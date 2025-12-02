【專欄】川普清理後花園



美國歷史上最忙的總統，恐怕非川普莫屬，剛剛搞定亞洲的台日同盟抗中策略，川普可以鬆一口氣，剛過了感恩節，美軍已經雲集委內瑞拉外海，名義上是要消滅毒品芬太尼販運，逼迫馬杜羅下台，但是，刀鋒卻指向中共和俄羅斯。

委內瑞拉是中俄在拉丁美洲最大軍事基地，具備社會主義政權獨裁特色，長期反美意識形態同盟，中共的毒品通過委內瑞拉進入美國加拿大，順理成章，加拿大的賭場更是洗錢管道，因此，打擊委內瑞拉就是打擊中國毒品源頭。第二，川普支持下，搞壞經濟的現任總統選票落後，受到川普支持的候選人，很可能翻轉宏都拉斯，兩位領先的候選人都屬於親台派，能否在當選後與台灣建交，台灣方面表示樂觀審慎。

美國大軍兵臨委內瑞拉城下，如今中俄兩國卻龜縮起來，因為現在的中俄，不若以前有底氣，中國經濟不振，俄羅斯卻陷入烏克蘭戰爭泥淖，這個世界，只能靠銀子說話，中俄都變成窮光蛋，想援助委內瑞拉，根本不可能，古巴或朝鮮更不用說了，當前世界，社會主義國家各國鬧窮，只好各自保重了。美國並非要直接攻打委國，主要目的是逼迫馬杜羅流亡，讓親美的反對黨上台。

廣告 廣告



前面說，美國促成台日同盟，這是川普的一著棋子，日本戰後受到美軍軍事綑綁，向中共低頭認慫30年，替侵華歷史贖罪，送錢送科技給老共，老共偶而「反日病」發作起來，還會找日本人出氣，如今，日本右派的領袖出現，高市態度比安倍更右，更受到美國支持，終於可以表明態度，大方對抗中國，因此，一句「抗中」平常話，被老共吹起三千浪，搞經濟制裁，反而傷了自己，更讓高市民調水漲船高，來到75%這是歷史上最高的民調。

日本戰後的在野黨也有親中黨派，民間存在擔心中國人報復侵華戰爭的念頭，所以，面對中共只能低頭行事，政治上對中國採用模糊策略，但是，高市卻打破模糊，變成清晰策略，甚至反對中國擁有台灣主權，對中共直接攤牌。

即便日本親中黨派嚇一跳，但是，日本人以國家為先，面對中共強敵壓境，還能夠展現團結一面，這一點和台灣社會完全不同，面對侵略壓迫的當事人台灣，國內居然會出現拒絕鄰居幫忙的聲音，更糟的是國會幾乎被老共控制，不敢反抗土匪壓迫，還鼓勵家人棄械投降。

若要論台灣人的國家意志，只能說，差日本十萬八千里，兩大因素阻礙台灣國家意志形成，第一，台灣幾百年來都被外國殖民，戰後被美國指派國民黨託管，國家定位不明確，認同不明，第二，親中媒體或政黨，洗腦台灣社會，不把中國視為敵國，甚至認敵為友，即便政府多次宣導中國投資旅行具備風險，可惜民間缺乏危機感，甚至認為政府造假，影響整體社會的國家意志，造成台灣無法團結對抗中國，反過來說，老共要的就是這種台灣，更方便滲透內亂台灣，這是老共長期透過網路，紅色媒體對台認知作戰的成功。

雖然綠營政黨還是受到信任，可惜，一位面對最複雜國際環境，最大國會杯葛，朝小野大，也是最難做的總統，更是史上最抗中的總統，台灣經濟提升最大的總統，居然民調達不到50%，相比高市首相在日本高人氣，實在讓日本人感覺不可思議，我只能說，多數台灣人不是笨，就是瞎。











