【專欄】對金典獎《七月爍爁》的台語書寫與評審的質疑



文/施炳華(國立成功大學中文系教授退休，資深臺語文專家)

2025年臺灣文學獎金典獎，從225部作品中經複審委員會選出30部入圍作品後，再經由決審委員會審慎而嚴謹的討論，10月31日公佈；林俊頴《七月爍爁》獲得「金典獎年度大獎」，獨得奬金100萬元。

《七月爍鑑》內文原文，施炳華提供

決選會議對這本小說在語言方面的評語是：「陳雨航便指出，不僅書中的台語書寫透出古雅典麗的氣韻，作者在用典方面也揭示了自身的博學。而朱嘉漢則談及小說語言的原創性，表示《七月爍爁》的語言高度是幾乎連作家本人都難以再次複製，足見其強大，至於閱讀上的困難，或許也正意味著作者在捨棄大眾後，於文學上更大的追求，展示一種獻身的姿態，讓人敬佩。」

連續兩、三個夜晚，當我想到《七月爍爁》的台語書寫和得獎評語，就輾轉難眠。可惜我沒有看到《七月爍爁》的全書，但只要看前面一小段文章（參見下面原書附檔），就足夠我寫上幾千字了。

「１ 七舅公回鄉囉

一年之中上好的時日，春寒才消解，清明的雨水亦未來

臨，有時突然一港風水晶般清涼，錯覺是南風提早了，此時，

傳說中的七舅公取著傳說中的日本妻後軫來（返回）故鄉。」

廣告 廣告

一、《七月爍爁》字詞剖析

本段文章是台語起筆（一年之中上好的時日），台語收筆（取著傳說中的日本妻後軫來（返回）故鄉），表面上是台語文章，卻是混雜華語──如來臨、水晶般、錯覺、此時等。大概整本書都是華台語混雜，還有英文、日語。「《七月爍爁》運用了大量台語文書寫，與華語、英文、日語交織成多語混雜的語音狀態。」（自由副刊2025年4月9日〈成為更好的人－ 林俊頴談《七月爍爁》〉，專訪翁智琦）

（一）台語文使用漢字的基本原則

漢字有固定的聲韻調，通常是一字一音，如有破音字（台語叫做「勾破」）、地方腔才會有其他音。如果一個漢字的聲韻調可以隨便改變，使用漢字的華語文學、台語文學可以胡亂讀，就失去了它的公信力和通用性。

「春寒才消解，清明的雨水亦未來臨。」「亦」音iah8，意思是「也」，連讀變調是低調(11)。在這句話中，台語「亦未來臨」的「亦」應該音ia2/iau2，連讀變調是高平調(漳腔44)或高升調(泉腔35)，是「還（是）」的意思；而作者用「亦」，連讀變調是iah，變成「iah(11)未來臨」，台語不管漳、泉腔，都沒有這樣的說法。

（二）「七舅公取著傳說中的日本妻後軫來（返回）故鄉。」剖析

這句話有三個地方叫人用猜的：

１.「取」，猜測作者的意思大概是要唸tshua7，「帶領」的意思；《教育部臺灣台語常用詞辭典》（以下簡稱《教台典》）：「𤆬(tshua7)：帶領、引導。」也許作者還有另一個含義：「tshua7-boo2（某）」的tshua7。tshua7音的字，民間作「𤆬」，是民間自造字（1566年出版的《荔鏡記》已有此字，民間已通行五百年），泉腔字典《匯音妙悟》花韻：「娶(tshua7)：俗話『娶厶（某）』。」娶某就是娶妻。《教台典》作「娶」(tshua7)。「𤆬」「娶」台語都音tshua7。作者卻用「取」字，如何讀？什麼意思？不知此字作者在書中有沒有音義說明，我代為說明，以表示我的「博學」。

《說文》：「娶，取女也。從女從取，取亦聲。」段玉裁注：「取彼之女，為我之婦也。經典多假取為娶。」「娶」與「取」為同源字，古書中多用「取」表示「娶妻」的意思：

《詩經．齊風》〈南山〉：取妻如之何？必告父母。……取妻如之何？匪媒不得。

《禮記．曲禮上》：取妻不取同姓。……賀取妻者，曰：『某子使某聞子有客，使某羞。』」（羞：奉獻禮物。）

三國．吳．支謙所譯《佛說戒消災經》：「婦言：『吾本良家之女，為鬼所掠，取吾作妻。』」

唐．房玄齡主編《晉書．志第六．律歷上》：「所謂律取妻，呂生子，陰陽升降，律呂之大經也。」

後來，「取」字的意義不斷引申擴大，把一切東西拿來都稱為「取」。因此另造「娶」為嫁娶之專字。

帶領的「tshua7」（（或「娶妻」的「tshua7」），作者用「取」，可能有其古字的用義，無怪乎評審的華文作家讚美作者「台語書寫也透出古雅典麗的氣韻，深富原創性的小說語言，更立下難以複製的高度，獲得決審委員們的高度肯定。」「作者在用典方面也揭示了自身的博學。」

