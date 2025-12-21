【專欄】對敵人慈悲就是對自己殘忍



「恐攻」內政部警政署在2015年定義是，指個人或組織基於政治、宗教、種族、思想或其他特定之信念，意圖使公眾心生畏懼，而從事計畫性或組織性之重大犯罪行為。也就是說，恐攻不只看「手段是否駭人」，更看「背後是否存在可辨識的意識形態或特定信念」，以及「是否呈現組織性或至少具備指向明確的政治社會目的」。

因此，警政署對「北捷恐攻」張文一案，是放在「預謀式無差別攻擊」框架內，採取較保守且符合上述定義的解釋說法。因此張文「手段是否駭人」無關，而是需要具有背後可辨識的意識形態或特定信念，例如政治、宗教因素等等才是「恐怖攻擊」。

警政署20日召開「1219北捷隨機襲擊事件」專案報告，在這一背景之下顯然張文一案只能淡化為「預謀式無差別攻擊」，無以放在「台灣第五縱隊」陰謀行動來調查。警政署認為在動機證據未到位前，用錯分類讓社會陷入更深層恐慌？

廣告 廣告

警政署長張榮興認為不是恐攻事件

對此，台北市長蔣萬安今也澄清「不是恐攻」，並希望不實訊息不要再持續流傳？中華民國「陸委會」也發聲駁斥，嚴正譴責少數有心人士藉社會不幸事件，刻意激化對立衝突？很明顯從地方到中央一致企圖淡化政治因素，製造事件的斷點－－「到此結束」！？死者已矣！台灣社會重新覆蓋在不曾發生過的虛假太平之下？

「何不食肉糜」的蔣萬安說「張文畏罪自殺」？那是國民黨統派立場的叵測也就算了；陸委會竟然也一再澄清，網絡上出現謠傳嫌犯張文為中國籍新住民二代的貼文，擔心之後是否會變成「政治操作」而消音？

張文「畏罪自殺」嗎？半年前早已縝密的釐定恐攻計畫書，再不斷探勘、演練攻擊次序、路線；在主攻線上外加縱火削弱警方人力，再到M8施放煙幕彈之後要點燃汽油。再回住宿旅社換裝到誠品南西店做第二波攻擊。

警方加強大眾運輸巡邏

這種人格特質會畏罪自殺嗎？對張文而言或許是一次單兵作戰的神聖任務，跳樓不論是逃跑與否，是完滿的計畫完成，也是很好的斷點，台灣社會必然陷入另一次的對立、動盪、不安而雪上加霜；然後會有下一波更為緊湊、更為驚恐的接續恐攻！？

當然，當每一次的擊殺都是孤狼的獨立作戰，警政署還會「意志堅強」的說這不是恐攻！它沒有符合2015年警政署的定義範圍；用錯分類會讓社會陷入更深層恐慌？

據此半年前，5月19日78歲駕駛余文正三峽恐怖車禍，事故造成總共4死11傷，全案疑點重重？余文正行經學成國慶路口時，先自撞分隔島，再倒退撞後車，直衝北大國小前造成悲劇。檢警調查發現，余文正曾開車在三峽市區繞路，而且事故路口並非返家的正常路線，背後是否有其他原因或動機？甚至在余文正急救之後一度恢復意識，還想出院返家之時，結果病情急轉直下，死因撲朔迷離依然無解？受害者家屬至今則尚未得到道歉或說法。這是不是另一種恐攻！？

張文恐攻事件，行政院長卓榮泰通令鐵公路、捷運、航空站等重要地點，比照「恐怖攻擊」等級高度戒備。昨天搭乘捷運已看到有荷槍的員警站崗，希望民進黨要徹底、持續執行；不要浪費警力躲在暗處偷拍違規、超速的搶錢大戲！

紅藍白聯合亂台已經昭然若揭，甚至越趨緊迫白熱化。「恐怖攻擊」是個案，但是一系列亂台個案隨著2026、2028頻率會越來越緊密、慘烈。握有行政權的民進黨責無旁貸，對敵人慈悲就是對自己殘忍！





