信台灣不是國家。

中文的特色就是語意難定，容易作為認知作戰武器，只要善於操作，民調也是武器，最近看到一個平台民調，據說是有十萬人上網答一個問題，你支持彈劾賴清德嗎?結果超過50%支持，不支持低於20%，這種民調就是無腦民調，因為題目已經訂好了，支持彈劾的人會很積極上平台，不支持彈劾的人根本懶得看，所以，你就會得到一面倒的結果了。

根據我的觀察，台灣已經被紅色洗腦的人口大約30 %，這些人口和藍白兩黨支持率差不多，綠營支持率一直在40%上下，從重要問題可以看出反綠的人口約30 %，從國防預算被藍白兩黨阻擋，可以看出，支持阻擋人口居然來到30 %,不支持阻擋國防預算超過50%，這個數字大於支持綠營，這裡多出來的10%，就是所謂中性民眾。

翁曉玲四度阻擋國防預算進入討論，理由是美國無法準時交貨，其實，向美國買武器的國家太多，美國軍工產業積案太多，缺工嚴重，延遲交貨也是事實，但是，買武器只是國防預算一部份，更何況，只要是有腦袋的人都知道，使用這些武器是下下策，老美和台灣同樣不希望戰爭，真正想挑起戰爭是老共，台灣是防守一方，台灣若不防守，當然只有投降一途。

台灣的軍購案很大程度是買保險，美國就是保險公司，交了保險費，只是證明美國在台灣有事時候，必然參戰，這是不能說的秘密，藍白政客不會不懂，阻擋預算，就是阻擋美國介入台海，就好像老共對日本發難，因為日本會介入台海，聽老共指令弱化台灣，正好是藍白兩黨現在正在進行的任務。

民主政治下，你可以反綠，但是，反綠不需要舔共，藍白政客令人不齒，就是勤跑中國，把反綠和舔共結合一起，清洗支持者大腦，把人民正常大腦找回來，還需要從媒體動手。