問題是：就台語文寫作來說：基本條件是用字、語詞要讓讀者──對台語文有一般認識的讀者 （看得懂、讀得出來），如果看不懂、或讀不出正確的台語聲音，它的用字、語詞是失敗的。「取」雖有古義，是古人的用法，但到了現代社會，台語「娶」（或「𤆬」）與「取」音義不同，「取」怎會讀成tshua7，又如何有「娶妻」的「娶」的意思？作者是要寫給古人看的嗎？

２.作者自創「妻後」新詞

華語「妻子」，台語是「家後」。文學寫作可以自創新詞，但名詞有固定的符合社會習俗的通用性，台語的「妻(tshe)後」，有誰聽得懂？「妻(tshe)後」要讀成「家ke後」嗎？是在考驗讀者的想像能力嗎？

３.「軫來（返回）故鄉」

「回來」的意思，台語是「轉（tng2/tuinn2）來」，這個詞是確定正確的。轉的文音是tsuan2，白話音是tng2/tuinn2，作者卻用「軫」字。「軫」的音義：《廣韻》「軫：動也，車後横木也，章忍切。」台語切音tsin2/tsim2，又有悲痛的意思，如「軫念」。軫沒有tng2的音，也沒有「返回」的意思。如果沒有看後面的「返回」，天天在查字典的我也唸不出「軫」有「tng2」的音和猜對它的意義。後面括號（返回）是華文的意思。（「博學」誠「博學」矣，無奈跟「轉（tng2）來」的「轉（tng2）」一點關係都沒有。）

二、《七月爍爁》台語書寫「閱讀困難」的猜謎

以上我只就書裡前面一小段提出質疑，全書一定還有很多作者自創自認為高明的字詞。評審用華文文學的角度來看《七月爍爁》，覺得看得懂──還必須經過作者的註解，覺得作者的台語書寫很好，雖然有「閱讀上的困難，」卻反而是優點：「或許也正意味著作者在捨棄大眾後，於文學上更大的追求，展示一種獻身的姿態，讓人敬佩。」評審中如果有一位具有台語書寫的認識，如我上面所提出的諸多疑點，還會作此冠冕堂皇的結論嗎？

2025金典獎決審委員 取自台灣文學館網頁，施炳華提供

全書第一段的文體，是以台語書寫起筆、收筆，既然有台語書寫，就要在台語書寫上有一個基準來作評論，儘管內容、寫作技巧很好，卻不能忽視台語用字的音義、語詞，以及閱讀上的困難。在比賽誰得獎的場合中，「閱讀上的困難」可能是成敗的因素──如果閱讀有困難，就有可能影響對作品「美學技術」的了解與欣賞。因為我沒有看到全書，就摘取網路洪明道先生的反映：

作者寫「形象」並註釋為好像，可能是在指「親像tshin-tshiūnn」。「轉來tńg-lâi」作者寫「軫來」、「規條kui-tiâu」作者寫「舉條」（舉音ki2/ku2/kir2）、「籠床 lâng-sn̂g」作者寫「筤箵」，這些有些是漢字異體字，有些是作者自創，不符合台語的「文讀音」或任何台語書寫系統。（2020.10.31fb）

請讀者想一想：「形象」怎會讀成「親像tshin-tshiūnn(泉腔)」「親像tshan-tshiūnn(漳腔)」？「形」只有hing5一音，怎會變成「tshin」、「tshan」？「形象」怎會有「好像」、「親像tshin-tshiūnn」的意思？（是不是「教歹囡仔大細」）「規條kui-tiâu」與「舉條」（舉音ki2/ku2/kir2）：韻母(ui：i/u/ir)、聲調(1：2)不同，意義也不同。（《教台典》：「規(kui)：整個。完全的，全部的。」「舉(ki2/ku2)：行為、動作或姿態。」）依作者的寫法，台語漢字的聲調、聲韻、意義是可以隨自己心意來使用，而不管其字的本來的音義（如規與舉、轉與軫），這已經徹底打破了使用漢字的規範。

