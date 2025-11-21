【專欄】川普結束烏戰的28點方案可行嗎？



文/曹長青

川普總統提出加薩20點和平計劃，贏得主要中東阿拉伯國家、全球穆斯林國家，以色列和巴勒斯坦的支持，以及聯合國安理會一致投票通過。該和平計劃由川普總統擔任主席的一個委員會主導。這是重要的外交成就！

現在川普政府又提出俄烏戰爭停戰的28點方案。歐洲白左政府及全球左派又喊叫，和平計劃必須要有烏克蘭方面參與，想阻止這個28點計劃，就像他們之前唱衰加薩20點計劃一樣。

川普政府的這個28點方案，當然會跟俄國、烏克蘭雙方溝通擬定，常識常理也是，怎麼可能美國「閉門造車」弄出一個28點方案？

美國的烏克蘭特使在邁阿密與澤林斯基的代表就方案早就做了溝通商討，也跟俄國方面交流意見，最後才形成這個28點方案。其中美國副總統萬斯、國務卿盧比奧、特朗普的女婿庫什納等，都有參與。這是整個川普團隊的方案，也是跟俄烏雙方協調產生的大致框架。

所以，它根本不是什麼左媒說的美國單方面的方案。

方案主要內容，基本是上次英法德意的領袖和澤林斯基一起來白宮時，川普提出的框架，包括川普在阿拉斯加和俄國總統普京會談達成的共識等。

第一，烏克蘭東部的頓巴斯地區屬於俄國。這是俄國的底線，沒有這一條，戰爭就會繼續，其實即使打下去，也不會很久，俄國軍隊就會佔領整個頓巴斯地區，目前已攻佔了90%。頓巴斯早已通過人民公投，決定獨立，並回歸了俄國，俄國杜馬（國會）已通過法案，把該地區納入俄羅斯。完全不可想像，俄國議會再通過法案，把這個地區再從俄國版圖劃出去，即使普京總統同意，也沒有可能！

所以，這是烏克蘭無法挽回的損失。錯在基輔當局當初就不該軍事鎮壓烏東地區人民要求獨立，八年殺害了1.4萬人，絕大多是俄國人和說俄語的人。這是俄國最後出兵、發生烏戰的根本原因之一。

如果有美國人在外國被殺害了1.4萬，美國都會出兵制止。

第二，美國也承認克里米亞屬於俄國。克里米亞的獨立和回歸俄國，錯也在基輔當局，也罪在美國。當時是歐巴馬政府煽動和支持（大量金援）基輔街頭的暴民運動推翻了烏克蘭的民選總統（政變），才有了克里米亞人民（烏克蘭人在當地佔24%，絕大部份居民是俄國人和說俄語的人）公投獨立並回歸俄羅斯。200萬人口的克里米亞，投票率高達83%，96.6%主張獨立並回歸俄國。

隨後無論歐美還是聯合國，都不敢說在克里米亞辦公投，就是因為他們知道，無論誰在那裡辦公投，結果都是多數人民選擇獨立（回歸俄國）。

美國和歐洲的白左們一向高喊「民族自決權」，但碰上克里米亞，他們就啞巴了，就雙標了。

克里米亞和烏東地區的頓巴斯地區，這兩個地方都是通過當地人民公投（投票率極高）、又是壓倒性的多數人民選擇獨立、回歸俄國的，然後通過俄國杜馬（國會）全票通過納入俄國的。任何力量都無法再改變這個事實（多數人民的意願）。所以美國的這個停戰28點方案，核心是同意和尊重這個現實。

如果「不」呢，無論是美國，還是歐洲的任何國家，包括歐盟，都沒有力量改變這個現實，即不會（也不敢）出兵跟俄國開戰，更不會打贏（俄國的核子武器彈頭數量超過美國）。只可能觸發第三次世界大戰，而且是核子戰爭，這是美國政府（包括絕大多數美國人）絕不會願意參與的。英法德的白左口炮黨政府，更不敢參與。

所以，美國的28點方案，就只能在這個問題上尊重現實，尤其是尊重克里米亞、頓巴斯地區人民的選擇權利和願望。

北約討論烏克蘭面臨的挑戰

第三，烏克蘭不得加入北約。這是烏戰爆發之前，俄國提出的兩點要求之一（去軍事化），另一點是「去納粹化」，不得軍事鎮壓和屠殺烏東地區人民。28點方案要求烏克蘭必須把已寫入憲法的「加入北約」撤掉。

