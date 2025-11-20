【專欄】川普尋求分裂而非團結：2026年中期選舉的裂縫與風險



文/蔡鎤銘（淡江大學財務金融學系兼任教授）

引言

美國政治的極化不再是偶發現象，而是持續塑形選舉動態的常態化力量。2026年中期選舉在此情境下，不只是席次之爭，更是民主程序、社會信任與國際影響力的綜合壓力測試。以「川普尋求分裂而非團結」為分析主軸，本文從選民結構、選務制度、動員策略、司法化風險與對外溢出效應等面向，系統化解構可能路徑與關鍵觀察指標，期望提供一個可操作的分析框架以理解未來兩年美國政治與其全球影響的演變。

選民結構的斷層與世代挑戰

年齡與族群構成正在改寫選舉地圖。年輕世代對既有政治人物的認同度下降，對情緒化、分裂性敘事的容受性相對較低，這對依賴高動員率的政黨構成長期挑戰。移民族群與少數族裔在地域性上的差異也變得更為顯著；某些州的西語裔選民出現流動性，且受經濟議題、移民政策與地方治理表現的影響較大，造成傳統選區優勢不再穩固。政黨若只依賴既有基盤而忽視世代更替與地域縫隙，將面臨選票庫瓦解的風險。

選民結構變動要求策略上的再平衡。以情緒動員為主的短期效應雖能提高基層參與，但若未配套具體政策提案與制度信任修復，長期恐難以維繫擴大選民基礎。民主陣營與共和陣營皆需重新評估在教育、就業與社會安全網議題上的溝通方式，才能同時吸引中間選民與新興選民群體，避免陷入贏而失民心的困境。

選務制度的政治化與投票方式之爭

郵寄投票、不在場投票與選民登記規則成為選戰中的戰術資源。質疑郵寄投票可靠性的論述被用以合理化限制措施，而擴大投票便利性的主張則被視為保障民主參與的工具。當選務規則成為策略的一部分，制度的中立性遭到侵蝕，選舉管理從行政功能轉為競爭場域。觀察重點應包括選務規則變動的頻率、變更程序的透明度，以及是否存在單方面調整選務以取得短期優勢的現象。

制度穩定性是降低衝突的關鍵。頻繁的選務改動或集中在單一政黨控制的州，會使選後合法性受到挑戰，甚至引發長期司法爭訟。為避免制度性風險惡化，需強化跨黨派監督機制、提升選務執行透明度，並在選舉法變更時設置更高的共識門檻，以確保規則不是短期權力遊戲的工具。

動員策略與資訊生態的相互作用

情緒化煽動與不信任敘事在資訊碎片化的環境中容易擴散。社群媒體的精準投放與回音室效應，使得特定群體在資訊孤島中被強化既有信念，降低跨群體對話的可能性。當分裂性訊息與選務質疑相互配合時，選後司法化與街頭對抗的風險顯著提高。重要監測指標包括錯誤資訊的傳播速度、主要平台上廣告與內容資金流向的透明度，以及社群圈層中關鍵議題被放大的頻率。

改善資訊環境需多管齊下。政府與社會組織應提升事實查核能力，公民教育應加強媒體識讀，而私部門平台則需承擔更高透明度的責任。唯有從制度、教育與技術三方面同步施力，才能在不犧牲言論自由前提下，遏止操縱信息以動員分裂的策略。

司法化路徑與民主合法性挑戰

當選舉結果遭受廣泛質疑時，將爭端帶入司法程序成為常見路徑。法律程序雖能提供形式上的裁決，但大量訴訟會消耗司法資源並延緩政策連續性；更重要的是，若司法裁決本身被視為政治操作的一環，則公眾對司法獨立的信任將遭受侵蝕。監測司法化風險的信號包括訴訟案件的數量與集中度、裁決時程的延宕程度，以及裁決是否被主要政治陣營廣泛接受。

恢復或維護制度信任需雙軌推進。司法系統應維持程序透明與依法裁判的原則；同時，政治領袖與傳媒應避免將司法裁判作為延續政治動員的工具。更長遠的做法是透過立法與制度改革，建立選務與司法之間更清晰的分工與應急機制，降低政治爭端對司法體系的耗損。

對外關係與全球經濟的溢出效應

美國內部的政治裂痕會對外部戰略與經濟信心產生溢出效應。當內政議題削弱政策一致性時，盟友在安全與經貿議題上的協調將受阻，而競爭對手可能藉此尋求戰略空隙。面向中國大陸的政策在此情境下尤其敏感；內部分歧若導致對外政策的短期波動，將影響供應鏈重組、投資決策與區域安全布局。

市場對政治不確定性的反應也不容忽視。選舉導致的政策延宕或司法爭議，可能使企業延後投資決策，消費者信心下滑，進而牽動通膨與經濟成長的走向。私部門在面對這類風險時，需加強情境規劃與供應鏈多元化，政府則需維持外交政策的連續性與可預測性，以降低政治不穩定對經濟的負面衝擊。

制度修復的方向與具體政策建議

降低系統性風險的首要步驟是恢復選務與司法程序的中立性。具體作法包含提高選務變更的共識門檻、強化跨黨派選務監督、提升選務透明度與技術保障，以及在選前建立快速爭議處理機制。資訊生態方面，必須投資長期的媒體識讀教育，並要求平台在政治廣告及內容資金來源上更高透明度。

此外，修復制度信任需要政治領袖展現責任感，避免以短期選舉利益為由削弱制度基礎。鼓勵跨黨派的制度對話、引入第三方監察機制，以及借鏡國際最佳實務，都能為國內改革提供參考。私部門與民間團體亦可扮演橋樑角色，促成社會各界就基本遊戲規則達成共識，協助重建公共領域的可預測性。

結語

2026年中期選舉是美國民主的一次壓力測試。若以分裂為核心的政治策略持續主導選舉語境，短期的動員成功將伴隨長期的制度侵蝕、司法化常態化以及對外政策與經濟穩定性的負面溢出。面對此一挑戰，回歸程序透明、加強跨黨派制度設計、改善資訊環境，並在選務與司法上建立更高的共識門檻，都是降低系統性風險的必要路徑。監測年輕選民投票率、選務變更的透明度、司法訴訟的頻率與市場反應，能提供即時的預警信號；若社會各界願意以制度與事實為基礎重建對話，美國仍有機會在下一個政治循環中恢復較為穩定的民主運作。