三、《七月爍爁》「望文生義」的台語書寫

依作者的用字方式，台語漢字的聲調、聲韻、意義是可以隨自己心意來使用的，也就有了引導讀者「望文生義」的空間了。

台語文有其主體性，不是某一種語文的附庸（可有可無的「附屬品」）。目前《教台典》的用字與語詞已廣受台語文書寫者的肯定，雖然還有些待改進，但已成為台語文書寫的普遍現象──這是就台語漢字來說，白話字（羅馬字）不在本文討論範圍內。一般作者採用其用字及語詞是確定的，不須用猜的，像目前的華文一樣。本書作者忽視目前台語文書寫的發展與成果，不承認台語人幾十年努力的成果，所以自創音字，讓大家來猜。

作者書寫台語文的態度是要教讀者「望文生義」：「林俊頴的『寬裕』之說，旨在讓看不懂台語的人也能夠望文生義，以上下文脈絡推斷字裡行間的意思。」（摘錄自 OPENBOOK 閱讀誌．人物：被故事餵養長大，從一年之中最好的那天談起：林俊頴《七月爍爁》，郝妮爾撰文）

這麼一來，台語的用字、語詞就不一定要求確定的字詞，大家來猜吧！

面對看不懂台語的讀者來說，如何表現台語，是作者所要深思熟慮的重要之事，而作者採用「望文生義」讓人猜，我是第一次看到。

「望文生義」的例子，譬如「取著傳說中的日本妻後軫來（返回）故鄉」，讀者「望文生義」之餘，對台語的觀感是：原來台語是這麼難寫、難讀；經過作者說明後（如果作者有說明：字義，取是「娶」的古義，軫是「轉」的意思；字音，取音tshua7，軫音tng2。再加上訓詁證明為什麼要用這兩字。如果我猜錯，就表示我太笨，不能如其所望「望文生義」。），才恍然大悟，怪不得評審先生會如此讚美：

「台語書寫透出古雅典麗的氣韻，作者在用典方面也揭示了自身的博學。……談及小說語言的原創性，表示《七月爍爁》的語言高度是幾乎連作家本人都難以再次複製，足見其強大，至於閱讀上的困難，或許也正意味著作者在捨棄大眾後，於文學上更大的追求，展示一種獻身的姿態，讓人敬佩。」

真是「仰之彌高，鑽之彌堅，瞻之在前，忽焉在後，夫子循循然善誘人。」（《論語．子罕》）作者的台語高度已到達不可企及的境界。

但是，你知道嗎？這句話在小學本土語言課的教學中，學生都可以輕易地寫出來：

七舅公「𤆬」「家後」「轉來」故鄉。 再加上修飾語→

七舅公「𤆬」傳說中的日本「家後」「轉來」故鄉。

除了「𤆬」要問一下、查一下（查網路《教台典》，馬上知道音義）外，讀者還要再猜嗎？

原文作「取著」，是華語化的台語，台語一個「𤆬」就夠了。

在全國已統一使用「臺灣台語羅馬字拼音方案」（民國95年10月14日公告）、《教育部臺灣台語常用詞辭典》（隨時在增補、改進）的教學下，從民國91年到今年的國民學校本土語言教育已有23年，民國111學年度開始，又在國中、高中階段實施各族群語言的教學。公家機關──教育部、各縣市──舉辦的各項語文競賽都使用部定音詞。台語是日常生活的語言，用字是盡量平易常見，傳統漢字沒有的音字才會採用民間造字(如「𤆬」)，「𤆬」、「轉來」並不是罕用字。江蕙唱的〈家後〉大街小巷都聽得到，學生（或評審先生、讀者你）會寫成「妻後」嗎？寫台語文並不難，只要你有學習的意願、接受正確的教學，就能寫出一般人看得懂的台語文；不必鑽牛角尖，寫出有「原創性」的字詞，不必「捨棄大眾」，深山我獨行。

四、《七月爍爁》的台語書寫對讀者（社會大眾）的影響

或許有人會說：市面上台語文書籍用字可檢討的多的是，為何單挑《七月爍爁》來質疑？

答：就因為它是金典獎得主作品，又經過評審極力的推崇，具有示範、推波助瀾的作用。看了《七月爍爁》，不了解台語文的讀者會誤以為台語是這麼難寫、難讀；又誤以為像《七月爍爁》的用字與語詞是「古雅典麗」，有「原創性」。

就我這一生都在研究推行台語的人來說，就為台語的主體性與地位奮鬥幾十年的眾多台語人來說，「望文生義」的書寫方式實在無法接受。一種語文的書寫，如果要讀者只能（要）看上下文義用猜的，那是自居小弟──台語叫做「毋成囝」(m7-tsiann5-kiann2)，永遠抬不起頭來。

五、理想的文學金典獎評審制度

作品好壞是一回事，決定好壞（得獎）的是評審先生。評審先生的聘請是能否得獎的決定因素。

「臺灣文學獎」理論上是包括所有在臺灣的文學作品，有華語、台語、客語、原住民語等的文學作品。