第四，烏克蘭軍隊規模恢復到戰前水準，不得超過40萬，並取消其精銳攻擊部隊，不得擁有可打到莫斯科的長程飛彈武器

第五，恢復原來俄語也是烏克蘭官方語言之一的地位（被澤林斯基取消），恢復東正教在烏克蘭的合法地位。

第六，烏克蘭可以加入歐盟，俄國不反對。但烏克蘭境內不可有任何外國駐軍。

第七，美國和歐盟取消因烏戰對俄國的經濟制裁。被凍結的3000億歐元的俄國資金，2000億還給俄國，1000億用於烏克蘭的戰後重建。還給俄國的2000億歐元，也不是直接給莫斯科，而是建立美俄共同投資基金，開發北極資源。

第八，改善美國和俄國的關係，雙方經貿合作，並邀請俄國重返G7，恢復2014年因克里米亞事件被踢出的G8地位。

第九，俄羅斯將以國會立法方式，確保不會武力攻擊烏克蘭和任何歐洲國家，如果違約，所有優惠立即取消，形成「可逆懲罰」機制。因為美國總統川普是監督執行這個停戰28點條款的「和平委員會」主席，等於是美國來監督（即懲罰任何違約一方）。

第十，俄烏戰爭停止後100天，烏克蘭恢復總統大選。原應在2024年總統選舉，但澤林斯基以戰爭為由，取消了。

上述這主要的十大條款，其中俄國可能不會同意的是，被凍結的3000億海外資產，只是退還2/3，有1000億歐元（相當1151億美元）被用於烏克蘭的重建。

在烏克蘭方面，澤林斯基原來一直強調決不放棄任何領土。但如果不接受俄國已控制烏東的頓巴斯地區，以及擁有克里米亞這個現實，那這個28點方案，就沒得談了。

既然川普總統的特使已經在邁阿密跟澤林斯基的代表就28點方案談過了，應該說基輔方面基本會同意，否則美國就沒必要就此再繼續了。

可能的折衷方案是，澤林斯基政府不正式承認頓巴斯和克里米亞主權屬於俄國，但承認被俄國佔領、管理的現狀。

另一烏克蘭方面看重的是，戰後其安全保證。原來澤林斯基要求歐洲軍隊進駐，但英國法國都是「雷聲大雨點小」，說要組織歐洲聯軍，都只是嘴炮，毫無實際行動。

最後澤林斯基可能得接受這個現實，沒有歐洲聯軍，更沒有美軍進駐，但有美國的安保承諾，因為川普總統是這個「和平委員會」的主席。

另外對烏克蘭方面來說最重要的是，美國給予烏克蘭不是北約成員、但享受北約第五條款的待遇：即烏克蘭今後再遭到攻擊和入侵，美國和北約給予保護。這是澤林斯基最需要的，有了這個保證，這個協議簽署的可能性大增。

澤林斯基最新講話說，只有美國有這個力量結束烏戰。他也是看明白了，歐洲那些鼓搗他打到底的都是口炮黨，靠口炮打不過大炮。

不加入北約，澤林斯基也會同意，因這是俄國的底線，也是烏戰爆發的主要條件。連拜登當總統時都不同意烏克蘭加入北約，更何況川普了。

最後可能烏克蘭方面在限制其軍隊人數上討價還價。但這些都是枝節了。

而取消對俄國的制裁，美俄兩國改善和發展關係，俄國重返G8等，這些都不是澤林斯基可以反對或干預的了。

這個28點方案，法國的馬克龍、英國的斯塔默，還有德國的白左政府，可能會杯葛，但問題在於，他們拿不出替代方案，只是讓烏克蘭繼續打，結果是烏克蘭失去更多領土和生命，看不到任何勝利的可能。

而一旦美國完全放棄調解，澤林斯基跟普京直接談話的機會都沒有，那就是繼續戰爭，繼續死亡。而前景是烏克蘭的損失更大。

所以最後的結局，很可能像川普提出並完成的加薩20點和平計劃一樣，這個結束烏戰的28點和平方案，成功的可能性很大。