【專欄】川普主義全面進化 美國以重腳步與多槓桿重塑全球秩序



文/蔡鎤銘（淡江大學財務金融學系兼任教授）

引言

川普（Donald Trump）重返白宮後，其外交政策不再僅是「美國優先」（America First）的孤立主義，而是一種更積極、更具動員力的策略。地緣政治風險專家林賽·紐曼（Lindsay Newman）11月19日在《GZERO Media》的專題文章指出，這種「川普主義」正形成一套新的戰略邏輯：在地緣政治上踏實落腳，並且利用多種政策工具（槓桿）維護和推動美國核心利益。本文將以此為核心，探討川普主義的新外交教義，分析其特點、風險與可能對全球及中國大陸所帶來的挑戰。

重腳步行動：美國回到地緣現場

美國近期在西半球的行動強度持續提升，顯示川普主義的核心不是退縮，而是「走向現場」。這種重腳步的特徵體現在實際部署、快速介入與持續存在三個維度上。

美國藉由強化反毒任務展現具體行動意志。包括將主要毒品組織定性為恐怖團體，並在加勒比海及東太平洋周邊執行軍事與執法行動。這些行動的目的不僅是打擊犯罪，更是向周邊國家顯示美國仍是西半球安全秩序的主導者。

美國在區域部署上也逐步加碼。航空母艦戰鬥群等海軍力量在委內瑞拉近海展現存在感，使美國能第一時間介入政治與安全變局。此類部署並非單次展示，而是以「持續駐留」創造壓力，抑制外部勢力介入南美事務。

此外，美國重新啟動波多黎各的軍事基地，使其成為加強區域監控的重要節點。基地運作強化美國的前線機動性，讓軍事力量可迅速轉向不同焦點，也讓周邊國家明確感受到美國「就在附近」。

這些動作結合起來，使川普主義的重腳步策略具備可見性、持續性及威懾性，形成西半球新的權力節奏。

多槓桿齊發：外交工具全面升級

若說「重腳步」展現的是行動節奏，那麼「多槓桿」則是川普主義的操作方式。川普的外交邏輯不是單靠軍事壓力，而是同時啟動經濟懲罰、政治施壓與象徵性工具，形成多重層次的施力矩陣。

經濟槓桿仍是最具穿透力的手段。美國對部分國家採取關稅調整、援助凍結與投資限制，使相關國家不得不在談判桌上提高配合度。這些措施往往不預先通知，而以突襲方式強化震撼效果，使對手難以預判下一步。

政治槓桿的運用方式則更加精細。以簽證限制為例，一旦美國拒發給特定官員或商界人士入境資格，對象國的政治與社會菁英層會立即受到壓力。此類手段雖不如制裁明顯，但效果精準，也更能避免引發大規模反彈。

象徵性工具則被用來塑造敘事權，如調整海域稱呼、改變外交描述方式或提升某些事件的政治意義。這些舉措雖表面溫和，卻具有重塑認知的力量，使美國能在語言與心理層面主導議題。

歷史脈絡：川普主義不是門羅主義的復刻

外界常將川普與門羅主義做連結，但實際比較行動與理念後可發現，川普主義更接近西奧多·羅斯福（Theodore Roosevelt）在 1904 年提出的補充門羅主義。羅斯福當時主張，美國不僅要阻止歐洲勢力進入西半球，更要直接介入鄰近國家的秩序，以防混亂擴散。

川普主義的精神與此類似。它不只是拒絕外部力量介入，也不滿足於口頭警告，而是直接行動，包括部署軍力、啟動制裁、施壓外交乃至重新塑造敘事設定。這些手段都帶有羅斯福式的積極干預色彩。

值得注意的是，「美國優先」在川普第二任期的意涵已明顯轉變。它不再意味著退出國際體系，而是以雙邊壓力策略，確保美國能在每段關係中占據上風。美國會主動利用各種槓桿迫使對方回應其需求，使外交運作更加務實，也更具可操作性。

如此一來，川普主義雖表面強調國內利益，卻並非孤立，而是透過更具策略性的方式介入世界，使美國得以重新定義自身在國際體系中的角色。

對中國大陸的全球性衝擊

川普主義的動作雖多集中在西半球，但對大陸的戰略意涵尤其深遠。大陸近年積極在拉美布局能源、基建、港口與科技投資，使其成為美國最關注的外部影響力來源之一。

美國強化西半球部署後，中國大陸在當地的經濟空間可能面臨多重限制。若該地區的關鍵資源與基礎建設成為美國戰略優先，美國便會使用經濟、外交與安全槓桿加強干預，進而壓縮大陸的活動幅度。拉美過去曾被視為大陸對外投資的重要戰場，但在美國的重腳步下，競爭變得更直接、更激烈。

同時，美國把中國大陸在拉美的存在視為「外部滲透」，使兩國競爭從印太延伸至全球更多區域。未來在非洲、中東或中亞等地，美國也可能以相似方式啟動槓桿措施，以阻止中國擴張影響力，使大國競爭呈現更廣範圍的擴散。

此外，美國使用的多槓桿手段具有高度不可預測性，對大陸而言意味著政策變數大幅提升。無論是突然制裁、關稅升降、政治施壓或象徵性決定，都可能在短時間內改變在地局勢，使大陸需投入更多外交與經濟成本維持既有布局。

在這種情勢下，大陸若想維持在拉美的影響力，就必須找到能穿越美國槓桿壓力的合作模式，或尋求更具彈性及多元的區域策略。

策略風險：川普主義的自身矛盾

川普主義雖提高美國的行動能量，但其策略本身也蘊含一定風險。

頻繁介入可能引發被介入國家的反感。部分國家可能因過度壓力而轉向尋求其他大國作為平衡力量，反而降低美國長期的區域影響力。這種反彈會削弱美國的軟實力，使其難以在區域建立穩固的合作架構。

多槓桿策略也帶來成本問題。關稅政策可能提高美國企業與消費者成本，持續性制裁則需要政策與金融資源支撐。若國內對外介入反對聲增加，政策就可能受到牽制，使其效果打折。

此外，川普主義重視短期施壓，但欠缺制度化安排。缺乏長期架構的政策容易因政府更替而逆轉，使美國的可信度受到質疑。未來其他國家在面對美國時，也可能因擔心政策波動，而更希望建立能分散風險的關係。

川普主義的策略強調「立即性影響」，但這種風格也使其在長期競爭中面臨不確定性增加的矛盾。

結語

川普主義的「重腳步、多槓桿」策略正在重塑美國的全球角色，形成一套以快速行動與多元施壓為核心的外交操作方式，其目的在於透過持續展示力量維持戰略主導。對大陸而言，這意味著競爭將在更多區域升溫，尤其是拉美等新興戰略場域。未來局勢也將因美國的多線施力而更為流動，各國需在更複雜的力量互動中重新定位。